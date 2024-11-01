¿Qué es el "hot bedding"? La nueva tendencia basada en alquilar y compartir cama

¿qué significa exactamente este término y por qué está ganando popularidad? En esencia, significa compartir tu cama con extraños de manera rotativa. Esta tendencia se ha vuelto especialmente popular en áreas urbanas donde el espacio es limitado y el costo de la vivienda es alto
| etiquetas: tendencias , vivienda
Ese es el sentido de estas noticias, muy marketiniano todo.
www.meneame.net/story/vibe-working-considera-futuro-trabajo-oficina
Estamos gilipolling.
Dejemos de romantizar estas mierdas. No se a quién pretenden engañar disfrazando la miseria como una aventura en camas compartidas con desconocidos y, encima, en plan molón. Ya hay que ser gilipollas.