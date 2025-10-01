edición general
111 meneos
445 clics
El fraude como negocio: cómo nos engañan los delincuentes financieros

El fraude como negocio: cómo nos engañan los delincuentes financieros  

Conferencia de Anne Brorhilker, la exfiscal alemana que destapó un gigantesco escándalo de fraude fiscal urdido por bancos, intermediarios financieros, abogados, fondos y políticos como el excanciller Olaf Scholz.

| etiquetas: anne brorhilker , finanzas , fraudes , olaf scholz , alemania
58 53 0 K 427 cultura
15 comentarios
58 53 0 K 427 cultura
Comentarios destacados:      
Laro__ #10 Laro__ *
Para España el resumen es este:

En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia.
4 K 64
#11 atrompicones
Es chocante que en general muchas de las frases peyorativas sobre los impuestos no las digan en público y en directo los presidentes de los grandes grupos, bancos, seguros, etc., sino los pobres desgraciados victimas de sus actividad.
3 K 44
#13 srskiner
#11 es como un jornalero medieval diciendo " menos mal que esta aqui el conde para crear empleo "
0 K 9
#7 Emotivo
La derecha y el saqueo.
Decir que no es viable lo público para saquearlo.
Es su programa escondido.
4 K 41
#14 ContracomunistaCaudillo
#7 El PSOE con el caso de los ERE sigue siendo el más voluminoso de la historia de este país.

Hasta que no se nos meta en la cabeza que todos los políticos son corruptos por naturaleza, no conseguiremos acabar con esta lacra.
0 K 6
JuanCarVen #4 JuanCarVen
150.000 millones de €, en impuestos.
2 K 36
MisturaFina #3 MisturaFina
TODA la economia se basa en el engaño. Ya me lo decia mi padre. He tardado años en entenderlo.
4 K 27
palestina #5 palestina
Ayer terminé la serie que se menciona en el artículo, 100% recomendable. El dinero de otros (Filmin)
0 K 11
neo1999 #9 neo1999
#5 Sobre corrupción la serie que más me impactó fue The Wire.
1 K 19
palestina #15 palestina
#9 A mi me gustó the Whire, esta va de algo diferente, como sin violencia nos están esquimando lo señores de bien y luego nos cuentas que no hay dinero para los servicios públicos y las supuestas paguitas a los emigrantes. Claro con la connivencia de muchos políticos.
0 K 11
#12 atrompicones
Es la red de intereses creados y los políticos son los portavoces y gestores de esos intereses.
0 K 10
#1 mariopg
el fraude financiero son las informaciones privilegiadas
0 K 7
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Por supuesto los ricos juegan a las finanzas con todas las cartas marcadas y nosotros no. Pero ésto va más allá.
4 K 52
#8 baronluigi
#2 Y tienes millones de fachapobres a lo largo del globo, soltando lo de ·" el pobre es pobre porque quiere".
0 K 10

menéame