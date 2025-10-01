El fraude como negocio: cómo nos engañan los delincuentes financieros  

Conferencia de Anne Brorhilker, la exfiscal alemana que destapó un gigantesco escándalo de fraude fiscal urdido por bancos, intermediarios financieros, abogados, fondos y políticos como el excanciller Olaf Scholz.
| etiquetas: anne brorhilker , finanzas , fraudes , olaf scholz , alemania
En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia.
Decir que no es viable lo público para saquearlo.
Es su programa escondido.
Hasta que no se nos meta en la cabeza que todos los políticos son corruptos por naturaleza, no conseguiremos acabar con esta lacra.
