Iberdrola ‘se compra’ las portadas de los principales periódicos españoles, incluidos los regionales y digitales

La multinacional Iberdrola ha decidido tirar la casa por la ventana en inversión publicitaria en los principales medios generalistas, incluidas las cabeceras regionales y también los diarios digitales, con motivo de la efeméride de los 125 años de su fundación. Este despliegue publicitario se da en un contexto de beneficios récords para la compañía. En 2025, los datos el último trimestre comunicado, Iberdrola tuvo unos beneficios de 5.307 millones de euros, impulsados por sus inversiones en energías renovables y las subvenciones públicas...

etiquetas: iberdrola , medios de comunicación
10 comentarios
pepel
Iberdrola roba 4 páginas de los periódicos a los lectores, mientras los editores e Iberdrola ganan dinero.
0 K 19
Martillo_de_Herejes
#2 No. Iberdrola ha pagado una cubreportada.
0 K 6
pepel
#4 Pero captará nuevos clientes. Y habría que ver el precio pagado.
0 K 19
Martillo_de_Herejes
#5 Claro, pero no ha robado páginas a los lectores, que es lo que tú has dicho. ¿Y qué te importa a ti cuánto ha pagado?
0 K 6
pepel
#6 Mi periódico sólo tenía 60 paginas de información en lugar de las 64 habituales. Los que compres tú no sé como serán.
0 K 19
Martillo_de_Herejes
#8 Ya.... faltaba esa respuesta, sí. Contaba con ella.
0 K 6
devilinside
#2 Y el día anterior fue MAPFRE
0 K 12
cabobronson
Y sus empleados sin convenio porque no les quieren pagar una subida de sueldo decente
0 K 11
endy
Vale novedad. Todo el mundo con dinero compra no solo las portadas sino también lo de dentro xD
0 K 8
Martillo_de_Herejes
Diario red publicando que el agua moja... "Eh, que hay empresas que se publicitan en periódicos...." Ostia puta, cómo no se nos ha ocurrido a nosotros eso de financiarnos con publicidad en lugar de acudir a microdonaciones, que no dejan rastro tributario????
0 K 6

