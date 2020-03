Si el gobierno no implementa las medidas de Wuhan la cuarentena durará mucho más de dos meses

Las medidas no van a ser efectivas y no van a producir el efecto deseado, es decir, el aplanamiento de la curva de infectados, porque se han implantado a medias con respecto a Wuhan y su provincia Hubei y tres medidas clave no se han implantado: la obligación a toda la ciudadanía de llevar mascara para evitar que los infectados leves o asintomáticos infecten a otros, el cierre total de toda oficina o fabrica y la implantación de un sistema de Big Data que tome sus datos de una APP que sea obligatoria para toda la ciudadanía con información total de su actividad.

Si, es orwelliano pero no hay otra opción. La ciudadanía sola no es capaz de comportarse. Y además van a tener un efecto secundario indeseado: el enfado mayúsculo en la población cuando en unas semanas vean que su esfuerzo no tiene resultado. Es hasta enternecedor escuchar a los medios o al Sr. Simón decir "hoy tenemos buenas noticias de China, la curva se está aplanando". Sr Simón: Se aplana porque han implementado medidas draconianas que ustedes se niegan a implementar. En realidad son malisimas noticias para nosotros: dos meses de cuarentena y con medidas muchas mas duras que aquí. Preparemonos.

Las medidas que han tomado las autoridades españolas no son suficientes y no van a tener el efecto deseado. Si no se actúa rápido corremos el peligro de que los pilares básicos sobre los que se asienta nuestro bienestar como el abastecimiento de víveres, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, la continuidad de los servicios de energía y la continuidad del servicio sanitario corren serio peligro. Si no se actúa ya en pocas semanas llegaremos al colapso como sociedad porque las infecciones seguirán ocurriendo y afectará incluso al aprovisionamiento.

En España la epidemia está creciendo muy rápido por la falta de medidas que no se tomaron a su debido tiempo, y a día de hoy siguen afectando a la expansión de la epidemia:

- Incompresiblemente, las autoridades sanitarias españolas actuaron como si el virus nunca fuera a llegar a España o como si España tuviera una inmunidad que le fuera a librar mágicamente. En solo 3-4 semanas entre enero y febrero la enfermedad pasó de un solo país y unos cientos de infectados a decenas de países y miles de infectados, lo que era una pista mas que suficiente para ver el potencial de la amenaza.

- Aún sabiendo la gravedad de la epidemia en muchos países, no se tomó ninguna medida de prevención en hospitales, aprovisionándolos e implantado protocolos de seguridad en consultas y urgencias entre el personal para evitar contagios, teniendo como resultado centenares de sanitarios infectados o en asilamiento por haber estado en contacto con los mismos en las últimas semanas. Exactamente el mismo curso de hechos que en China, Corea del Sur o Japón. Y estos sanitarios a su vez han sido el vector de infección de multitud de pacientes de sus hospitales o centros de salud, exactamente igual que en Lombardía.

www.businessinsider.es/coronavirus-sistema-salud-lombardia-desbordado-

El 10% de los médicos y enfermeras que atendían allí ya se han contagiado con el coronavirus y están en cuarentena.

www.businessinsider.com/why-coronavirus-killed-young-chinese-doctors-2=

www.sciencemag.org/news/2020/02/coronavirus-infections-keep-mounting-a

Recordemos, además, que los asintomaticos tambien propagan la enfermedad, fundamental para las afirmaciones del articulo y para entender porque el personal médico es uno de los focos de infección:

Modelo computarizado del coronavirus: “Los asintomáticos son el gran riesgo”

www.dw.com/es/modelo-computarizado-del-coronavirus-los-asintomáticos-

- No se dimensionó con antelación la capacidad del sistema para hacer análisis y esto ha causado que muchos casos no se hayan podido controlar tal y como se ha hecho en China o en Corea del Sur, que hubiera podido habilitar a las autoridades a seguir la pista a la infección. España ha realizado alrededor de 30.000 análisis desde el inicio de la crisis mientras que Corea del Sur hace 20.000 al día.

www.levante-emv.com/espana/2020/03/15/sanidad-agilizara-test-coronavir

efe / madrid 15.03.2020 | 22:23 : Sanidad anuncia más test de coronavirus tras descartarlos con síntomas leves

Illa compromete un esfuerzo "importante" - España ha hecho 30.000 pruebas desde el inicio de la crisis

www.bbc.com/news/world-asia-51836898

Nearly 20,000 people are being tested every day for coronavirus in South Korea, more people per capita than anywhere else in the world.

- Las quejas de multitud de ciudadanos además de las informaciones en prensa sobre el colapso de los servicios de información y petición de test se han replicado en varias comunidades autónomas, haciendo el control de la epidemia imposible al no conocer la incidencia real de la enfermedad por falta de capacidad de respuesta de los servicios médicos.

www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/sin-servicio-o-colapsada-la-li

www.publico.es/sociedad/crisis-coronavirus-saturacion-emergencias-line

El otro gran problema frente a la crisis del coronavirus es que no hay suficiente personal para atender todas las llamadas que llegan al teléfono de atención sobre el coronavirus. Este martes había momentos en los que se agolpaban hasta 80 llamadas en espera, aunque han disminuido hasta las 20 llamadas en este miércoles, según explica Pilar Leal, trabajadora delegada sindical de Cobas Madrid 112 y portavoz de la plataforma Trabajadores de Madrid del 112.

