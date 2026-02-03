edición general
El Gobierno confirma el Plan Auto+: más ayudas para los eléctricos europeos de hasta 35.000 euros

El Gobierno confirma el Plan Auto+: más ayudas para los eléctricos europeos de hasta 35.000 euros

El Ministerio de Industria ha anunciado hoy las condiciones de las ayudas del Plan Auto+, que primará los coches eléctricos europeos de menos de 35.000 euros, a los que dará el 100% de la subvención, es decir, 4.500 euros. En menor medida se incentivarán los híbridos enchufables y los coches con estas tecnologías hechos fuera de la UE

#3 Pixmac
En unas semanas la fábrica de BYD en Hungría comenzará la fabricación en pruebas y Xpeng ya fabrica en Austria. Estas ayudas no evitarán que las empresas europeas vayan a quiebra si siguen con su estrategia.
1 K 32
g3_g3 #7 g3_g3 *
Pagando impuestos para subvencionar el coche de la gente. :shit:

Yo estoy bien. Son casi las cinco y no he comido. :foreveralone:
1 K 26
Apotropeo #16 Apotropeo
#7 Eres muy afortunado y estás a la moda, eso se llama ayuno intermitente, ahora está muy de moda.
:troll:
0 K 12
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Dejando claro que no me parece mal este tipo de medidas, me hace gracia que a China, por subvencionar sus coches, se les pone aranceles, precios mínimos y otras trabas.

Pero nosotros, sí lo hacemos, es maravilloso.

Igual sin esas trabas a China, no sería necesario ayudar tanto a que la gente compre coches eléctricos.
Eso sí, Alemania va a la quiebra.
1 K 24
#11 Joroñas
#1 igual me confundo, pero creo que el problema es que China subvenciona la fabricación (no sé si también la compra), mientras que esta subvención es solo para la compra.

Creo eh? Que no soy experto en el tema.
1 K 25
Garbns #13 Garbns *
#11 será que durante años la industria de automoción no ha recibido ayudas en España/Europa... (tanto directas como indirectas con terrenos y cosas del estilo)
0 K 10
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#11 Posiblemente sea así.

Pero ¿Qué más da?
¿Qué diferencia hay entre dar 2.000€ por coche al productor local o al consumidor con la condición de que se lo dé al productor local?

A nivel de cualquier tipo de cálculo económico, no hay diferencia.
1 K 24
#5 CosaCosa
Siguen sin enterarse de que la gente no tiene para gastsr 30.000 en un coche
1 K 19
Peka #8 Peka
#5 Pues entonces no se pueden comprar ni un Golf de gasolina.

De todas formas tranquilo, ninguna tecnología nueva esta barata al principio, ha pasado con las televisiones, videos, móviles, ordenadores,... y nadie decía que la gente no tiene dinero para comprar un ordenador.

Es solo cuestión de tiempo tener coches más baratos y con más autonomía que los actuales de combustión.
0 K 8
JoseRvValjean #9 JoseRvValjean
#5 La gente que gente, habla por ti y por quién tú pareces conocer, yo me he comprado un coche por 37.500 euros, date una vuelta por la calle y me cuentas, el mío el más mierda de los que veo a mí alrededor
0 K 7
#12 Joroñas
#9 a saber lo que tienes alrededor, yo veo MG de 18000€ por todos lados
0 K 13
Ovlak #10 Ovlak
#5 Suerte que "menos de 35.000", como sabe cualquiera que haya superado tercero de primaria/EGB, significa cualquier precio entre 0 y 35.000.
0 K 11
Penetrator #17 Penetrator
#10 ¿Pero existen coches europeos eléctricos dentro de ese rango?
0 K 12
javibaz #4 javibaz
Los Cupra eléctricos se quedan con menos ayuda. Varios modelos se fabrican en China y Peugeot y Renault lo hacen en Turquía y Marruecos.
0 K 13
#15 Borgiano
Pero no era para hospitales y colegios?
0 K 8
Ed_Hunter #6 Ed_Hunter
¿Y para los que no tenemos plaza de garaje pero nos obligan a cambiar el coche no dan ayudas?
0 K 7

