El Gobierno de Ayuso lleva a las aulas un taller sobre el "presente" de ETA tras pedir no politizar los colegios: "Bildu ha cambiado las bombas por los trajes"

Es una frase (recogida por 'El País') pronunciada por una de las integrantes de la entidad, Beatriz Botella, cuyo abuelo y tío fueron víctimas de la banda terrorista. Según Botella, se lleva a cabo un "indigno" blanqueamiento de la banda en las instituciones. La creación de este curso resulta especialmente chocante cuando, en las últimas semanas, hemos podido escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostrándose en contra de "instrumentalizar los colegios para la guerra ideológica", algo que "no va a consentir".

#2 Leon_Bocanegra
Bildu ha cambiado las bombas por trajes, y a nosotros lo que nos vendría bien son las bombas.
9 K 123
Aokromes #4 Aokromes
#2 les decian que dejasen la violencia, ahora que la han dejado, siguen dando la matraca, por que al pp no le importan las victimas, le importan los votos.
6 K 68
StuartMcNight #9 StuartMcNight *
#4 - "sin violencia se puede hablar de todo"

Dejan la violencia.

- "LOL era bromi! No se puede!"
1 K 13
ubiquae #7 ubiquae
#2 lo de los trajes, pase, pero que dejen de matar a gente, eso no. Eso sí que no. Que nos quedamos sin comer!
1 K 19
#13 Leon_Bocanegra
#7 no me canso de subir esta foto. Aunque habría que actualizarla xD  media
0 K 10
Supercinexin #11 Supercinexin
#2 Bildu nunca usó bombas.

- "Pepepep... pero algunos de sus afiliados..."

Igual que otros afiliados al PP y a Vox.
1 K 33
fareway #1 fareway
"El PP ha cambiado el NODO por TeleMadrid".
7 K 115
Sandman #12 Sandman
#1 "El PP ha cambiado a los franquistas por demó..." ... ah, espera, que no.
0 K 13
JackNorte #3 JackNorte
Enla realidad de esta señora asesinatos son los de grupos no existentes terroristas , no los suyos por su responsabilidad directa en las residencias 7291.
Siempre hay que señalar no vaya a a verse quien tiene las manos mas manchadas. Disfrute de sus pisos sra presidenta. Seguro que esas comisiones costaran vidas 100% asegurado.
4 K 60
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Y esto es lo que ocurre cuando no tienes nada que ofrecer a tus votantes, les ofreces mierda.

Mierda que gustosamente consumen.
1 K 31
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Pedir que se cambien las bombas por la política, para qué exactamente? Para acabar en un circo alimentando a la subnormalía con el "todo es ETA?
1 K 26
jm22381 #5 jm22381
Echan tanto de menos los buenos tiempos... cuando ETA existía ¬¬
0 K 16
Libelulo #14 Libelulo
A mi me dan a elegir votar al PP o a la ETA y voto por los segundos. Al menos los segundos no son franquistas.
0 K 7
Ilunabarra #15 Ilunabarra
#14 En realidad es lo que están consiguiendo, polarizar tanto a la sociedad que están haciendo buena a ETA.
0 K 9

