El fiscal superior de Cantabria sale en defensa del fiscal general tras su condena, que ve “absolutamente injusta”

El fiscal superior de Cantabria sale en defensa del fiscal general tras su condena, que ve "absolutamente injusta"

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, considera "absolutamente injusto" el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.

alehopio #5 alehopio
#4 Si es información que está en los medios de comunicación, no está revelando información ninguna.

En todo caso, los jueces tienen que dirimir quién fue quien filtró la información que tenían los medios. Y en este caso no han demostrado que fuera el condenado.
ClonA43 #26 ClonA43
#5 no estaba en los medios. Y no me creo que periodistas del régimen tuvieran la información hacía una semana y no la publicaran porque patata.
alehopio #47 alehopio
#26 Te puedes creer o dejar de creer lo que tu sesgo ideológico te deje. Pero la realidad de los hechos es la siguiente:


( 1 ) Mayo de 2022
Dos inspectoras de Hacienda detectan posibles irregularidades fiscales en la empresa Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se inicia una investigación que concluye con indicios de un presunto fraude de 350.951 euros.

( 2 ) Enero de 2024
Se elabora un informe de 187 páginas que confirma indicios de delito…   » ver todo el comentario
alehopio #48 alehopio *
#39 << Si a la prensa llega información imposible de conocer, salvo que la filtre fiscalia, >>

FALSO !!!
BULO !!!

Durante la sesión del juicio el 11 de noviembre de 2025, cinco periodistas que habían publicado o manejado la información sobre el caso aseguraron ante el Tribunal Supremo que no recibieron el correo del fiscal general, sino que ya tenían acceso al contenido por otras vías antes de que se hiciera pública la nota de prensa de la Fiscalía. Esto contradice la tesis de…   » ver todo el comentario
#51 david_keen
#48 "<< Si a la prensa llega información imposible de conocer, salvo que la filtre fiscalia, >>

FALSO !!!
BULO !!!

Durante la sesión del juicio el 11 de noviembre de 2025, cinco periodistas que habían publicado o manejado la información sobre el caso aseguraron ante el Tribunal Supremo que no recibieron el correo del fiscal general, sino que ya tenían acceso al contenido por otras vías antes de que se hiciera pública la nota de prensa de la Fiscalía. Esto contradice la tesis…   » ver todo el comentario
#39 david_keen
#5 Si a la prensa llega información imposible de conocer, salvo que la filtre fiscalia, eres el jefe, casualmente el dia de la filtración decides llamar a todo el mundo de urgencia, dices que tenias que hacer algo porque es que tenias que desmentir la información, te preguntan si filtraste y dices eso ya no importa, borras todo lo que supuestamente demostraria tu inocencia por un protocolo que eres incapaz de demostrar que exista y otros fiscales dicen que no existe....

Minimo el como jefe de los fiscales tiene una responsabilidad, porque esta claro que participo y cuando se ha hecho un juicio sabiendo que había ese problema, se ha asegurado que no se investigue, pero bueno esto va de lamerle el culo al psoe.
#1 Marisadoro *
Decir la verdad puede ser un delito.

