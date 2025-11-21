·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6460
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
8933
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5690
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4660
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
3661
clics
Unflip, un juego de lógica que obliga a pensar al revés
más votadas
510
Un jurista canario recomienda al fiscal general recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo
331
Fascistas ingleses pegan una paliza a un activista propalestino de 73 años
296
Cuando el fútbol apaga Internet: por qué los bloqueos de LaLiga deberían preocupar a toda la ciudadanía
435
Las anomalías en la instrucción de la causa contra el fiscal general animan el recurso ante el Constitucional para anular la condena
392
La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
146
meneos
413
clics
El Gobierno de Ayuso paga una indemnización de siete millones por el tren del parque Warner, que costó casi 100 y lleva 13 años sin usarse
El Ejecutivo de Madrid pierde un pleito por un proyecto impulsado en 2000 por Gallardón, lo que eleva la compensación por una expropiación.
|
etiquetas
:
gobierno
,
ayuso
,
indemnización
,
tren
,
parque
,
warner
,
13
,
años
,
sin
,
uso
65
81
0
K
353
actualidad
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
65
81
0
K
353
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
Por lo que sea, imagino que los que dicen que alguien que cobra una pensión no contributiva debería de haber cotizado y no haber sido un vago toda su vida porque ahora a nosotros nos cuesta un pastón y el dinero no crece en los árboles, no dirán ni mú sobre esto.
20
K
188
#6
mecha
#1
como en la otra noticia no te gustaba el tono de los comentarios vienes aquí a dar la turra para que te den la razón.
5
K
-20
#8
La_fruta_de_ayuso
#6
límpiate la boca de eso blanco antes de palmear del pp por algo que tiene toda la razón
2
K
3
#10
mecha
#8
que tenga razón no quiere decir que no sea un
, y te puedes ir a insultar a tu madre. Yo no he palmado a nadie.
La noticia de la que entiendo que está hablando:
meneame.net/story/tomasa-70-anos-tuve-venirme-mostoles-alquilar-habita
2
K
-1
#11
La_fruta_de_ayuso
#10
ni 1 minuto en responder, como se nota que eres un palmero de esos que se pasan 24 horas aquí defendiendo a esa red criminal, por lo que sea....
3
K
10
#13
bronco1890
#1
Churras ≠ merinas
2
K
14
#18
cenutrios_unidos
#1
Se pueden criticar ambas cosas. Pero algunos no dais para mas.
0
K
14
#5
Thornton
El Parque Warner y todo lo que le rodea fue un gran pufo de Gallardón.
www.meneame.net/m/politica/oscura-historia-parque-warner
7
K
78
#15
osids
#5
Ahora mismo es un buen parque, pero es verdad que está bastante lejos para cualquier viajero y si encima podría haber estado en otra ubicación mejor y solo una competencia tonta política fue la decisión es increíble y lo del tren es lo peor de todo, porque no tiene sentido ninguno
0
K
10
#23
thingoldedoriath
#5
Entre opusinos anda el juego... conozco a algunos que trabajaban en una de las empresas que constructoras que pillaron cacho en el parque Warner y sí, también son opusinos de esos muy muy ricos no tienen carnet... de los que se llaman "simpatizantes"... amigos de la obra... como un valenciano hacendado al que todos conocéis y un gallego que compra maquinas de protonterapia y se garantiza años de publicidad gratuita (la primera máquina de esas acaba de llegar al puerto de Vigo y en…
» ver todo el comentario
0
K
10
#3
luspagnolu
Siempre han sido fascistas y nunca han sabido gobernar.
11
K
70
#9
La_fruta_de_ayuso
#3
pero si robar
1
K
14
#2
jonolulu
Hace unos años hice números y solo por coste de explotación salía a unos 50€ por viajero.
Dudo que haya un caso similar en el mundo para un tren de cercanías
2
K
35
#7
mcfgdbbn3
*
#2
: Hay que considerar que era una mala época para el parque, ahora hay más visitantes. También que el transbordo que se tenía que hacer en Pinto, nunca llegó a ser una línea directa hasta Atocha, Príncipe Pío o Chamartín.
Yo creo que hoy en día funcionaría mejor, aunque habría que hacer algunos cambios más, como desdoblar la línea de tren y plantear que sea un servicio semidirecto desde alguna estación importante. También hubiera estado bien que la última parada en San Martín de la Vega estado más cerca del pueblo.
Espero que reconsideren la reapertura de la línea antes que hacer cualquier mejora en la carretera.
1
K
15
#16
jonolulu
#7
Sí hubo enlaces directos desde Chamartín, e incluso el billete de cercanías era gratuito con la entrada al parque, pero no funcionó ni aún así
web.archive.org/web/20070929092122/http://www.renfe.es/warner/billetes
0
K
12
#21
mcfgdbbn3
#16
: No es "ni aún así", había una crisis muy grave y era la época de menos visitantes del parque. Y ese tren estaba solo los sábados, tampoco sé cuánto duró.
0
K
12
#14
tufachafavorito
Otra noticia de Ayuso de la sección Ayucesos de Ayuseame.
1
K
14
#19
nemeame
#14
Calla infiel. Ayuso es culpable de todos los males que asolan a la comunidad de madrid desde antes de que naciese, y quien afirme lo contrario pagará cara su insolencia
1
K
14
#20
alamajar
#14
y siempre son para mal (de todos los españoles). hay que joderse
0
K
10
#24
XtrMnIO
"Seremos fascistas, pero sabemos gobernar"
En esa frase que dijo un pepetarra hay una verdad y una mentira.
0
K
12
#17
fernando_sierra
Una forma tan repugnante como otra cualquiera de traspasar el dinero público al bolsillo privado de unos pocos, máxima especialidad de la deeechuza.
0
K
8
#22
DDJ
Los gestores, los grandes gestores de siempre, grandes gestores para lo suyo, no para la gran mayoría de los que los votan
0
K
8
#12
mecha
*
me has pillado por aquí. Sigue con la matraca, aunque no verás un comentario mío defendiendo al PP.
Tienes manías persecutorias, ve al psicólogo.
Vale, que
#_11
es un ignorante. A ver cuando cambian el sistema de ignores para que esto pueda ser un foro normal.
0
K
7
#4
Semar80
*
Edit
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La noticia de la que entiendo que está hablando:
meneame.net/story/tomasa-70-anos-tuve-venirme-mostoles-alquilar-habita
www.meneame.net/m/politica/oscura-historia-parque-warner
Dudo que haya un caso similar en el mundo para un tren de cercanías
Yo creo que hoy en día funcionaría mejor, aunque habría que hacer algunos cambios más, como desdoblar la línea de tren y plantear que sea un servicio semidirecto desde alguna estación importante. También hubiera estado bien que la última parada en San Martín de la Vega estado más cerca del pueblo.
Espero que reconsideren la reapertura de la línea antes que hacer cualquier mejora en la carretera.
web.archive.org/web/20070929092122/http://www.renfe.es/warner/billetes
En esa frase que dijo un pepetarra hay una verdad y una mentira.
Tienes manías persecutorias, ve al psicólogo.
Vale, que #_11 es un ignorante. A ver cuando cambian el sistema de ignores para que esto pueda ser un foro normal.