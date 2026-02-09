·
5
meneos
8
clics
Un fondo buitre intenta desahuciar a 62 familias vulnerables en Málaga tras comprar sus viviendas por 14.000 euros cada una
El juzgado de Estepona aplaza el macrodesahucio al 24 de marzo, ignorando informes de servicios sociales; el Ayuntamiento de Manilva pospone la solución y alega "falta de presupuesto".
etiquetas:
tribunales
vivienda
emprendedores
4
1
0
K
64
actualidad
2 comentarios
4
1
0
K
64
actualidad
#1
NoPracticante
Qué barato sale robar.
4
K
68
#2
espartino
Se aplaza por la lluvia y la consiguiente falta de emetericos
Las ejecuciones hipotecarias previstas para los próximos días 10, 11 y 12 de febrero en las 62 viviendas de la Calle Sarmiento número 2 de Manilva han quedado paralizadas hasta el 24 de marzo próximo a las 9 de la mañana, tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Estepona, un auto al que ha tenido acceso Diario…
0
K
7
Se aplaza por la lluvia y la consiguiente falta de emetericos
