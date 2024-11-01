edición general
El Gobierno aprueba dos decretos: la subida de las pensiones y la moratoria antidesahucios con el escudo social

El Gobierno aprueba dos decretos: la subida de las pensiones y la moratoria antidesahucios con el escudo social

El Gobierno ha aprobado este martes la subida de las pensiones que naufragó en el Congreso la semana pasada. Y otro texto negociado contrarreloj con los socios de la investidura que incorpora el conjunto del escudo social, que incluye también el bono energético, ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios, que fue la justificación de Junts para votar en contra.

comentarios
sorrillo
La ley omnibus jamás debió llevarse a votación, sabían que iba a ser rechazada y se negaron a votarlo por separado. Buscaron y consiguieron lo que querían, que fuera rechazada para conseguir titulares sensacionalistas y rastreros.

Si desde el PSOE hubieran hecho lo honesto desde el principio no habrían tenido a esa prensa amiga haciéndoles el trabajo sucio, el titular habría sido el de este meneo.
alfre2
#3 ¿Insinúas que es el gobierno el que queda retratado votando a favor de medidas que garantizan una mejora de las condiciones de vida y la protección para los que la necesitan?

Muchos pensamos que es justo al revés. Teniendo la oportunidad de votar a favor de medidas que favorecen a una gran mayoría, hay quienes eligen ponerse de lado y en defensa de los grandes propietarios, en contra de las ayudas a la DANA y de la subida de las pensiones.
sorrillo
#4 Estas medidas han salido adelante mientras que la omnibus no lo hizo, la forma honesta era no hacer ninguna omnibus y hacer las votaciones por separado para que salieran adelante las que sí tenían consenso.

Por contra el PSOE rechazó que la ley omnibus se votase por separado a sabiendas que serían rechazadas las pensiones, la moratoria antidehaucios, etc. Lo sabían y aún así lo llevaron a votación para conseguir los titulares sensacionalistas y rastreros de la prensa amiga.

alfre2
#6 perdona, pero viendo quiénes controlan la prensa de este país, los titulares sensacionalistas y rastreros no los dicta precisamente el gobierno. Quienes han votado en contra son los que deberán explicar por qué lo han hecho. Es la pregunta que debería hacer la prensa ya que es la pregunta que se hace el electorado.
sorrillo
#9 Que agrupasen las pensiones con otras cosas es razón suficiente para votar en contra, aprovechar algo para lo que hay consenso para que se vote a favor algo para lo que podría no haberlo es en sí mismo reprochable y razón suficiente para votarlo en contra.

La ley omnibus solo tiene sentido si se sabe que se tienen los votos para aprobarlo todo y así se ahorra tiempo en votaciones, pero usarla para forzar que otros aprueben cosas por que sí para que se apruebe la subida de pensiones es un chantaje y es perfectamente lícito votar en contra de los chantajes.

A quien hay que exigir explicaciones es al PSOE que es quien hizo ese chantaje. Ya lo hizo en la anterior votación de pensiones y ahora lo ha vuelto a repetir. Es reincidente.
alfre2
#10 los que votan en contra deberían explicar por qué lo hacen. Concretar cuáles son sus razones. Alguien honesto no tendría el menor problema en hacerlo. Llorar no es una opción.
beldin
#6 es una tactica, el resto opiniones.
y si no consiguiesen los titulares sensacionalistas por el omnibus, a saber si aprobarian estas medidas o no. Lo que si quedo claro es que ciertos titulares no interesan a algunos grupos politicos.
Quel
#4 Esta insinuando que envolver de propuestas "sociales" tus mierda propuestas, para luego señalarte de "que malo eres", es de una gañanería mezquina considerable.

Es como si te propongo; donar 50€ a un orfanato y que te me pagues 50.000€ a mi. En cuando te niegas, pretendo hacer como que malo eres tu que "no quieres donar ni 50 € al orfanato".

Pero eso muy simple que la gente capaz de juntar mas de tres neuronas en su cabeza lo pueden ver. Los hooligans políticos ... es otro cantar.
alfre2
#15 no, nadie ha insinuado políticas de bobomierda como esas. Hablamos de propuestas reales para casos reales. Bájate de esa rama, que está a punto de partirse.
freeclimb
#3 Claro, dices que la derecha y la extrema derecha están a favor de subir las pensiones no?
0 K 20
sorrillo
#5 La mayoría del Congreso de los Diputados está a favor de subir las pensiones tal como se acaba de demostrar.
1 K 19
Morrison
#8 El congreso no ha votado a favor, de momento ha sido un decreto del consejo de ministros.
2 K 42
sorrillo
#12 Gracias por la aclaración.

Entonces la artimaña del PSOE ha impedido que se aprobase en el Congreso de los Diputados que es donde debería haberse aprobado y ahora lo hacen en forma de decreto que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.

Fíjate que no han hecho un decreto con el contenido de la omnibus sino que los hacen por separado para que así sí puedan ser aprobados en el Congreso de los Diputados.
Morrison
#14 Entonces la artimaña del PSOE ha impedido que se aprobase en el Congreso de los Diputados que es donde debería haberse aprobado y ahora lo hacen en forma de decreto que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.


