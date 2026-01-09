La Fiscalía de Córdoba denuncia a Vox y a Paula Badanelli por sus ataques tras el masivo rezo musulmán en Las Setas

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una denuncia contra la presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, y contra los responsables de las redes sociales del partido por los mensajes emitidos tras el rezo masivo musulmán que se produjo en Las Setas a finales de marzo del año pasado. La Fiscalía afirma que “el vídeo publicado relaciona el rezo pacífico y autorizado de musulmanes con yihadistas, con la misoginia, con la homofobia y con el respeto a la dignidad huamana y a la mujer.