El horror de los festivales de hamburguesas, tartas de queso y otros platos ‘charca’

Ahora viene lo gracioso. Ponte que todos los que habéis tenido esta gran y única idea organizáis un simposio gastronómico en algún polígono de las afueras, o en un estadio, o hasta en algún parque, en el que llevaréis todos una furgoneta y venderéis una hamburguesa todavía más espeluznante y llamativa que las que vendéis de costumbre. También la ponéis en una caja de papel de impresión así un poco rígido y tras nombrarla de la manera más atroz e innecesaria y asegurarte de que hay que comerla con guantes, la vendes a 15 euros. Y la gente va, y

Esto es algo que ha ocurrido toda la vida. Aún recuerdo el tipo que inventó el campeonato de cachopos. Por no decir los de paellas o incluso tortillas de patatas. Solo que ahora se reinventan para captar un público más joven que prefiere hamburguesas que paellas y huye de los McDonald's y variantes.
#3 soberao *
Del artículo: Pero si os quedasteis con ganas de más, en Arteixo están organizando una Champions de comer chuletón. Es el enésimo grado de yankificación de la gastronomía en España; y yo, personalmente, me opongo.
Y esto: Hay que entender que en un país en el que los precios están desorbitados en prácticamente todo, los sueldos no permiten fomentar una cultura de restaurantes más amplia y nadie tiene tiempo para cocinar ni investigar, es normal que la gente vaya a lo fácil, a lo que

¿Es "charca" usar la palabra «charca» y escribir para El País?

Pues en la capital de aquí hay uno que ha puesto un tienda de tartas de queso de todo tipo y hay unas colas de la leche. Y ya ha abierto sucursales en Burgos y Leon. Las modas.
lo peor de cada gastronomia y elevarlo a un precio desorbitado con una mezcolanza infame que harian vomitar hasta una cabra, para sacarnos los cuartos y hacernos los guays en instagram
#2 Y va un montón de gente y consume esa mierda. Somos tontos perdidos... :palm:
