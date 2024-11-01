·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7755
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
5452
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
4773
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
3803
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
3545
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
468
Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre y Ayuso, dio un préstamo de 730.000 euros al cabecilla de la trama “eólica”, del PP
593
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
511
Un medicamento viviente que cabe en una cuchara salva la vida de ocho jóvenes con el cáncer infantil más común
442
Activistas por la vivienda manchan con pintura a cargos directivos de los fondos buitre
409
El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Nos echan con 25 años de experiencia, la Comunidad ha infringido la ley muchos años”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
68
clics
¿Qué es el ‘vibe working’ y por qué se considera el futuro del trabajo de oficina?
Una nueva tendencia laboral propone sustituir la rigidez jerárquica por la creatividad y la colaboración fluida entre humanos e inteligencia artificial
|
etiquetas
:
‘vibe
,
working’
,
considera
,
futuro
,
trabajo
,
oficina
6
1
4
K
54
tecnología
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
4
K
54
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
duende
Mi detector de imbéciles se ha activado
14
K
168
#18
Urasandi
#7
Usa el suyo:
www.youtube.com/watch?v=R8CAVpDBtfs
0
K
12
#2
Supercinexin
Cada día me arrepiento más de haber estudiado en vez de haberme ido a la obra como muchos que conozco. Hoy podría tener mi empresa de albañilería, cortarme reconstruyendo pisos y casas con la DANA.
Estudiar fue un error. Hoy lo veo claro.
4
K
64
#4
ombresaco
#2
siempre estás a tiempo
2
K
39
#8
Supercinexin
#4
No estás a tiempo de mandar toda tu vida y tus finanzas a tomar por culo para meterte en negocios que no conoces. Eso hay que hacerlo con 25, máximo 30 años, no pasada la mitad de tus cuarenta. Sobretodo si tienes familia (si fuera yo solo, hombre soltero sin hijos, hace años que habría abandonado esta mierda y me habría vuelto al pueblo, o algo así).
2
K
40
#19
uvi
#8
¿alguna excusa más?
0
K
10
#6
UnoYDos
#2
Podías haber hecho las dos cosas. Yo aunque soy programador, también tengo mi formación en carpintería (madera). Y aún estas a tiempo de aunque no generes experiencia real, adquirir habilidades. Por ejemplo me he comprado un equipo de soldadura (que los hay muy baratos) para practicarla. Aunque he de reconocer que yo esto lo hago porque me gusta cacharrear y tengo pensado construir cosas.
4
K
52
#9
Supercinexin
#6
Eso me parece interesante. Un par de veces lo he pensado, justamente eso, formarme en carpintería. Tengo un garaje grande, con espacio para meter cosas e ir aprendiendo. Hasta miré cursos de formación hace un par de años para apuntarme.
Pero claro... Si tienes hijos, di adiós al 100% de tu tiempo libre tras las 8-9 horas de curro de rigor.
1
K
26
#12
UnoYDos
#9
Si, lo de las responsabilidades es otra historia. Yo por suerte o por desgracia (supongo que dependerá de los ojos del que mire), no tengo hijos y puedo dedicarme bastante tiempo.
2
K
29
#16
ElPerroDeLosCinco
#2
Cuando pases de los 50 años y puedas trabajar sentado y con calefacción, en lugar de subido a un andamio en una 3ª planta bajo la lluvia, te alegrarás de aver estudiao. Y muy pocos albañiles tienen su empresa propia. Si no la has fundado en tu oficio actual, probablemente tampoco la habrías fundado en la albañilería.
1
K
16
#17
Supercinexin
#16
Cuando pases de los 50 te va a dar asco estar en cualquier trabajo por cuenta ajena donde tengas que responder ante un jefe, o junta de accionistas si eres tú el gerente, con unos horarios rígidos de prisión inamovibles que todos los días llueva o hagan 43°C tengas que levantarte para dar la cara.
1
K
28
#21
ElPerroDeLosCinco
#17
También es verdad. Pero la vida del empleado es mucho más tranquila que la del empresario. Yo solo tengo que responder ante un jefe. Pero un empresario tiene que dar la cara ante clientes, sindicatos, bancos, accionistas... Trabajar siempre es un rollo. Pero la forma más llevadera cuando tienes una edad y ya entiendes que la vida es lo que te ocurre fuera del trabajo, ser trabajador por cuenta ajena es lo que menos ardores de estómago te va a causar. Y ya ser funcionario ni te cuento (no es mi caso eh).
0
K
10
#10
HeilHynkel
Estos han visto la serie Entrepreneurs de Pantomima Full y se creen que es un reportaje.
2
K
44
#1
Mesopotámico
Se me hace
Bullshit
3
K
35
#13
reithor
Ya lo cantaban los beach boys, good vibrations.
1
K
31
#5
sat
Y todo eso por un sueldo que no da ni para alquilar una habitación.
1
K
25
#3
alcama
Me temo que para que un proyecto salga adelante:
* siempre tiene que haber una jerarquia. Alguien tiene que tomar la última decision en algunos aspectos
* la creatividad no es algo nuevo
* la inteligencia artificial es otra herramienta . La colaboracion entre humanos (sic.) y herramientas no es algo nuevo
1
K
15
#11
MacMagic
No tienes fe de sacar cosas sin una estructura, ya la hay y a veces las cosas no salen porque ciertas partes no saben ni por donde les da el aire.
0
K
10
#14
mr._cortimer
Jacobo Torres aproves this
0
K
10
#15
Benzo
*
El típico artículo de viernes creado con ia ...
0
K
10
#20
Alt126
El "vibe coding" ya hace tiempo que en internet se toma como un chiste más que como una realidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque quien lo ha aplicado ha visto que en solo cuestión de meses ya le aumentaban los costes de auditoría y debugging por encima de los costes de desarrollo normales de personas que saben más o menos lo que hacen.
Una cosa es que le digas a un LLM que te escriba bloques de código para ahorrarte el tiempo de picarlo (AI Assisted) y otra es que te haga un…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estudiar fue un error. Hoy lo veo claro.
Pero claro... Si tienes hijos, di adiós al 100% de tu tiempo libre tras las 8-9 horas de curro de rigor.
* siempre tiene que haber una jerarquia. Alguien tiene que tomar la última decision en algunos aspectos
* la creatividad no es algo nuevo
* la inteligencia artificial es otra herramienta . La colaboracion entre humanos (sic.) y herramientas no es algo nuevo
Una cosa es que le digas a un LLM que te escriba bloques de código para ahorrarte el tiempo de picarlo (AI Assisted) y otra es que te haga un… » ver todo el comentario