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La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"

La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"

Recuerda que existe un ultimátum iraní al bloqueo de EEUU en Ormuz y avisa al presidente que su margen para negociar "se ha reducido". La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este domingo que tiene todas las de ganar en las delicadas negociaciones con Estados Unidos porque el presidente norteamericano, Donald Trump, apenas tiene ya margen de maniobra para negociar dado el impacto económico mundial que está generando el bloqueo iraní sobre el estrecho de Ormuz y el cierre estadounidense sobre la zona como medida de represalia.

| etiquetas: guardia revolucionaria , invasión imposible , ultimátum iraní
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
MisturaFina #1 MisturaFina
Hay que agradecer a irán que haga el trabajo sucio.
16 K 174
manzitor #3 manzitor
Pues un pirado arrinconado... mal rollo
5 K 45
#6 nacho_lobez
La tomadura de pelo/chantaje de Israel a Trump en este tema ha sido tan salvaje, que durante unos instantes me da hasta pena.

Luego me acuerdo de lo hijoputa que es el cabronazo y se me pasa.
4 K 40
raistlinM #15 raistlinM
#6 Yo ya no entiendo el poder de Israel sobre muchas cosas más allá de que debe estar untando a mucha gente para mil vidas
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Spirito #2 Spirito *
Y el Zanahorio, en su zanahoridad, pensando que se iba a llevar las orejas y el rabo.

Trumpete, a ver, si no sabes torear ¿Pa qué te mete'? xD
1 K 29
#8 mrM4
#2 eso le pasa por ir a Las Vegas de putas en lugar de al casino ¡No sabe tirarse faroles!
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tommyx #4 tommyx
Ya está Hollywood moviendo maquinària para quedar como Héroes
2 K 28
#16 rafael90
#4 Lo de Hollywood solo se aplica a la segunda guerra mundial.
En guerras modernas, hay menos películas "pro-bélicas" y más anti-bélicas.
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#10 Suleiman
Espera que no se le vaya la olla y lanze un nuke.....
1 K 22
#12 solojavi
#10 Hace mucho que perdió la olla, pero, afortunadamente, esa posibilidad cada día que pasa está más lejos de su control porque seguro que el ejército ha tomado medidas extraordinarias para evitarlo.
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#11 username
Ya están mirando a cuba para hacer la cortina de humo mientras salen de Irán con el rabo entre las patas
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Cuñado #9 Cuñado *
Pongamos a un demente narcisista a gobernar EE. UU. ¿Qué podría salir mal?

Lo del Chikilicuatre tuvo su gracia, pero esto ya es pasarse.
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Si esto sigue así, habrá que suspender las elecciones... que eso de midterm ni paridas, por racionalización de gasto, se suspenden... tantas elecciones, si ya se ha llegado a la elección óptima!!! Y si es un éxito de ahorro esa suspensión, pues se hace permanente la medida. :roll:
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tricionide #13 tricionide
mientras tanto Israel sigue asesinando gente inocente, y anexionandose territorio
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#14 Onaj
Publicidad.
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#5 dobladordeesquinas
Las tonterías de los mediocres se pagan caras
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menéame