El Gobierno de Reino Unido ha concluído que las acciones de Israel en Gaza no son un genocidio

Reino Unido no cree que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. David Lammy, ministro de Asuntos Exteriores hasta el viernes explicó que el Gobierno había considerado cuidadosamente el riesgo de genocidio. "Según la Convención sobre el Genocidio, el delito de genocidio solo se produce cuando hay una 'intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso'", "El Gobierno no ha llegado a la conclusión de que Israel esté actuando con esa intención". dijo.

#3 sarri
Y por cosas como esta muchos le auguran un futuro incierto a los laboristas...

#3
#3 Cosas del bipartidismo democrático que tan buenos resultados les da al mundo libre.

#2
Solo es una matanza, masacre, exterminio, eliminación, borrado, etc

#2
#2 Limpieza étnica

#2
#2 guerra…

#2
#2 holocausto.


En el documento no se aporta ningún argumento; se entrecomilla la definición de genocidio y a continuación declara que lo de Gaza no lo es. No tiene ningún valor técnico, es una simple decisión política

#7
Un día sabremos cómo de profundos son los viscosos tentáculos del sionismo en los regímenes occidentales... Lo infectan todo...

#7
#7 Más bien, justificando lo injustificable por si en un futuro inmediato deciden aplicar la misma solución.


El Gobierno del Reino Unido me come los huevos por delante, por detrás, por arriba y por abajo.

#1
Chupapollas

#1
#1 No. Criminales colaboracionistas a los que habrá que juzgar algún día.

#1
#1 circundadas

#1
#1 Clínicamente conocido como el "síndrome de Chamberlain" que acabo de inventar.

#1
#1 Comparado con los cien millones de indios de la India exterminados por los británicos, o con el exterminio de los aborígenes australianos, neozelandeses o americanos, pues no, no es un genocidio en condiciones ¡ellos son verdaderos expertos en ese tema!

#8
No es un Genocidio están demoliendo Gaza y los Okupas de la tierra prometida se niegan a irse y por esto les matan porque se mueven cuando les disparar para ahuyentarlos.
Las afirmaciones de sus representantes políticos y militares sionistas sobre la necesidad de exterminarlos y el impedir la ayuda humanitaria es simplemente para que se vayan donde estén los alimentos y lo de matarlos cuando distribuyen es para que no se peleen entre ellos.

#9
Son tan eficientes, que de hecho han llegado a esa conclusión antes de su "cuidadoso análisis".

#13
Todo el que justifica o defiende el genocidio esta a favor de que lo fusilen y venga alguien y diga que:
1) Era un peligroso delincuente terrorista.
2) Es mentira, no esta muerto, es todo un teatro.
3) Se choco con la bala y murio en el acto.

O empezamos a ponernos serios, empezando con nuestros circulos cercanos, o el dia de mañana vendran a por nosotros, porque estan preparando el escenario para eso.


Para genocidios buenos, los que hacía el Reino Unido en la época de Churchill... que le pregunten a los indios.... los israelís son unos aficionados.... :-D :-D :-D :-D :-D

#27
Las fortunas alemanas, húngaras, austríacas, francesas... no tan nancis se fueron a Inglaterra, Estados Unidos y Suiza principalmente, cuando la segunda guerra mundial, comprando allí lo que les iba interesando. Y ahí siguen.

#28
Un genocidio patrocinado (o incluso propiciado y financiado) por los USA, sus aliados más cercanos no pueden llamarlo genocidio, aunque lo sea. El tiempo posiblemente ponga a cada cual en su lugar.

#15
Hay que tener en cuenta que el Reino Unido sabe mucho de exterminio de nativos.


Qué van a decir, si están colaborando en el genocidio.

#20
Occidente cancer mundial, UK genocidas de mierda psicopatas, asesinos de bebés, espero que el Karma les caiga pero muy fuerte.

#17
Lo pueden llamar como quieran, los políticos utilizan su propio lenguaje torticero pero lo que es, es.


Lo han dicho expertos, alguna credibilidad tendrán, al menos por la práctica :palm:


No se podía saber


Esperemos que el partido que ha creado Corbyn se lleve por delante a esta pandilla de vendidos al sionazismo.


