El ‘giro Trump’ en la potasa bielorrusa genera un dilema de soberanía para la Unión Europea

El ‘giro Trump’ en la potasa bielorrusa genera un dilema de soberanía para la Unión Europea

El reciente y sorpresivo anuncio estadounidense de levantar las sanciones a la potasa bielorrusa ha provocado un seísmo geopolítico cuyas réplicas amenazan con desestabilizar la estrategia de autonomía de la UE, situándola en posición de extrema vulnerabilidad. La UE se enfrenta a la cruda realidad de su dependencia, el mineral esencial para la seguridad alimentaria, sigue siendo el gran ausente en la lista de materias primas estratégicas. Esta omisión técnica deja al sector agrario europeo a merced de los vaivenes diplomáticos de terceros.

rojo_separatista #2 rojo_separatista
La UE es una colonia y la culpa no es de sus gobernantes, sino de una ciudadanía que lo acepta todo sin chistar. Tenemos exacntamente lo que nos merecemos.
azathothruna #4 azathothruna
#2 Concuerdo.
Lo gracioso es que como borregos ELEGIRAN LUEGO a fachas, que empeoraran las cosas
jonolulu #3 jonolulu
España tiene capacidad de producir un tercio de la demanda de potasa en Europa, y son empresas Chinas las que han entrado en el negocio.

Queda todo dicho
johel #1 johel *
Cuando alguien explique en la UE que usa quiere marruecos por el fosforo del sahara, a mas de uno le va a explotar la cabeza.
Igual hay que empezar a pensar en proteger a Noruega de nuestros "aliados".
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Trump quita mientras nosotros en la UE mantenemos sanciones
¿Pero no éramos vasallos?
suppiluliuma #6 suppiluliuma
Resumen de este envío: publirreportaje de una empresa minera, que quiere abrir un mina de potasa en Aragón.

Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM contra la UE. Como les dictan sus amos rusos y americanos.
