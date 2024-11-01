El Gobierno de Ayuso lleva a las aulas un taller sobre el "presente" de ETA tras pedir no politizar los colegios: "Bildu ha cambiado las bombas por los trajes"

Es una frase (recogida por 'El País') pronunciada por una de las integrantes de la entidad, Beatriz Botella, cuyo abuelo y tío fueron víctimas de la banda terrorista. Según Botella, se lleva a cabo un "indigno" blanqueamiento de la banda en las instituciones. La creación de este curso resulta especialmente chocante cuando, en las últimas semanas, hemos podido escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostrándose en contra de "instrumentalizar los colegios para la guerra ideológica", algo que "no va a consentir".