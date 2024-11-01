edición general
8 meneos
17 clics
Paralizados los desahucios de las 62 viviendas de Manilva por falta de guardias civiles

Paralizados los desahucios de las 62 viviendas de Manilva por falta de guardias civiles

Las ejecuciones hipotecarias previstas para los próximos días 10, 11 y 12 de febrero en las 62 viviendas de la Calle Sarmiento número 2 de Manilva han quedado paralizadas hasta el 24 de marzo próximo a las 9 de la mañana, tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Estepona, un auto al que ha tenido acceso Diario Sur. La suspensión se produce a raíz de un informe remitido el pasado día 6 de febrero por el comandante jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Marbella, en el que comunica «la imposibilidad de prestar el ...

| etiquetas: desahucios , 62 viviendas , manilva , guardia civil
6 2 0 K 65 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 65 actualidad
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Tiene q ser un curro guapisimo ir a echar de sus casas, donde han vivido toda la vida y cuyos alqiileres oagaban, a 62 familias pq un fondo buitre ha comprado todo eso y q a la puta calle con tus crios y tus cosas.

Me gustaria pensar q hay mucho GC q coge baja para no hacer esa basura
1 K 20
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
#1 Son la gente de Bart  media
0 K 6
taSanás #3 taSanás
#1 “sus” casas
“Coge” baja

Así nos va. Creemos que la casa es nuestra estando alquilados, y ya hemos interiorizado hasta en el lenguaje que las bajas se cogen…
1 K 18

menéame