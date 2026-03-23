El Gobierno amplía hasta los 5 kilómetros el autoconsumo y le da una ventaja fiscal de hasta el 20%

La guerra de Irán está acelerando la transición energética en el Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un plan que considera el fomento del autoconsumo "urgente y de necesidad extraordinaria". Una de las medidas estrella de ese Plan es que los contribuyentes podrán, además, deducirse hasta el 20% de lo invertido en su instalación de autoconsumo renovable (incluye baterías).
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ENTSO-E recomienda endurecer las normativas técnicas para que las instalaciones de autoconsumo contribuyan activamente a la estabilidad del sistema (control de tensión y frecuencia), evitando que se desconecten prematuramente ante fallos menores.
Edito, y me corrijo: Un autoconsumidor solo podía asociar hasta ahora su consumo a una instalación que estuviera como máximo a 2 kilómetros de distancia. Pues bien, a partir de ahora, y si finalmente el Congreso ratifica este RDL, esa distancia crece hasta los 5 kilómetros.
Edito: veo que ya lo has entendido bien. OK.