Curioso
#3 gershwin
#1 no sé entonces a qué temen los que han tenido acceso a archivos clasificados sobre 23-F, Sr. X etc..
#4 david_keen
#1 Si alguien habla del historial medico de otra persona por ejemplo, dira la verdad, pero se siguen saltando la ley revelando información que no debería conocer y aún menos divulgar, no cuesta tanto entenderlo.
perrico #8 perrico
#4 Aparte de quebesa información ya estaba publicada, condenar sin pruebas es una barbaridad. No hay ninguna prueba de que lo haya hecho.
Estoy empezando a pensar que el objetivo último era recabar la información de la fiscalía general para averiguar si alguien afín al partido podrido estaba siendo investigado.
Edheo #12 Edheo
#8 Expulsarle, y al mismo tiempo, "obtener" dicha información que mentas... eran dos claros objetivos
Pero el más importante, ha sido en todo momento, proclamar al PSOE como "indigno" de formar parte del gobierno actual.... porque si el PP no gobierna... todo noticiero, se convierte en un apocalipsis para España. Y si gobierna el PP, el apocalipsis, se traslada a la clase obrera española.
Pero sentadas ya las bases.... y haciéndole un buen butrón al estado de derecho.... ya…   » ver todo el comentario
#38 david_keen
#8 "condenar sin pruebas es una barbaridad" Menos con la LVIG que entonces es maravilloso o con el hermana yo si te creo, que nuevamente entonces es magnifico, respecto a que esa información ya estaba publicada, entonces no veo el porque esa persona borro sus comunicaciones, si de verdad era un protocolo interno, ¿porque otros fiscales dicen que no conocen nada de ese protocolo?, no se como va fiscalía pero en cualquier empresa de Informática en la que he estado donde si hay…   » ver todo el comentario
#40 Katos
#8 pero tu sabes como funciona los indicios en la magistratura,¡¡¡por dios!!.
En el caso de Marta del Castillo nunca apareció el cuerpo. ¿dejamos libres a los considerados como asesinos?, o podemos judicializar en base a indicios.?
imagosg #19 imagosg
#4 Y quien del hospital ha revelado el historial ? El médico, la enfermera, el conserje, la contable .... ??
Porque en la fiscalía había 600 personas con acceso a esa información, y no hay pruebas contra ninguna .
El disparate y la barbaridad se cuentan solos.
Espero que les salga el tiro por la culata, y el efecto de ésta salvajada sea el contrario.
#37 david_keen
#19 ¿Quién ha cometido un borrado imposible de explicar? ¿Quién llamo a todos y luego poquísimo después salio a la prensa casualmente? ¿a quien le dijeron has filtrado esto y respondió con un "ahora eso ya no importa"? ¿quieres que siga? por cierto según tu anterior frase el problema era ser condenado por decir la verdad, ¿Por qué ahora cambias a otra cosa? ah ya porque siempre fue de vender tu libro en contra de la realidad.
imagosg #49 imagosg
#37 Cero pruebas.
Ser condenado "sin pruebas"
NO hay pruebas, solo especulaciones de lo que contenía el móvil, especulaciones de la razón por la que digo nosequé...
Quiero que sigas, si, quiero que aportes una sola prueba de que lo ha filtrado él y no las otras 600 personas.
Cuando 5 periodistas han asegurado que tenían la noticia , e incluso que la fuente es otra.
Puedes seguir especulando, pero
NO HAY PRUEBAS
#50 david_keen
#49 1º punto condena sin pruebas, Bienvenido a la LIVG, hace exactamente lo mismo pero peor, sin indicios solo con testimonio ya sirve, no se porque este caso puede ser diferente. 2º los indicios pueden ser considerado pruebas, si esto es algo nuevo para ti, lo lamento pero lleva en la ley muuucho tiempo.

"prueba indiciaria"
dpej.rae.es/lema/prueba-indiciaria

Adm. y Proc. Medio probatorio consistente en la apreciación de la realidad de los hechos por la convicción que…   » ver todo el comentario
Quel #11 Quel *
#1 Exacto. Normalmente la "revelación de secretos" lleva implícito el "decir la verdad". El delito está en decirla a quién no debería.

Madre mia que papelón de ingenuos os toca hacer para seguir manteniendo el relato de un gobierno corrupto.
:roll:
Edheo #13 Edheo
#11 Ingénuos?
Cuál ha sido la prueba de carga para determinar "dicha revelación de secretos"?
A cuanta gente más que tuvo acceso a dicha información "en el mismo momento que el FGE", se ha investigado? Cuando en realidad, los medios, tuvieron acceso a dicha información mucho antes que el FGE, tal y como se ha demostrado.
De verdad, prefiero ser yo un "ingenuo" bajo tu criterio, que tener tu falsa lucidez y visión sectarista.
Quel #16 Quel *
#13 Cuál ha sido la prueba de carga para determinar "dicha revelación de secretos"?

