Un fondo buitre intenta desahuciar a 62 familias vulnerables en Málaga tras comprar sus viviendas por 14.000 euros cada una

Un fondo buitre intenta desahuciar a 62 familias vulnerables en Málaga tras comprar sus viviendas por 14.000 euros cada una

El juzgado de Estepona aplaza el macrodesahucio al 24 de marzo, ignorando informes de servicios sociales; el Ayuntamiento de Manilva pospone la solución y alega "falta de presupuesto".

NoPracticante #1 NoPracticante
Qué barato sale robar.
#2 espartino
relacionada: www.meneame.net/story/paralizados-desahucios-62-viviendas-manilva-falt

Se aplaza por la lluvia y la consiguiente falta de emetericos

Las ejecuciones hipotecarias previstas para los próximos días 10, 11 y 12 de febrero en las 62 viviendas de la Calle Sarmiento número 2 de Manilva han quedado paralizadas hasta el 24 de marzo próximo a las 9 de la mañana, tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Estepona, un auto al que ha tenido acceso Diario…   » ver todo el comentario
