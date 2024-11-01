Paralizados los desahucios de las 62 viviendas de Manilva por falta de guardias civiles

Las ejecuciones hipotecarias previstas para los próximos días 10, 11 y 12 de febrero en las 62 viviendas de la Calle Sarmiento número 2 de Manilva han quedado paralizadas hasta el 24 de marzo próximo a las 9 de la mañana, tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Estepona, un auto al que ha tenido acceso Diario Sur. La suspensión se produce a raíz de un informe remitido el pasado día 6 de febrero por el comandante jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Marbella, en el que comunica «la imposibilidad de prestar el ...