¿ El FGE se hizo mandar información reserva a su cuenta personal, donde no puede ser fiscalizada ni controlada ?
Si. Ya solo con eso debería dimitir por ineptitud.

¿ Pidió por activa y por pasiva un correo que no era asunto suyo, hasta el punto de hacer salir a un fiscal de un partido de fútbol porque "no podía esperar a mañana" ?
Si. Que actitud tan curiosa...

¿ Justo después se…   » ver todo el comentario
Edheo #17 Edheo
#16 Muy bien... revisemos tus puntos

1- ha quedado demostrado que la prensa, tuvo acceso a dicho correo, incluso antes que el FGE
2- si crees que "es cualquier caso", que la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid (y precisamente la que lo enmierda todo incluso a su propio partido)... quiere negociar fraude fiscal con fiscalía... pues no se en qué mundo vives.
3- como ya he dicho, no fué justo después que se filtró... sino que se publicó... pero la información, ya la tenían…   » ver todo el comentario
Quel #21 Quel
#17 Revisemos ...

1) Es irrelevante si algunos periodistas dicen que "ya tenían ese correo". Eso no impide el delito del FGE. Es como si me dijeras que no puedo acusar al Sr. B de haber robado en casa, porque antes ya ha pasado el Sr. A a robar.
1) Si das un voto de credibilidad a los testigos de los periodistas, tendrás que darlo a todos los testigos, incluso los que acusan al FGE. ¿ O esos testigos ya tal quizás si que mienten ?
2) Es "cualquier caso". El caso en cuestión…   » ver todo el comentario
Edheo #23 Edheo
#21
1 - Sería irrelevante, si se demuestra que "hubo más de un filtrado".... por ahora, no ha sido el caso, ni siquiera indiciariamente.
2 - Totalmente de acuerdo contigo, con lo cual, sean los que sean los testimonios desestimados, por "falsedad", como bien he dicho, conlleva entre 6 meses y 2 años de prisión. En tal caso, ante "testimonios" contradictorios, no cabe otra que "imputar" por falso testimonio a los susodichos, para poder preservar las…   » ver todo el comentario
Quel #24 Quel
#23 qué opinión te sugiere, que en su caso, el PP borrase todos los discos duros de Bárcenas

Me parece un claro indicio de que estaban ocultando algo. Tu no. A tí te parece normal
:palm:
Edheo #25 Edheo
#24 No... pero si tergiversando mis palabras, te vale... allá tú... no necesito autoostiarme, para regalarte ese privilegio, eres libre de hacer lo que te venga en gana, es tu sesgo, lo único que demuestras con ello. A ti en cambio si te vale? Porque no te veo quejándote de que en este caso, "si sea indiciario", pero en el de Bárcenas "no lo fuese"... cuando la cuenta personal del FGE no estaba ni siquiera bajo sumario y como he dicho reiteradas veces... "ya fué descartada en su momento por la UCO", cosa que en el caso de Bárcenas... no era así.
Sólo sirve para demostrar, que nada te vale, más que los pelos de tu propio culo... cualquier debate contigo.. es un desgaste innecesario.
Quel #28 Quel *
#25 Porque no te veo quejándote de que en este caso, "si sea indiciario", pero en el de Bárcenas "no lo fuese".

xD ¿ Que no ? Te crees que soy un hooligan político como tu. No proyectes, chiquillo.

Mira, te lo pondré en negrita para que te quede claro.
Estoy firmemente convenciendo de que el misterioso M.Rajoy era realmente Marino Rajoy.
Estoy firmemente convenciendo de que los discos duros destruidos a martillazos por el pp son un caso flagrante de destrucción de pruebas incriminatorias.

¿ Contento, pequeño hooligan ?
Es posible pensar que el psoe es corrupto sin que ello implique ser un hooligan del pp.

