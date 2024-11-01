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Guerra en Irán: los Estados del Golfo reevalúan a sus socios

Los ataques iraníes han intensificado las dudas sobre los compromisos de seguridad de Estados Unidos en la región del Golfo, que depende de la estabilidad, sobre todo, en el ámbito económico. En la región del Golfo crece la desilusión con respecto a Estados Unidos. Muchos observadores creen que sus promesas de protección son menos fiables de lo esperado: numerosos misiles lanzados desde Irán contra Estados del Golfo no pudieron ser interceptados ni por sus propias fuerzas armadas ni por Estados Unidos .

| etiquetas: estados , golfo , reevalúan.proteccion , de ee.uu
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5 comentarios
16 7 0 K 257 Guerras
neo1999 #1 neo1999
Vamos Trump, no pares, tú sigue así.
7 K 96
#4 Queiron
#1 Suuuuuuuu!!! Es maravilloso. En un momento tan delicado para EEUU con el ascenso de China, era difícil hacerlo peor.
1 K 18
josde #3 josde *
Los jeques se están dando cuenta que la protección de EE.UU es muy pobre y les esta haciendo pupa Irán a sus negocios multimillonarios.
2 K 36
azathothruna #2 azathothruna
Ojala que sea asi.
Se imaginan al Zanahorio atacar a calzon quitado a arabia saudita o Qatar?
Sin excusas?
0 K 19
ur_quan_master #5 ur_quan_master
De verdad no han visto lo que pasó en Siria, Libia, Iráq...?
0 K 12

menéame