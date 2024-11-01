Fórmula 1 valora suspender el Gran Premio de Madrid por los retrasos en el proyecto de Ayuso y Almeida

Malas noticias para Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, quienes miran ahora de reojo la cuenta atrás instalada en la Puerta del Sol, que recoge que quedan 290 días para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de la capital. Bautizado como Madring, el circuito espera acoger una de las pruebas del mundial de automovilismo de 2026, concretamente la que se celebraría el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. Sin embargo, medios internacionales airean ahora que las obras podrían estar retrasándose