Guerra en Irán: los Estados del Golfo reevalúan a sus socios

Los ataques iraníes han intensificado las dudas sobre los compromisos de seguridad de Estados Unidos en la región del Golfo, que depende de la estabilidad, sobre todo, en el ámbito económico. En la región del Golfo crece la desilusión con respecto a Estados Unidos. Muchos observadores creen que sus promesas de protección son menos fiables de lo esperado: numerosos misiles lanzados desde Irán contra Estados del Golfo no pudieron ser interceptados ni por sus propias fuerzas armadas ni por Estados Unidos .