edición general
25 meneos
56 clics

Un hacker encuentra la telemetria que Tesla siempre aseguró no poseer

Años después de que un Tesla que usaba el piloto automático arrollara mortalmente a una pareja en 2019, la compañía dijo que no tenía los datos de telemetria que detallaban cómo se desarrolló el accidente. Un perito reclutado por los demandantes logró recuperar los datos y forzó a Tesla a reconocer que tenía los datos en sus propios servidores todo el tiempo, consiguiendo que la compañía sea condenada por 243 millones de dólares.

| etiquetas: tesla , condena , telemetria
22 3 0 K 369 actualidad
7 comentarios
22 3 0 K 369 actualidad
#4 Eukherio *
Immediately after the wreck at 9:14 p.m. on April 25, 2019, the crucial data detailing how it unfolded was automatically uploaded to the company’s servers and stored in a vast central database, according to court documents. Tesla’s headquarters soon sent an automated message back to the car confirming that it had received the collision snapshot.

Moments later, court records show, the data was just as automatically “unlinked” from the 2019 Tesla Model S at the scene, meaning the local copy

…   » ver todo el comentario
3 K 50
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Lo de que no encontraban los datos en sus servidores no se lo cree nadie. Alguien deberia llevar a tesla a los tribunales por el delito de ocultacion de pruebas.
1 K 29
Khadgar #6 Khadgar
#5 "¿Cómo vamos a encontrar los datos si nos hemos asegurado de borrarlos a base de martillazos?" :roll:
0 K 13
obmultimedia #7 obmultimedia
#5 Cuando descubran que el autopilot lo manejan 50000 indios teletrabajando, se les desmonta el pastel.
0 K 11
#1 covacho *
Si os da problemas de acceso...
archive.ph/s1psp
1 K 18
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
Con los beneficios records en España en 30 años les da para pagar la multa. :troll:
0 K 11
#2 tromperri
Musk siempre miente.
0 K 8

menéame