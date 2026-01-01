La Fiscalía apunta a tres incongruencias en la sentencia del Supremo para pedir la absolución de García Ortiz

En primer lugar, la teniente fiscal incide en que la sentencia concluye que “el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”. Es decir estiman que García Ortiz fue el filtrador porque la Ser reprodujo el correo intercambiado entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos minutos después de que le llegara al fiscal general.