Un hacker encuentra la telemetria que Tesla siempre aseguró no poseer

Años después de que un Tesla que usaba el piloto automático arrollara mortalmente a una pareja en 2019, la compañía dijo que no tenía los datos de telemetria que detallaban cómo se desarrolló el accidente. Un perito reclutado por los demandantes logró recuperar los datos y forzó a Tesla a reconocer que tenía los datos en sus propios servidores todo el tiempo, consiguiendo que la compañía sea condenada por 243 millones de dólares.