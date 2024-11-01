edición general
6 meneos
59 clics
¿Qué es el "hot bedding"? La nueva tendencia basada en alquilar y compartir cama

¿Qué es el "hot bedding"? La nueva tendencia basada en alquilar y compartir cama

¿qué significa exactamente este término y por qué está ganando popularidad? En esencia, significa compartir tu cama con extraños de manera rotativa. Esta tendencia se ha vuelto especialmente popular en áreas urbanas donde el espacio es limitado y el costo de la vivienda es alto

| etiquetas: tendencias , vivienda
5 1 5 K 24 cultura
29 comentarios
5 1 5 K 24 cultura
Comentarios destacados:      
Lyovin81 #5 Lyovin81
Joder, los niveles de miseria de la clase obrera en este país son ya ridículos. Nada, tranquilos, seguid votando al PP/VOX/PSOE, que nos va de puta madre.
7 K 73
tusitala #26 tusitala
#5 Depende que con quien me toque compartir cama... #4 La prima de riesgo está buena?
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ni casa, ni salario decente, ya ni habitación, ahora compartes cama con uno random para que 28 octogenarios tengan el 50% de la riqueza del país según forbes y el ibex en record.
7 K 65
Kmisetas #6 Kmisetas *
#1 Apúntate, igual así follas.
0 K 5
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 no necesito follar, ya me follo al sistema
1 K 29
Kmisetas #9 Kmisetas
#7 Ok Pedrito, pero termínate ya las lentejas.
0 K 5
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#9 Ok Pedo, a tus órdenes y la de los sionistas que hay que seguir asiendo benefisios
0 K 20
Quel #29 Quel
#7 Creo que ni lo nota. ¿ Será cosa de tu micro pene ?
:-*
0 K 7
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
Lo primero que he hecho ha sido mirar si era El Mundo Today, lo segundo es pensar "nos estamos yendo a la mierda y nos lo venden envuelto en papel de colorines".
2 K 47
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Luiging mangioning la nueva tendencia que arregla el sistema
3 K 45
Format_C #2 Format_C
Pobres entre los pobres, cama caliente.
1 K 26
reivaj01 #19 reivaj01
#2 Alquilar una habitación en vez de una casa completa es una mierda, pero viendo estas noticias, ya no parece tan mala opción.
Ese es el sentido de estas noticias, muy marketiniano todo.
1 K 14
Duke00 #10 Duke00
"nueva tendencia" y lo traducen al inglés no vaya a ser que se confunda con la cama caliente de toda la vida...
1 K 21
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
La nueva sensación para agarrar chinches y ladillas. El nuevo término para que te enorgullezcas de ser un miserable y continúes autoexplotándote y así, el que te vende esa idea de mierda siga forrándose mientras te exprime. Ese que por supuesto no hará hot bedding en su puta vida. Se irá a un hotel de lujo porque tú eres gilipollas y le compras sus ideas de mierda. Enjoy.
0 K 14
security_incident #8 security_incident
Me parece que no se habla de España en el artículo.
0 K 14
jonolulu #21 jonolulu
Pobreza cool de la buena
0 K 12
EvilPreacher #24 EvilPreacher
De nueva nada, es un fenómeno que se dio en numerosos lugares castigados por el capitalismo durante el s. XX.
0 K 11
Duke00 #12 Duke00
Noticia 2023
0 K 11
Dragstat #14 Dragstat
#12 seguramente, dos años después la tendencia, se ha popularizado aún más y subiendo.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#12 y? cual es el problema? no está en actualidad
0 K 20
Kamillerix #28 Kamillerix
En Hon Kong es bastante habitual...
0 K 10
#25 Jodere
Noticia del 2023 y lanzada entonces por la sinRazon, vamos bulo seguro de ese mier diario
0 K 10
Benzo #22 Benzo *
De los creadores del artículo "¿Qué es el ‘vibe working’?"
www.meneame.net/story/vibe-working-considera-futuro-trabajo-oficina

Estamos gilipolling.
0 K 10
meneantepromedio #27 meneantepromedio
No faltan putas, lo que faltan son capitalistas señor ministro!
0 K 9
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
si suena a guiri es cool!!!!
0 K 8
#23 k-loc *
Que chuli queda exponer temas complicados con palabritas chachirulis de otra lengua, cuando en español tenemos un vocabulario que ya lo define: Miseria. Pura y dura.
Dejemos de romantizar estas mierdas. No se a quién pretenden engañar disfrazando la miseria como una aventura en camas compartidas con desconocidos y, encima, en plan molón. Ya hay que ser gilipollas.
0 K 7
#18 Selection
De verdad que están activamente intentando que salgamos a la calle a matar gente.
0 K 7
Kmisetas #16 Kmisetas
No sé que dices de sionistas, me la suda IL.. estás bien?
0 K 5
alcama #4 alcama
No os quejéis que ha bajado la prima de riesgo
0 K 5

menéame