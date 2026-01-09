La Fiscalía de Córdoba denuncia a Vox y a Paula Badanelli por sus ataques tras el masivo rezo musulmán en Las Setas

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una denuncia contra la presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, y contra los responsables de las redes sociales del partido por los mensajes emitidos tras el rezo masivo musulmán que se produjo en Las Setas a finales de marzo del año pasado. La Fiscalía afirma que “el vídeo publicado relaciona el rezo pacífico y autorizado de musulmanes con yihadistas, con la misoginia, con la homofobia y con el respeto a la dignidad huamana y a la mujer.
a ver, con lo de la misoginia no va muy desencaminado, que no se pueden mezclar en el rezo, parece como los colegios católicos que separan por sexos.
esta parte no la veo muy diferente con vox.
Espero que paguen y que después vaya la ristra de hijos de puta que se van a las clínicas de planificación familiar a esparcir su mierda de enfermos mentales.
