El Gobierno amplía hasta los 5 kilómetros el autoconsumo y le da una ventaja fiscal de hasta el 20%

La guerra de Irán está acelerando la transición energética en el Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un plan que considera el fomento del autoconsumo "urgente y de necesidad extraordinaria". Una de las medidas estrella de ese Plan es que los contribuyentes podrán, además, deducirse hasta el 20% de lo invertido en su instalación de autoconsumo renovable (incluye baterías).