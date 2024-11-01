Iberdrola ‘se compra’ las portadas de los principales periódicos españoles, incluidos los regionales y digitales

La multinacional Iberdrola ha decidido tirar la casa por la ventana en inversión publicitaria en los principales medios generalistas, incluidas las cabeceras regionales y también los diarios digitales, con motivo de la efeméride de los 125 años de su fundación. Este despliegue publicitario se da en un contexto de beneficios récords para la compañía. En 2025, los datos el último trimestre comunicado, Iberdrola tuvo unos beneficios de 5.307 millones de euros, impulsados por sus inversiones en energías renovables y las subvenciones públicas...