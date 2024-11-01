edición general
Francia aseguró que prepara “represalias” contra EE.UU. si Donald Trump avanza con Groenlandia

El ministro francés de Exteriores, Jean‑Noël Barrot, anunció que París prepara un plan para “tomar represalias, para responder” junto a sus socios europeos frente a lo que califica de intimidación de Estados Unidos por Groenlandia. Buscan una respuesta coordinada y no aislada, según la entrevista que dio en France Inter. Barrot dijo que el Ejecutivo trabaja para tener el plan listo “en los próximos días” y compartirlo con aliados. Aclaró que la acción busca ser eficaz y contundente ante señales de presiones, y anunció que dialogará con sus...

#1 surco
Dice que va a enfadarse y no respirar hasta quedarse morado. Advertidos quedan los yankees.
12
#16 TripleXXX
#1 Y van a poner los pantalones del ejército de color marrón.
0
#8 Gry
La UE puede hacer mucho daño a los EEUU solo con sanciones, son nuestro principal socio comercial tanto para exportaciones como para importaciones.

El problema es que es un arma de doble filo y haría tanto daño a nuestra economía como a la suya así que hace falta que los políticos tengan los huevos necesarios para hacerlo y viendo la trayectoria reciente de la UE es bastante dudoso.
2
#14 Supercinexin
#8 Si la UE se fuera con China y Rusia, es decir cambiase el mercado yankee por el de los mil trescientos millones de chinitos tecnológicamente avanzados más los doscientos cincuenta millones de rusos, a EEUU le podrían dar bien fuerte por el culo y nuestra economía seguiría no igual sino muy seguramente mucho mejor.

Pero es que si la UE hiciera eso, sabes qué pasaría, pues que entonces USA activaría esas cosas que tiene estratégicamente colocadas por toda Europa, España incluida, ya sabes,…   » ver todo el comentario
3
#20 azathothruna
#14 Ese puente lo quemo la pustula en su ultima visita a China
0
#3 Pacman
Les van a mirar con despecho, avisados quedan
2
#7 SeñorPresunciones
#3 Mientras mesan sus bigotes xD
0
#15 Zarangollo
Pgesident va prepagag una sena de picoteo
1
#5 Kantinero
El ministro francés de Exteriores, Jean‑Noël Barrot, anunció que París prepara un plan para “tomar represalias, para responder” junto a sus socios europeos frente a lo que califica de intimidación de Estados Unidos por Groenlandia

En los telediarios franceses hablan constantemente que agresión a Groenlandia es agresión a Europa
Macron esta necesitado de popularidad
0
#6 mis_cojones_en_bata
Bloqueo absoluto de croissants y foie!
0
#9 estemenda
Que les devuelvan la estatua de la libertad.
0
#17 diablos_maiq
Lo dice para aprovechar las rebajas de enero.
0
#12 u_1cualquiera
Posiblemente entreguen la Costa Azul
0
#2 XtrMnIO
Y qué represalias van a hacer los gabachos? Levantar el dedo hacia arriba muy tensos?
0
#4 magnifiqus
#2 Que se prepare Greg Lemond, que se va a quedar sin sus 3 Tours
1
#10 tul
#2 esperate que entre este, el rute y el merz todavia intentaran repartirse el resto de dinamarca
0
#18 Daniel_Blake
Las represalias van a consistir en rendirse, pero tardando un poquito más de lo habitual.
0
#19 mariopg
cuando el enemigo es más fuerte y más violento, desprecio a su pueblo y boicot a sus productos por parte de la población… salvo que la población sea una subnormal comepollas
0
#21 Archaic_Abattoir
¿Van a hacer una tractorada por la quinta avenida o qué?
0
#11 Kuruñes3.0
Ok, el franchute nos marca el camino con sus ojivas disuasorias, sus submarinos nucleares y su estatus especial.
Pues hagamos como el.
0
#13 Xoche
Dijo Macron después del cuarto chupito en una larga sobremesa...

Es más realista el titular de elmundotoday: "Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado: “Tendrá palabras enteras en mayúsculas”, ha amenazado Von der Leyen :-D
0

