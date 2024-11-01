El ‘giro Trump’ en la potasa bielorrusa genera un dilema de soberanía para la Unión Europea

El reciente y sorpresivo anuncio estadounidense de levantar las sanciones a la potasa bielorrusa ha provocado un seísmo geopolítico cuyas réplicas amenazan con desestabilizar la estrategia de autonomía de la UE, situándola en posición de extrema vulnerabilidad. La UE se enfrenta a la cruda realidad de su dependencia, el mineral esencial para la seguridad alimentaria, sigue siendo el gran ausente en la lista de materias primas estratégicas. Esta omisión técnica deja al sector agrario europeo a merced de los vaivenes diplomáticos de terceros.
| etiquetas: estados unidos , ue , bielorrusia , minerales críticos , potasa
Lo gracioso es que como borregos ELEGIRAN LUEGO a fachas, que empeoraran las cosas
Queda todo dicho
Igual hay que empezar a pensar en proteger a Noruega de nuestros "aliados".
¿Pero no éramos vasallos?
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM contra la UE. Como les dictan sus amos rusos y americanos.