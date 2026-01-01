edición general
La Fiscalía apunta a tres incongruencias en la sentencia del Supremo para pedir la absolución de García Ortiz

En primer lugar, la teniente fiscal incide en que la sentencia concluye que “el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”. Es decir estiman que García Ortiz fue el filtrador porque la Ser reprodujo el correo intercambiado entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos minutos después de que le llegara al fiscal general.

Spirito
Tres incongruencias dice, solo tres. xD
empty
Piscardo_Morao
#1 #2 Exactamente, no entienden que ahora se te declara culpable antes de que empiece el juicio y después ya se justifica como se pueda, aunque sea saltándose la ley.
empty
petal
#3 que le pregunten a Errejón
empty
Asimismov
#3 ...aunque sea saltándose la ley.
Saltándose la ley, las pruebas, los testigos, ... y los procedimientos. Bueno no, con los procedimientos proceden a mentir directamente.
empty
Quel
#3 Relato, relato, relato ...
:roll:
empty
Piscardo_Morao
#13 Dato mata relato.

Hay periodistas que publicaron la información antes de que el FGE publicara la nota por la que se suponía que no se le juzgaba pero que al final fue por lo que le condenaron, pero no dejes que la realidad te estropee el relato.
empty
Quel
#25 Imagina que en tu barrio corre el rumor de que tienes gonorrea y un esguince anal tas introducirte una lámpara de lava por el recto. Es la comidilla del parque. Luego va tu médico y dice; Si. Corroboro que Picardo tiene gonorrea y un esguince anal tras introducirse una lámpara de lava de color verde pistacho por el recto.

Tu médico acaba de cometer un delito de revelación de datos reservados. Aunque fuese la comidilla de todas las cotillas de tu barrio, el médico no puede decir nada.

Tienes razón en algo. El dato mata tu relato.
:-*

Lo mismo para #27
De nada.
empty
Top_Banana
#29 En mi barrio no corre el rumor.

En mi barrio hay periódicos que dicen que tienes gonorrea y un esguince anal, que te lo provocaste tú.

También hay periódicos que dicen que la gonorrea te la pegó el médico y el esguince anal fue violación del mismo.

El médico de mi barrio desmiente que te haya pegado la gonorrea y que te haya violado.

Así lo que entenderás mejor, por alguna razón.

edit. Todo ficción, claro.
empty
cosmonauta
#0 Es duplicada. No aporta nada nuevo respecto a esta otra www.meneame.net/story/fiscalia-acusa-supremo-ignorar-pruebas-exoneraba
empty
Quel
#10 Pregunto; Si una empresa vierte residuos tóxicos al río, ¿ se debe condenar al empresario o al trabajador que ha tirado esos residuos al río ?
¿ Puede el empresario eludir su responsabilidad diciendo simplemente que él no fue quién personalmente tiró esos residuos ?
empty
Veelicus
#15 Pues depende.
Si el trabajador los tiro por su cuenta sin que nadie se lo ordenase la responsabilidad penal es unicamente del trabajador y la civil de la empresa.
Si el trabajador los tiro por orden de un superior la responsabilidad penal es de ambos.

Por eso hay tan pocos empresarios condenados, porque este tipo de ordenes no se dan por escrito, y por eso casi siempre el muerto se lo come el currela.
empty
lixivia
#15 tu también se lo puedes preguntar a chatgpt:

Delito aplicable

Vertido de residuos tóxicos → delito contra el medio ambiente
Art. 325 y ss. del Código Penal



2. Responsabilidad del trabajador

El trabajador responde penalmente si:
 • Ejecuta materialmente el vertido con conocimiento de su carácter ilegal o peligroso.
 • Actúa voluntariamente, no por error invencible.