Que ridículo de personajes.
:palm:
Edheo #30 Edheo
#28 Realmente... es de hecho, mucho más que posible... quizás es tu sesgo el que te hace creer que PSOE sea de izquierdas, o que ni siquiera yo me moleste lo más mínimo en defenderlo.
Y hay infinidad de indicios que lo han demostrado siempre... de hecho, si la justicia está politizada como lo está, no hubiera sido posible sin la colaboración necesaria del PSOE
Y si la sanidad o la educación públicas, están tan denostadas en este pais, no ha sido tampoco, sin la ayuda del PSOE.
Eso no quita,…   » ver todo el comentario
Edheo #32 Edheo
#28 Me temo, que.... a tu modo de ver.... lo único que tengo yo, de ridículo, es que yo soy rojo, y tú no
Para tí, es prueba indiciaria más que suficiente, de lo ridículo que soy... verdad?
En fin... que si, que para tí, sólo VOX es la solución... o alguno de sus palmeros y por eso "soy yo el ridículo".
Quel #35 Quel *
#32 es que yo soy rojo

No. Es que te comportas como un hooligan del psoe. Que si no falas el nepe de Sánchez es que eres del pp o vox.

No soy del pp ni de vox. Desprecio al político en general. Se puede criticar al psoe sin ser de vox.

Ahora mismo gobierna el psoe y me cago en las corruptelas del psoe. Antes gobernaba el pp y me cagaba en las corruptelas del pp. Y pronto vendrá pendulazo, volverá a gobernar el pp y me volveré a cagar en las mas que probables futuras corruptelas del pp.

¿ Entiendes, pequeño hooligan ?
Edheo #36 Edheo
#35 Lo que tú digas, difama que algo queda.... a ver dónde ha aparecido no Sánchez, ni siquiera PSOE en mis palabras, salvo para darte la razón en lo que dices.

Yo sólo digo que... no vivimos en democracia, y eso es lo triste, independientemente de qué partido gobierne.
Mi tristeza, es la autocracia partidista en la que nos hemos instalado... mientras palmeros como tú, se contentan en llamar hooligans a otros.
Qué tendrá que ver, salvo tu proactiva postura en desdeñarme, pese que según tú,…   » ver todo el comentario
riska #33 riska
#21 Onus probandi ... La acusación tiene la carga de la prueba. El FGE no tiene que demostrar su inocencia.
oceanon3d #42 oceanon3d
#13 No los alimentes ... a alguno la ley , la democracia y la constitución les sobra.
riska #31 riska *
#11 No hay más ingenuo que quien se cree en posesión de la verdad falsamente. El sabor a rabo impide ver la realidad.
#2 dclunedo
"Mi jefe es cojonudo", propongo la medalla al valor para este valiente. :troll:
laguerrillasilenciosa #6 laguerrillasilenciosa
#2 Un jefe inhabilitado difícilmente es un jefe.
Tarod #22 Tarod
#6 quiere su puesto.
oceanon3d #44 oceanon3d *
#22 Bien camarada conservador ¡¡¡felicidades¡¡¡ ... un pasito mas hacia la España que anhelas; donde la ley la constitución, la verdad pueden ser folladas y se acepta por son "los tuyos". Lo sabes perfectamente; juicio político. Lawfare ...no engañáis a nadie.


Dais pena ...tu España da miedo. Ojala la gente os cale bien y perdáis las elecciones. Como niños de cinco años en moral.

Y ahora esperar que no empurren a los periodistas (amordazar) y la UE nos ponga en una lista negra.
#7 miraqueereslinda *
Venga, que se note que esto es Menéame, vamos a llevar a portada cada puñetera noticia en la que un progre se ponga a llorar por la condena al fiscal general de Sánchez.


