La Fiscalía apunta a tres incongruencias en la sentencia del Supremo para pedir la absolución de García Ortiz

En primer lugar, la teniente fiscal incide en que la sentencia concluye que “el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”. Es decir estiman que García Ortiz fue el filtrador porque la Ser reprodujo el correo intercambiado entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos minutos después de que le llegara al fiscal general.
Saltándose la ley, las pruebas, los testigos, ... y los procedimientos. Bueno no, con los procedimientos proceden a mentir directamente.
Hay periodistas que publicaron la información antes de que el FGE publicara la nota por la que se suponía que no se le juzgaba pero que al final fue por lo que le condenaron, pero no dejes que la realidad te estropee el relato.
Tu médico acaba de cometer un delito de revelación de datos reservados. Aunque fuese la comidilla de todas las cotillas de tu barrio, el médico no puede decir nada.
Tienes razón en algo. El dato mata tu relato.
En mi barrio hay periódicos que dicen que tienes gonorrea y un esguince anal, que te lo provocaste tú.
También hay periódicos que dicen que la gonorrea te la pegó el médico y el esguince anal fue violación del mismo.
El médico de mi barrio desmiente que te haya pegado la gonorrea y que te haya violado.
¿ Puede el empresario eludir su responsabilidad diciendo simplemente que él no fue quién personalmente tiró esos residuos ?
Si el trabajador los tiro por su cuenta sin que nadie se lo ordenase la responsabilidad penal es unicamente del trabajador y la civil de la empresa.
Si el trabajador los tiro por orden de un superior la responsabilidad penal es de ambos.
Por eso hay tan pocos empresarios condenados, porque este tipo de ordenes no se dan por escrito, y por eso casi siempre el muerto se lo come el currela.
Delito aplicable
Vertido de residuos tóxicos → delito contra el medio ambiente
Art. 325 y ss. del Código Penal
⸻
2. Responsabilidad del trabajador
El trabajador responde penalmente si:
• Ejecuta materialmente el vertido con conocimiento de su carácter ilegal o peligroso.
• Actúa voluntariamente, no por error invencible.
No responde penalmente si:
• Actúa bajo obediencia debida sin posibilidad real de negarse.
-Ordenó remitir a su cuenta de Gmail PERSONAL un correo con datos reservados, claro acto contra seguridad y protección de datos que no ha dado explicación convincente. Claro signo de que quiere manipular el correo fuera de auditoría.
-No llevó a cabo investigación alguna contra la filtración.
-No hay evidencia de filtración hasta después de que él recibiera el correo
Si acaso las del voto particular son un pelín menos desagradables porque absolver a alguien es siempre más razonable que condenar a un inocente, pero no por ello es una argumentación menos vergonzosa y partidista.
¿Cómo sabes que la información publicada es veraz si no viene de una fuente oficial?¿Cualquier cosa que publique un medio como OKDiario o El Plural es 100% verdad?
Al publicarlo una fuente oficial, se confirma veracidad, lo que lo convierte en revelación de información confidencial.
Errónea. No existe ningún auto que dictamine que la nota no era delito. De hecho, al contrario, autos meses antes de la instrucción señalaban que podía ser delito
>“Las noticias que circularon y que sirvieron de contexto previo para la reacción de la Fiscalía no justifican la comisión de un delito", advirtieron.… » ver todo el comentario
• La responsabilidad penal es personal.
• Nadie responde penalmente por un delito ajeno si no ha participado en él.
• Art. 28 y ss. del Código Penal: solo responden autores y partícipes.
2. Responsabilidad subsidiaria penal
• En el Código Penal español no existe una responsabilidad penal subsidiaria automática para superiores jerárquicos.
• La responsabilidad subsidiaria sí existe en el ámbito civil (art. 120 CP), no en el penal.
"Cuando se difundió la nota de prensa esos correos electrónicos ya se habían publicado en algunos medios. Por eso, se dejó fuera de la investigación'
Que después lo consideren un 'hecho punible" es lo que se considera una vulneración del derecho de defensa.
