Fórmula 1 valora suspender el Gran Premio de Madrid por los retrasos en el proyecto de Ayuso y Almeida

Malas noticias para Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, quienes miran ahora de reojo la cuenta atrás instalada en la Puerta del Sol, que recoge que quedan 290 días para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de la capital. Bautizado como Madring, el circuito espera acoger una de las pruebas del mundial de automovilismo de 2026, concretamente la que se celebraría el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. Sin embargo, medios internacionales airean ahora que las obras podrían estar retrasándose

| etiquetas: madrid , formula 1 , obras , retrasos
25 comentarios
Herumel #3 Herumel
La F1 va a cobrar igual.
sat #9 sat
Serán fascistas pero tampoco saben gestionar.
devilinside #24 devilinside
#9 Si no hay muertos no hay Gran Gestión
Andreham #1 Andreham
Bueno, lo importante, ¿los contratos ya están dados y los sobres cobrados?

Entonces no pasa ná. Que cancelen, y así aprovechamos para otro proyecto.
reivaj01 #15 reivaj01
Poco retraso tiene pa lo guapa que es.
#4 wai
Joder, va a ser dificil culpar de esta a psanchez.

Sujetame el cubata!!!
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#4 Lo harán no te preocupes, encontraran la forma de hacerlo
#14 concentrado
#4 O a ETA
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
La mejor formula I no es la de Madrid.
meroespectador #7 meroespectador *
Todos aplaudir a la palurda payasa, que prometió que esto estaría hecho, al final están poniendo dinero público y van mal, lo que todo el puto mundo sabía. Van a joder toda la zona y a perjudicar a los vecinos así como las empresas solo para que la payasa saque alguna mordida de algún lado. Lo mismo con esto coge y dice que hay que gastar más dinero para llegar a tiempo, que la conozco por que es mi parásito más grande.
uyquefrio #25 uyquefrio
#7 Independientemente de a cuanto ascienda el pufo eso que comentas es algo que ya todo el mundo se veía venir (que para algo se montan estos saraos).
Desideratum #16 Desideratum
¡¡Grandes gestores!!
#10 tromperri
El futuro caso F1 de mordidas del PP va con retraso… ¿no van a poder financiar ilegalmente la campaña en Extremadura?
#20 perica_we *
#10 sabiendo lo que pasó en valencia, no sé cómo no hay nadie con un palo fiscalizando...
bueno lo sé, porque le pondrían sueldazo para mirar para otro lado. y sacando pecho por el estado, democracia y justicia... :take: :take: :take:
pitercio #21 pitercio
Al final harán la fórmula 0,5 y se traerán a Carlos Sainz abuelo con un cart.
alfre2 #2 alfre2
“[…] por los retrasos en el proyecto de Ayuso y Almeida”. Pues ya estaría
allenharpell #5 allenharpell
#2 No sería más adecuado: “[…] por el proyecto y los retrasos de Ayuso y Almeida”
devilinside #23 devilinside
#5 Mejor redactado y mucho más cláro
joffer #6 joffer
¡Esto huele a Olimpiadas!
#19 okeil
Los retrasos son el fin último del gran premio, si hya retrasos hay que meter más pasta, y una parte de esa pasta en sobres, para los amigos ...
#22 dclunedo
Pajilla mañanera diaria de Publico con Ayuso....:troll:
#8 Tailgunner *
qué coños le pasa a este país con las obras???? al lado de mi casa un edificio de 3 plantas + el bajo, a 2 puertas por planta, casas de 1 y 2 habitaciones, una piscina de risa, el garaje no debe ser muy grande, no da para pista de pádel porque el condominio es pequeño... pues van para 3 años de construcción...
PD: respecto a la noticia hay que cogerla con pinzas, mirad qué panfleto la publica...
Graffin #17 Graffin
#8 La constructora habrá pasado sobrecostes, los inversores no quieren pagarlos, y así hasta que los compradores suelten más pasta.
#18 concentrado
#8 Puede que el panfleto que la publica la haya adornado con respecto a su ideología (como hacen todos los medios), pero la noticia viene de un medio italiano que ha tomado fuentes cercanas a la organización de la F1. A menos que haya un cambio de ritmo importante en las obras, se está preparando que el próximo año haya dos premios de F1 en Italia (Imola y Monza) dejando a Madrid para el siguiente (si han acabado para entonces).
