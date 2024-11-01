La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"

Recuerda que existe un ultimátum iraní al bloqueo de EEUU en Ormuz y avisa al presidente que su margen para negociar "se ha reducido". La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este domingo que tiene todas las de ganar en las delicadas negociaciones con Estados Unidos porque el presidente norteamericano, Donald Trump, apenas tiene ya margen de maniobra para negociar dado el impacto económico mundial que está generando el bloqueo iraní sobre el estrecho de Ormuz y el cierre estadounidense sobre la zona como medida de represalia.