La artimaña del PP para no aclarar que medida es por la que están en contra ha impedido que se aprobase en el Congreso de los Diputados que es donde debería haberse aprobado y ahora lo hacen en forma de decreto que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.
sorrillo
#17 La artimaña del PP para no aclarar que medida es por la que están en contra ha impedido que se aprobase en el Congreso de los Diputados

Objetivamente falso, otros partidos han aclarado por qué lo votaban en contra y obviamente acabaron votando en contra igualmente, aclarar el por qué se vota en contra no lleva a que se vote a favor.

y ahora lo hacen en forma de decreto que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados

Morrison
#18 Objetivamente falso, otros partidos han aclarado por qué lo votaban en contra y obviamente acabaron votando en contra igualmente, aclarar el por qué se vota en contra no lleva a que se vote a favor.

Exacto, todos los partidos excepto el PP que prefiere no aclarar cual es la medida por la cual vota en contra.
Quel
#5 Todo el mundo esta a favor de subirlas pensiones. ¿El problema es como las pagas?

Los populistas de ultra izquierda son incapaces de pensar en mas allá de su populismo. Pensiones para todos. Paguitas para todos. Subvenciones para todos. ¡¡Claro que sí!!
¿ Y como se van a pagar ? ... Yo que sé, eso será problema de otro. La ultraizquierda ya ha quedado guay.

Alguien tiene que poner un poco de cerebro y realismo a su inopia de los mundos de Yupi.

Si hay una propuesta sólida i estable que no arruine el país. Bienvenidas sean las subidas de pensiones. Si subir las pensiones nos tiene que arrastrar a todos a la mierda ... como que no.
2 K 27
Kalandraka125
#16 De momento, se va pagando. Esta año podría ser el de menor déficit público en los últimos 20, así que parece que la propuesta sólida y estable que no arruine el país está teniendo lugar:

www.eleconomista.es/economia/noticias/13753220/01/26/espana-podria-cer
Macnulti_reencarnado
#29 se va pagando a base de subir impuestos e incrementar deuda. Hasta que pete.
Macnulti_reencarnado
#16 lleva años arrastrándonos.
josde
#3 Y que ha quedado fuera ahora, el PP como siempre retratado.
0 K 17
sorrillo
#20 Como me han aclarado no se ha votado en el Congreso de los Diputados sino que ha sido el Gobierno quien ha hecho decretos, posteriormente esos decretos tienen que ser ratificados en el Congreso de los Diputados.

El cambio sustancial es precisamente lo que pedían los partidos con la omnibus que es que se individualizara, que cada elemento pudiera votarse de forma independiente. El gobierno no ha hecho un único decreto con todo el contenido de la omnibus sino que ha hecho un decreto para…   » ver todo el comentario
Edheo
#23 Ok pues... veamos el congreso, en qué queda, y dejen en evidencia, exactamente qué punto del conjunto, era el que le chirriaba... o simplemente eran ellos los que querían chirriar... porque sí.
josde
#23 La oposición del congreso esta llena de hijod frutas se nota que ellos no lo han hecho nunca, verdad eso de votar un paquete de medidas, el inmovilista Rajoy ya lo hizo, pero ellos no pecan, roban, mienten y matan nada mas.
sorrillo
#27 eso de votar un paquete de medidas, el inmovilista Rajoy ya lo hizo

¿Esos paquetes se aprobaban con la mayoría del congreso o eran rechazados?

Por que esa es la clave. Si juntas un paquete de medidas para el que sabes tienes los apoyos lo único que estás haciendo es simplificar la votación, en vez de votar decenas o cientos de puntos individualmente haces un único voto y listo.

Por contra si no sabes si tienes los apoyos o sabes que no los tienes entonces es un chantaje o simplemente buscar los titulares sensacionalistas, que es lo que hizo el PSOE previamente con las pensiones y lo que acaba de hacer ahora también con las pensiones. Y eso sí es reprochable.
Edheo
#3 Porqué por separado si se aprueba todo, y todo junto no?
No me digas, que no es absurdo
Feindesland
Pues que lo voten todo junto otra vez, a ver qué pasa.
freeclimb
El segundo texto negociado contrarreloj con los socios de la investidura incorpora el bono energético, ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios
0 K 20
Apotropeo
#1 ¿ Qué se ha quedado fuera?
Todo lo que pone en la noticia ya estaba, lo del pequeño tenedor ya se contemplaba.
¿ Ha sido una zarzuela para tener a la gente entretenida?
Edheo
#7 Lo dudabas?
VFR
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha calificado la división del decreto ómnibus en dos como “una confesión de culpabilidad” por parte del Gobierno. Según Bravo, la medida demuestra que fue el Ejecutivo quien puso “en peligro” la revalorización de las pensiones y “usó a los jubilados como rehenes”
1 K 18
ZamoraBigote
¿Y en contra de qué estaban los que votaron "no" al ómnibus?
1 K 9

