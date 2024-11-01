Francia aseguró que prepara “represalias” contra EE.UU. si Donald Trump avanza con Groenlandia

El ministro francés de Exteriores, Jean‑Noël Barrot, anunció que París prepara un plan para “tomar represalias, para responder” junto a sus socios europeos frente a lo que califica de intimidación de Estados Unidos por Groenlandia. Buscan una respuesta coordinada y no aislada, según la entrevista que dio en France Inter. Barrot dijo que el Ejecutivo trabaja para tener el plan listo “en los próximos días” y compartirlo con aliados. Aclaró que la acción busca ser eficaz y contundente ante señales de presiones, y anunció que dialogará con sus...