Este crecimiento que se ha debido a la falta de anticipación a los problemas, agravado por la decisión de no hacer los preparativos en esta situación y no prepararse de manera adecuada y con todos los políticos repitiendo la frase “hay que seguir lo que dicten los expertos“ hasta la extenuación, incluyendo entre los expertos al Sr. Simón que ha fallado en todas y cada una de sus predicciones y a estas horas debería estar apartado de la dirección y toma de decisiones en esta crisis.

Veamos las medidas tomadas por el gobierno chino en Wuhan y su provincia Hubei:

- Desde el 23 de enero: cierre total de todas las ciudades, obligación para todos los ciudadanos de permanecer en casa menos tiendas de alimentación y farmacias. Todas las fábricas, oficinas o colegios u otros centros de enseñanza o cualquier centro público fueron cerrados.

o En España solo se ha cerrado el comercio minorista y muchas administraciones públicas que no todas, por ejemplo muchos juzgados, siguen funcionando.

o Seguimos viendo muchos trabajadores en toda España abarrotando el trasporte público y mucha gente paseando por las calles y atascos en horas punta.

o Sigue habiendo contacto masivo entre personas. Esto no es una cuarentena efectiva y no se puede esperar que tenga los efectos que en Hubei por pura lógica.

- En toda China es obligatorio llevar una máscara para toda la población no solo para protegerse, si no para parar la transmisión de la enfermedad que pueden provocar los asintomáticos infectados, los ya curados que siguen infectando y los que tienen cuadros suaves. Esta medida es clave. Es un tema de cultura occidental vs asiática. En Occidente se ridiculiza el uso de la mascarilla y se desaconseja mientras que en Asia se refuerza y se obliga hasta el límite de que la policía actúa contra la gente en la calle sin mascarilla.

“Why do they think it’s about me? It’s a civic duty,” she says. “If I have a mask on, and if—touch wood—I’m infected, I could cut the chain off where I am. That could save a lot of people.”

That’s what health experts in Hong Kong, where Man was born and raised, say, and it’s advice she trusts. Nearly everyone on Hong Kong’s streets, trains and buses has been wearing a mask for weeks—since news emerged of mysterious viral pneumonia in Wuhan, China that was later identified and named COVID-19. The Hong Kong government and leading health experts also recommend wearing masks as a way to help prevent the spread of the coronavirus, which the WHO declared a global pandemic on Wednesday.

time.com/5799964/coronavirus-face-mask-asia-us/

Public health officials have been clear about it: There’s no need for healthy people to go around wearing face masks to protect themselves from the novel coronavirus. That hasn’t stopped a run on supplies, which has led to a shortage of face masks for medical personnel coping with the epidemic, who do need them.

www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-06/mask-or-no-mask-what-the-vi

SHANGHAI, Feb. 8 (Xinhua) -- Shanghai now requires all residents to wear facial masks and cooperate with body temperature checkups in public places, according to a notice issued on Saturday.

The notice issued by the city government said people must wear masks and take body temperature checks when entering public places including airports, train stations, bus and metro stations, hospitals, shopping malls and supermarkets.

The rules take effect on Saturday and will last until the city inactivates the level one public health emergency response.

www.xinhuanet.com/english/2020-02/08/c_138766346.htm

Ya el 26 de enero se hizo obligatorio en China en los focos de infección:

BEIJING: Two Chinese provinces and three cities have ordered citizens to wear face masks in public, to help control the spread of a deadly virus.

The measure is required in the provinces of Guangdong in the south and Jiangxi in the centre, plus the eastern city of Nanjing, Ma’anshan city in Anhui province, and Xinyang city in Henan, according to local authorities.

China’s industry and information technology ministry has said it would “spare no effort in increasing supply” after demand for masks skyrocketed.

www.nst.com.my/world/world/2020/01/559964/two-china-provinces-three-ci

- En China hay un control total de los movimientos de todos los ciudadanos con una APP que alimenta un sistema de big data que permite rastrear de manera segura todos los contactos y posibles contagios de cualquier Nuevo infectado, rastrear el origen y conocer todas las personas en riesgo de contagio para poder controlarlas antes de que se conviertan en infectados y empiecen a contagiar. La APP usa además reconocimiento facial y los lectores de infrarojos de los smartphones para medir la temperatura de las personas.

On February 7, AI company Megvii said it was working on a solution that "integrates body detection, face detection and dual sensing via infrared cameras and visible light" to help staff working at airports and train stations "to swiftly identify people who have elevated body temperatures".

The company was responding to a call by Chinese authorities for new technologies to combat the outbreak.

"Facial recognition and the real-name system will help us track down those who have potentially been exposed to the virus and effectively curb the spreading of the pathogen," Zeng Yixin, deputy director of China's National Health Commission, told reporters on January 26.

www.aljazeera.com/news/2020/03/china-ai-big-data-combat-coronavirus-ou

- Este cierre afectó y sigue afectando a día de hoy, 2 meses después, a los 60 millones de habitantes de la provincia.

- Hasta el 10 de marzo el gobierno chino no anunció que se había alcanzado el pico de contagios en la provincia. Y esto con medidas mucho mas fuertes que en España.

Coronavirus: China says disease 'curbed' in Wuhan and Hubei

www.bbc.com/news/world-asia-china-51813876

Esperemos que las autoridades implanten estas medidas lo antes posible para poder vencer al virus porque en Hubei llevan dos meses con medidas mucho mas duras y sistemas de control via APP mucho más complejos que en España y aún no lo han vencido del todo.