#2 no sólo eso. Es que además este tipo es el presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

confilegal.com/actualidad/jesus-arteaga-quintana/
#10 jmav
#7 Alguien debe de salir en defensa de la trampa montada.
Edheo #14 Edheo
#7 Oh... progresista... qué disruptivo.... verdad?
Un fiscal progresista?
Exprópiese!!!!
totope #20 totope *
#7 has delinquido, no tengo pruebas pero todo indica a que has sido tu, condenad@.
thalonius #46 thalonius
#7 Fíjate una cosa curiosa: fue elegido presidente de las UPF en un congreso anual celebrado en 2023 en... mi isla, Fuerteventura.
confilegal.com/20231027-jesus-arteaga-nuevo-presidente-de-la-upf-la-ad
La UPF celebró los pasados 20 y 21 de octubre (2023) su congreso anual. Se celebró en la isla de Fuerteventura (Canarias), bajo el lema “Reflexión progresista”.

Pues otro personaje famosos de este caso, el señor Manuel Marchena, también…   » ver todo el comentario
oceanon3d #43 oceanon3d
#2 La presidenta de la Unión de Fiscales, muy de derechas, dice que una dimisión hubiera evitado todo el problema. ¿Qué quiere decir esta señora? ¿que una dimisión hubiera evitado una condena y se le condena no por haber cometido delitos sino por no haber dimitido?

Mas claro el agua.

Esos son los que te gustan a ti ... los verdaderos presuntos.
#18 detectordefalacias
La gente de derechas está aplaudiendo la sentencia y yo les invito a utilizar el método socrático:

¿Que secreto ha sido revelado?¿Cuando fue revelado?¿Porque se estima que fue revelado en esa fecha si la información se ha contrastado que ya circulaba por las redacciones antes?
¿Es una buena noticia sentenciar culpable a alguien sin pruebas? Si han podido hacerlo con el fiscal ¿Que oportunidad tendrás tú el día que tengas un encontronazo con el poder? ¿Que mensaje crees que envía?¿Crees que esto que ha ocurrido no va ha tener consecuencias?
Ehorus #27 Ehorus
#18 y la de izquierda inventándose cosas inexistente o de ámbito extraconstitucional (la amnistía por ejemplo, te suena?) - luego la aplicación tan laxa que se ha hecho (aplicable desde el 2011, nada mal)... incluso plantean saltarse el orden jurídico (siempre que les sea desfavorable Pablo Iglesias, censura que “lo del TribunalSupremo con el Fiscal General no es aplicación del Derecho, es política contra el Gobierno”. A su juicio, “la respuesta no puede ser llorar, sino reformar la Ley

…   » ver todo el comentario
oceanon3d #45 oceanon3d *
Curiosamente cinco conservadores con una historia muy particular de "controlamos la sala segunda desde atrás" ...del primero al ultimo con el añadido de Lamela que solo es una marioneta de Marchena.

Como si son 20 contra 1 ... desde la instrucción de Hurtado esto fue un presunto delito de prevaricación de libro.

Y lo sabéis perfectamente ...otro cosa que que a muchos que se les llena la boca de la palabra constitución les importe un huevo.

Repite conmigo: LAWFARE .... GOLPE DE ESTADO.

Para uno de estos trolls que me tiene en el ignore ...no me acuerdo del motivo pero se entiende perfectamente.
ClonA43 #29 ClonA43
Otro colega puesto a dedo. Qué va a decir?
Gamer1983 #34 Gamer1983
Es significativo que el fiscal superior de Cantabria salga en defensa del fiscal general calificando la condena de "absolutamente injusta". Como bien señala, hay que esperar a leer la sentencia completa, especialmente cuando no ha sido unánime sino por 5 de 7 magistrados. Su referencia a la libertad de expresión y a que "hace 50 años no existía" en el aniversario de la muerte de Franco, subraya lo que muchos vemos: un uso político de la justicia.
#41 endy
#34 ha sido 5 contra 2
#9 numantino
El enchufado peloteando al corrupto y delincuente de su jefe. Wow, menuda defensa!
Edheo #15 Edheo
#9 Tenemos claro que para tí... sólo Ayuso y MAR están cualificados para decidir, quién es, y quién no, el corrupto en este país.
