El Gobierno confirma el Plan Auto+: más ayudas para los eléctricos europeos de hasta 35.000 euros

El Ministerio de Industria ha anunciado hoy las condiciones de las ayudas del Plan Auto+, que primará los coches eléctricos europeos de menos de 35.000 euros, a los que dará el 100% de la subvención, es decir, 4.500 euros. En menor medida se incentivarán los híbridos enchufables y los coches con estas tecnologías hechos fuera de la UE
| etiquetas: plan , auto , electricos , coche , ayuda
Yo estoy bien. Son casi las cinco y no he comido.
Pero nosotros, sí lo hacemos, es maravilloso.
Igual sin esas trabas a China, no sería necesario ayudar tanto a que la gente compre coches eléctricos.
Eso sí, Alemania va a la quiebra.
Creo eh? Que no soy experto en el tema.
Pero ¿Qué más da?
¿Qué diferencia hay entre dar 2.000€ por coche al productor local o al consumidor con la condición de que se lo dé al productor local?
A nivel de cualquier tipo de cálculo económico, no hay diferencia.
De todas formas tranquilo, ninguna tecnología nueva esta barata al principio, ha pasado con las televisiones, videos, móviles, ordenadores,... y nadie decía que la gente no tiene dinero para comprar un ordenador.
Es solo cuestión de tiempo tener coches más baratos y con más autonomía que los actuales de combustión.
Nota de prensa: www.mintur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2026/documents/2026
Resumen: www.mintur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2026/documents/q&a
Salu3