{0x274c} No responde penalmente si:
 • Actúa bajo obediencia debida sin posibilidad real de negarse.
 • Desconoce…   » ver todo el comentario
empty
Febrero2034
Fiscales defendiendo a su jefe.
empty
JuanCarVen
#14 Juraría que ha dimitido. :palm: :palm: :palm:
empty
petal
el tribunal interpreta que él participó o consintió la filtración.
empty
pedrario
#17 Lo cual es lógico por varios motivos, por ejemplo:

-Ordenó remitir a su cuenta de Gmail PERSONAL un correo con datos reservados, claro acto contra seguridad y protección de datos que no ha dado explicación convincente. Claro signo de que quiere manipular el correo fuera de auditoría.
-No llevó a cabo investigación alguna contra la filtración.
-No hay evidencia de filtración hasta después de que él recibiera el correo
-Se puso a redactar una nota que era claramente delito antes de que se…   » ver todo el comentario
empty
Battlestar
También puede ser que ninguna de las versiones, las de los que votaron condena porque "bueno si no el alguien de su entorno lo filtro", ni las que votaron "bueno, es verdad que se fue de la lengua pero su intención era buena" sean de confianza.
Si acaso las del voto particular son un pelín menos desagradables porque absolver a alguien es siempre más razonable que condenar a un inocente, pero no por ello es una argumentación menos vergonzosa y partidista.

Quizás lo justo…   » ver todo el comentario
empty
Supercinexin
#12 No es necesario que te "alinees" con nadie, simplemente basta con aplicar la lógica y el Derecho básico: no existen pruebas más allá de cualquier duda que certifiquen que este hombre ha cometido un delito, con lo cual no se debería poder condenar ya que se le ha condenado sin pruebas.

Fin, ya está, ni del PP ni del PSOE. No tienes por qué casarte con nadie.
empty
krogan
#22 Publicar la nota con información confidencial es delito, y el propio García Ortiz reconoció la autoría.

Fin, ya está.
empty
Top_Banana
#26 Era información pública. La pudimos leer todos antes que la nota.
empty
krogan
#28 Eso no hace que deje de ser delito.

¿Cómo sabes que la información publicada es veraz si no viene de una fuente oficial?¿Cualquier cosa que publique un medio como OKDiario o El Plural es 100% verdad?

Al publicarlo una fuente oficial, se confirma veracidad, lo que lo convierte en revelación de información confidencial.
empty
LázaroCodesal
#26 No era información confidencial, era pública.
empty
petal
No entienden como funciona la justicia moderna.
empty
pedrario
>También critica que la sentencia diga ahora que la elaboración de la nota de prensa es un hecho delictivo porque a lo largo de la instrucción se descartó este extremo.

Errónea. No existe ningún auto que dictamine que la nota no era delito. De hecho, al contrario, autos meses antes de la instrucción señalaban que podía ser delito

>“Las noticias que circularon y que sirvieron de contexto previo para la reacción de la Fiscalía no justifican la comisión de un delito", advirtieron.…   » ver todo el comentario
empty
lixivia
La estrategia está clara, condenan a Fiscal por un delito que no cometió, Fiscal reclama sus derechos y queda absuelto, defraudador confeso es condenado por un delito que si cometió, reclama sus derechos y queda absuelto.
empty
petal
#4 si no aparece el culpable, el fiscal general es responsable subsidiario.
empty
Veelicus
#6 jajajajajajaja, grande, presentate para el tribunal supremo, haras carrera
empty
lixivia
#6 1. Principio básico del Derecho penal (España)
 • La responsabilidad penal es personal.
 • Nadie responde penalmente por un delito ajeno si no ha participado en él.
 • Art. 28 y ss. del Código Penal: solo responden autores y partícipes.
 2. Responsabilidad subsidiaria penal
 • En el Código Penal español no existe una responsabilidad penal subsidiaria automática para superiores jerárquicos.
 • La responsabilidad subsidiaria sí existe en el ámbito civil (art. 120 CP), no en el penal.
 3. …   » ver todo el comentario
empty
Top_Banana
#6 ¿Culpable de que?
empty
Quel
#11 De filtrar datos reservados.
Buenos días.
empty
Top_Banana
#16 Ya se ha demostrado que esos datos eran públicos, no reservados.

"Cuando se difundió la nota de prensa esos correos electrónicos ya se habían publicado en algunos medios. Por eso, se dejó fuera de la investigación'

Que después lo consideren un 'hecho punible" es lo que se considera una vulneración del derecho de defensa.

De nada.
0 K 14

