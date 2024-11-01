«La he fastidiado»: el controlador aéreo de LaGuardia gestionaba solo el tráfico aéreo y terrestre justo antes del fatal choque con un camión de bomberos (ENG)

Cuando se produce un accidente aéreo, el tema de conversación casi siempre gira inmediatamente en torno a quién tuvo la culpa. En el caso del fatal choque entre el vuelo 8646 de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, los primeros informes parecen indicar que la culpa recae en el controlador aéreo de la torre. Pero, aunque pueda parecer que el controlador fue el culpable de esta tragedia que se cobró la vida de dos pilotos de Air Canada, sin duda se encontró en una situación muy desfavorable.