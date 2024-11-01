El Gobierno aprueba dos decretos: la subida de las pensiones y la moratoria antidesahucios con el escudo social

El Gobierno ha aprobado este martes la subida de las pensiones que naufragó en el Congreso la semana pasada. Y otro texto negociado contrarreloj con los socios de la investidura que incorpora el conjunto del escudo social, que incluye también el bono energético, ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios, que fue la justificación de Junts para votar en contra.