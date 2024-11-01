El Gobierno aprueba dos decretos: la subida de las pensiones y la moratoria antidesahucios con el escudo social

El Gobierno ha aprobado este martes la subida de las pensiones que naufragó en el Congreso la semana pasada. Y otro texto negociado contrarreloj con los socios de la investidura que incorpora el conjunto del escudo social, que incluye también el bono energético, ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios, que fue la justificación de Junts para votar en contra.
Si desde el PSOE hubieran hecho lo honesto desde el principio no habrían tenido a esa prensa amiga haciéndoles el trabajo sucio, el titular habría sido el de este meneo.
Muchos pensamos que es justo al revés. Teniendo la oportunidad de votar a favor de medidas que favorecen a una gran mayoría, hay quienes eligen ponerse de lado y en defensa de los grandes propietarios, en contra de las ayudas a la DANA y de la subida de las pensiones.
Por contra el PSOE rechazó que la ley omnibus se votase por separado a sabiendas que serían rechazadas las pensiones, la moratoria antidehaucios, etc. Lo sabían y aún así lo llevaron a votación para conseguir los titulares sensacionalistas y rastreros de la prensa amiga.
Ahora que han… » ver todo el comentario
La ley omnibus solo tiene sentido si se sabe que se tienen los votos para aprobarlo todo y así se ahorra tiempo en votaciones, pero usarla para forzar que otros aprueben cosas por que sí para que se apruebe la subida de pensiones es un chantaje y es perfectamente lícito votar en contra de los chantajes.
A quien hay que exigir explicaciones es al PSOE que es quien hizo ese chantaje. Ya lo hizo en la anterior votación de pensiones y ahora lo ha vuelto a repetir. Es reincidente.
y si no consiguiesen los titulares sensacionalistas por el omnibus, a saber si aprobarian estas medidas o no. Lo que si quedo claro es que ciertos titulares no interesan a algunos grupos politicos.
Es como si te propongo; donar 50€ a un orfanato y que te me pagues 50.000€ a mi. En cuando te niegas, pretendo hacer como que malo eres tu que "no quieres donar ni 50 € al orfanato".
Pero eso muy simple que la gente capaz de juntar mas de tres neuronas en su cabeza lo pueden ver. Los hooligans políticos ... es otro cantar.
Entonces la artimaña del PSOE ha impedido que se aprobase en el Congreso de los Diputados que es donde debería haberse aprobado y ahora lo hacen en forma de decreto que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.
Fíjate que no han hecho un decreto con el contenido de la omnibus sino que los hacen por separado para que así sí puedan ser aprobados en el Congreso de los Diputados.
La artimaña del PP para no aclarar que medida es por la que están en contra ha impedido que se aprobase en el Congreso de los Diputados que es donde debería haberse aprobado y ahora lo hacen en forma de decreto que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.
Objetivamente falso, otros partidos han aclarado por qué lo votaban en contra y obviamente acabaron votando en contra igualmente, aclarar el por qué se vota en contra no lleva a que se vote a favor.
y ahora lo hacen en forma de decreto que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados
No, no han hecho el… » ver todo el comentario
Exacto, todos los partidos excepto el PP que prefiere no aclarar cual es la medida por la cual vota en contra.
Los populistas de ultra izquierda son incapaces de pensar en mas allá de su populismo. Pensiones para todos. Paguitas para todos. Subvenciones para todos. ¡¡Claro que sí!!
¿ Y como se van a pagar ? ... Yo que sé, eso será problema de otro. La ultraizquierda ya ha quedado guay.
Alguien tiene que poner un poco de cerebro y realismo a su inopia de los mundos de Yupi.
Si hay una propuesta sólida i estable que no arruine el país. Bienvenidas sean las subidas de pensiones. Si subir las pensiones nos tiene que arrastrar a todos a la mierda ... como que no.
www.eleconomista.es/economia/noticias/13753220/01/26/espana-podria-cer
El cambio sustancial es precisamente lo que pedían los partidos con la omnibus que es que se individualizara, que cada elemento pudiera votarse de forma independiente. El gobierno no ha hecho un único decreto con todo el contenido de la omnibus sino que ha hecho un decreto para… » ver todo el comentario
¿Esos paquetes se aprobaban con la mayoría del congreso o eran rechazados?
Por que esa es la clave. Si juntas un paquete de medidas para el que sabes tienes los apoyos lo único que estás haciendo es simplificar la votación, en vez de votar decenas o cientos de puntos individualmente haces un único voto y listo.
Por contra si no sabes si tienes los apoyos o sabes que no los tienes entonces es un chantaje o simplemente buscar los titulares sensacionalistas, que es lo que hizo el PSOE previamente con las pensiones y lo que acaba de hacer ahora también con las pensiones. Y eso sí es reprochable.
No me digas, que no es absurdo
Todo lo que pone en la noticia ya estaba, lo del pequeño tenedor ya se contemplaba.
¿ Ha sido una zarzuela para tener a la gente entretenida?