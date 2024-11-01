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Humillante agresión a un chico con discapacidad en el Arboç: "arrodíllate y bésame los pies"

Humillante agresión a un chico con discapacidad en el Arboç: "arrodíllate y bésame los pies"  

El joven que apalea al chico presuntamente reside en un centro tutelado de Santa Oliva y habría huido de su antiguo domicilio en L'Arboç. En los vídeos se puede ver cómo un joven menor de edad agrede brutalmente a otro chico con discapacidad. Aunque la víctima le pide que deje de darle patadas y puñetazos, el agresor continúa pegándole y le recrimina comentarios sobre su pareja y su madre. En actitud intimidatoria y con la clara intención de humillar al chico delante de sus amigos que graban los hechos, el individuo lo continuó agrediendo...

| etiquetas: arboç , baix penedès , agresión , discapacidad , patadas , puñetazos , tutelado
15 8 0 K 170 Sucesos
5 comentarios
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#2 tropezon
hijo de puta
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#4 Suleiman
Basura humana
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#1 Bravok1
El tipico valiente de vox ....
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sotillo #5 sotillo
Ya tienen el video la policía, ahora que actúe
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txutxo #3 txutxo
Carne de cañón.
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menéame