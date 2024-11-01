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La Fiscalía pide archivar la causa contra profesionales del comité que autorizó la eutanasia a Noelia

La Fiscalía pide archivar la causa contra profesionales del comité que autorizó la eutanasia a Noelia

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el sobreseimiento de la causa contra dos miembros del Comité de Ética Asistencial que autorizó la eutanasia a Noelia,la joven de 25 años que padecía una paraplejia y que finalmente recibió la muerte asistida el pasado jueves. La Fiscalía lo ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que investiga a ambos profesionales (un médico y una jurista) contra los que la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por prevaricación y falsedad en documental

| etiquetas: fiscalía , archivo , causa , profesionales , comité , eutanasia , noelia
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5 comentarios
19 2 1 K 171 actualidad
#2 Leon_Bocanegra
Putos abogados cristianos ,hijos de Satanás.
9 K 84
#4 alhambre
#2 Cuando necesitemos hacer uso de nuestros derechos, puede que ningún médico se atreva por culpa de estos hijos de puta. No se puede ser más escoria

Va uno por la vida intentando no joder a nadie y tienen que venir estos infraseres con el cerebro podrido de mierdas imaginarias a hacernos daño y generar sufrimiento.
5 K 59
Malinke #1 Malinke
Creo que las fiscalías pueden denunciar por su cuenta; si es así, ya están tardando en denunciar a todas estas organizaciones que su labor es sólo boicotear el Estado de derecho.
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#3 Leon_Bocanegra
Uy qué se me ha ofendido uno y me ha votado negativo xD xD xD
2 K 41
camvalf #5 camvalf
¿No se puede iniciar una investigación sobre el uso de los tribunales para chantajes, ataques políticos y el coartar derechos?
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menéame