El Gobierno de Reino Unido ha concluído que las acciones de Israel en Gaza no son un genocidio

Reino Unido no cree que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. David Lammy, ministro de Asuntos Exteriores hasta el viernes explicó que el Gobierno había considerado cuidadosamente el riesgo de genocidio. "Según la Convención sobre el Genocidio, el delito de genocidio solo se produce cuando hay una 'intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso'", "El Gobierno no ha llegado a la conclusión de que Israel esté actuando con esa intención". dijo.