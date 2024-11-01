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«La he fastidiado»: el controlador aéreo de LaGuardia gestionaba solo el tráfico aéreo y terrestre justo antes del fatal choque con un camión de bomberos (ENG)

«La he fastidiado»: el controlador aéreo de LaGuardia gestionaba solo el tráfico aéreo y terrestre justo antes del fatal choque con un camión de bomberos (ENG)

Cuando se produce un accidente aéreo, el tema de conversación casi siempre gira inmediatamente en torno a quién tuvo la culpa. En el caso del fatal choque entre el vuelo 8646 de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, los primeros informes parecen indicar que la culpa recae en el controlador aéreo de la torre. Pero, aunque pueda parecer que el controlador fue el culpable de esta tragedia que se cobró la vida de dos pilotos de Air Canada, sin duda se encontró en una situación muy desfavorable.

| etiquetas: controlador , laguardia , tráfico , aéreo , terrestre
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8 comentarios
23 2 0 K 285 actualidad
karlos_ #1 karlos_
Pues nada solo un tio para todo el aeropuerto, a ver si nos damos cuenta que pagar poco o no pagar mata.
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themarquesito #2 themarquesito
#1 Además LaGuardia, que es el aeropuerto complicado de Nueva York
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jm22381 #3 jm22381
El responsable es quien decidió que un sólo controlador puede llevar todo un aeropuerto.
10 K 151
Casiopeo #4 Casiopeo
Den gracias a Musk y sus recortes
6 K 101
#7 UNX
I did that!  media
4 K 71
TipejoGuti #5 TipejoGuti
Muertos de Rentabilidad.
Cuando usas humanos tienes que aceptar que habrá errores, si no pones medios para minimizarlos y contenerlos porque te ahorras unas pelas sabes que el error se produjo en una mesa y que el culpable lleva cuello blanco.
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DrEvil #6 DrEvil
"Que vamos, que la he liao parda" dijo a los entrevistadores.
1 K 18
#8 Onaj
#6 Que este comentario entre el sexto es una prueba de la decadencia de meneame :'(

www.youtube.com/watch?v=QNTZbJSQVis
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menéame