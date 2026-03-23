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El Gobierno amplía hasta los 5 kilómetros el autoconsumo y le da una ventaja fiscal de hasta el 20%

El Gobierno amplía hasta los 5 kilómetros el autoconsumo y le da una ventaja fiscal de hasta el 20%

La guerra de Irán está acelerando la transición energética en el Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un plan que considera el fomento del autoconsumo "urgente y de necesidad extraordinaria". Una de las medidas estrella de ese Plan es que los contribuyentes podrán, además, deducirse hasta el 20% de lo invertido en su instalación de autoconsumo renovable (incluye baterías).

| etiquetas: autoconsumo , distancia , kilómetros , comunidades energéticas
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4 comentarios
11 1 0 K 242 Energias
#1 Pitchford
Habrá que tener en cuenta lo antes posible las recomendaciones del informe de ENTSO-E sobre el apagón concernientes al autoconsumo:

ENTSO-E recomienda endurecer las normativas técnicas para que las instalaciones de autoconsumo contribuyan activamente a la estabilidad del sistema (control de tensión y frecuencia), evitando que se desconecten prematuramente ante fallos menores.
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ombresaco #2 ombresaco *
5 kilómetros quiere decir 5 Kilowatios? Si no, no entiendo

Edito, y me corrijo: Un autoconsumidor solo podía asociar hasta ahora su consumo a una instalación que estuviera como máximo a 2 kilómetros de distancia. Pues bien, a partir de ahora, y si finalmente el Congreso ratifica este RDL, esa distancia crece hasta los 5 kilómetros.
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#3 Pitchford *
#2 No, son 5 km de dimensión máxima del conjunto de generadores y consumidores. Antes eran 2 km. Por ejemplo, poniendo las placas en una cubierta industrial situada cerca de unos edificios de viviendas que consumen la energía generada. La potencia máxima creo que son 5 MW.
Edito: veo que ya lo has entendido bien. OK.
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hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera *
#3 Pregunta, probablemente absurda, eso aplica a los ciudadanos de a pie? Yo podría dar excedentes a un familiar que viva a dos manzanas más arriba? Supongo que no funciona así. No tengo ni idea como se gestiona esto...
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menéame