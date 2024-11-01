La Fiscalía pide archivar la causa contra profesionales del comité que autorizó la eutanasia a Noelia

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el sobreseimiento de la causa contra dos miembros del Comité de Ética Asistencial que autorizó la eutanasia a Noelia,la joven de 25 años que padecía una paraplejia y que finalmente recibió la muerte asistida el pasado jueves. La Fiscalía lo ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que investiga a ambos profesionales (un médico y una jurista) contra los que la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por prevaricación y falsedad en documental
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Va uno por la vida intentando no joder a nadie y tienen que venir estos infraseres con el cerebro podrido de mierdas imaginarias a hacernos daño y generar sufrimiento.