Francia aseguró que prepara “represalias” contra EE.UU. si Donald Trump avanza con Groenlandia

El ministro francés de Exteriores, Jean‑Noël Barrot, anunció que París prepara un plan para “tomar represalias, para responder” junto a sus socios europeos frente a lo que califica de intimidación de Estados Unidos por Groenlandia. Buscan una respuesta coordinada y no aislada, según la entrevista que dio en France Inter. Barrot dijo que el Ejecutivo trabaja para tener el plan listo “en los próximos días” y compartirlo con aliados. Aclaró que la acción busca ser eficaz y contundente ante señales de presiones, y anunció que dialogará con sus...
El problema es que es un arma de doble filo y haría tanto daño a nuestra economía como a la suya así que hace falta que los políticos tengan los huevos necesarios para hacerlo y viendo la trayectoria reciente de la UE es bastante dudoso.
Pero es que si la UE hiciera eso, sabes qué pasaría, pues que entonces USA activaría esas cosas que tiene estratégicamente colocadas por toda Europa, España incluida, ya sabes,… » ver todo el comentario
En los telediarios franceses hablan constantemente que agresión a Groenlandia es agresión a Europa
Macron esta necesitado de popularidad
Pues hagamos como el.
Es más realista el titular de elmundotoday: "Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado: “Tendrá palabras enteras en mayúsculas”, ha amenazado Von der Leyen