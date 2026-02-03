El Gobierno confirma el Plan Auto+: más ayudas para los eléctricos europeos de hasta 35.000 euros

El Ministerio de Industria ha anunciado hoy las condiciones de las ayudas del Plan Auto+, que primará los coches eléctricos europeos de menos de 35.000 euros, a los que dará el 100% de la subvención, es decir, 4.500 euros. En menor medida se incentivarán los híbridos enchufables y los coches con estas tecnologías hechos fuera de la UE