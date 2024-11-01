El Partido Laborista le está abriendo camino al fascismo [en]

Cuando el Gobierno proscribió [la ONG] Palestine Action, por ejemplo, no sólo erosionó el derecho a oponerse al genocidio aquí y ahora. Sentó un peligroso precedente, dando confianza a cualquier gobierno entrante para que también pudiera arrebatar el derecho a protestar en un abrir y cerrar de ojos. El Partido Laborista no sólo está practicando el apaciguamiento con Reform UK. Le está extendiendo la alfombra roja, aprobando leyes peligrosas que aprovecharán aquellos que buscan destruir nuestros derechos.