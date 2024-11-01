Humillante agresión a un chico con discapacidad en el Arboç: "arrodíllate y bésame los pies"  

El joven que apalea al chico presuntamente reside en un centro tutelado de Santa Oliva y habría huido de su antiguo domicilio en L'Arboç. En los vídeos se puede ver cómo un joven menor de edad agrede brutalmente a otro chico con discapacidad. Aunque la víctima le pide que deje de darle patadas y puñetazos, el agresor continúa pegándole y le recrimina comentarios sobre su pareja y su madre. En actitud intimidatoria y con la clara intención de humillar al chico delante de sus amigos que graban los hechos, el individuo lo continuó agrediendo...