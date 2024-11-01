El Gobierno de Reino Unido ha concluído que las acciones de Israel en Gaza no son un genocidio

Reino Unido no cree que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. David Lammy, ministro de Asuntos Exteriores hasta el viernes explicó que el Gobierno había considerado cuidadosamente el riesgo de genocidio. "Según la Convención sobre el Genocidio, el delito de genocidio solo se produce cuando hay una 'intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso'", "El Gobierno no ha llegado a la conclusión de que Israel esté actuando con esa intención". dijo.
Las afirmaciones de sus representantes políticos y militares sionistas sobre la necesidad de exterminarlos y el impedir la ayuda humanitaria es simplemente para que se vayan donde estén los alimentos y lo de matarlos cuando distribuyen es para que no se peleen entre ellos.
1) Era un peligroso delincuente terrorista.
2) Es mentira, no esta muerto, es todo un teatro.
3) Se choco con la bala y murio en el acto.
O empezamos a ponernos serios, empezando con nuestros circulos cercanos, o el dia de mañana vendran a por nosotros, porque estan preparando el escenario para eso.