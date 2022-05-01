El fiscal superior de Cantabria sale en defensa del fiscal general tras su condena, que ve “absolutamente injusta”

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, considera "absolutamente injusto" el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.
En todo caso, los jueces tienen que dirimir quién fue quien filtró la información que tenían los medios. Y en este caso no han demostrado que fuera el condenado.
( 1 ) Mayo de 2022
Dos inspectoras de Hacienda detectan posibles irregularidades fiscales en la empresa Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se inicia una investigación que concluye con indicios de un presunto fraude de 350.951 euros.
( 2 ) Enero de 2024
Se elabora un informe de 187 páginas que confirma indicios de delito… » ver todo el comentario
Durante la sesión del juicio el 11 de noviembre de 2025, cinco periodistas que habían publicado o manejado la información sobre el caso aseguraron ante el Tribunal Supremo que no recibieron el correo del fiscal general, sino que ya tenían acceso al contenido por otras vías antes de que se hiciera pública la nota de prensa de la Fiscalía. Esto contradice la tesis de
Durante la sesión del juicio el 11 de noviembre de 2025, cinco periodistas que habían publicado o manejado la información sobre el caso aseguraron ante el Tribunal Supremo que no recibieron el correo del fiscal general, sino que ya tenían acceso al contenido por otras vías antes de que se hiciera pública la nota de prensa de la Fiscalía. Esto contradice la tesis… » ver todo el comentario
Minimo el como jefe de los fiscales tiene una responsabilidad, porque esta claro que participo y cuando se ha hecho un juicio sabiendo que había ese problema, se ha asegurado que no se investigue, pero bueno esto va de lamerle el culo al psoe.
Curioso
Estoy empezando a pensar que el objetivo último era recabar la información de la fiscalía general para averiguar si alguien afín al partido podrido estaba siendo investigado.
Pero el más importante, ha sido en todo momento, proclamar al PSOE como "indigno" de formar parte del gobierno actual.... porque si el PP no gobierna... todo noticiero, se convierte en un apocalipsis para España. Y si gobierna el PP, el apocalipsis, se traslada a la clase obrera española.
Pero sentadas ya las bases.... y haciéndole un buen butrón al estado de derecho.... ya… » ver todo el comentario
En el caso de Marta del Castillo nunca apareció el cuerpo. ¿dejamos libres a los considerados como asesinos?, o podemos judicializar en base a indicios.?
Porque en la fiscalía había 600 personas con acceso a esa información, y no hay pruebas contra ninguna .
El disparate y la barbaridad se cuentan solos.
Espero que les salga el tiro por la culata, y el efecto de ésta salvajada sea el contrario.
Ser condenado "sin pruebas"
NO hay pruebas, solo especulaciones de lo que contenía el móvil, especulaciones de la razón por la que digo nosequé...
Quiero que sigas, si, quiero que aportes una sola prueba de que lo ha filtrado él y no las otras 600 personas.
Cuando 5 periodistas han asegurado que tenían la noticia , e incluso que la fuente es otra.
Puedes seguir especulando, pero
NO HAY PRUEBAS
"prueba indiciaria"
dpej.rae.es/lema/prueba-indiciaria
Adm. y Proc. Medio probatorio consistente en la apreciación de la realidad de los hechos por la convicción que… » ver todo el comentario
Madre mia que papelón de ingenuos os toca hacer para seguir manteniendo el relato de un gobierno corrupto.
Cuál ha sido la prueba de carga para determinar "dicha revelación de secretos"?
A cuanta gente más que tuvo acceso a dicha información "en el mismo momento que el FGE", se ha investigado? Cuando en realidad, los medios, tuvieron acceso a dicha información mucho antes que el FGE, tal y como se ha demostrado.
De verdad, prefiero ser yo un "ingenuo" bajo tu criterio, que tener tu falsa lucidez y visión sectarista.
¿ El FGE se hizo mandar información reserva a su cuenta personal, donde no puede ser fiscalizada ni controlada ?
Si. Ya solo con eso debería dimitir por ineptitud.
¿ Pidió por activa y por pasiva un correo que no era asunto suyo, hasta el punto de hacer salir a un fiscal de un partido de fútbol porque "no podía esperar a mañana" ?
Si. Que actitud tan curiosa...
¿ Justo después se… » ver todo el comentario
1- ha quedado demostrado que la prensa, tuvo acceso a dicho correo, incluso antes que el FGE
2- si crees que "es cualquier caso", que la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid (y precisamente la que lo enmierda todo incluso a su propio partido)... quiere negociar fraude fiscal con fiscalía... pues no se en qué mundo vives.
3- como ya he dicho, no fué justo después que se filtró... sino que se publicó... pero la información, ya la tenían… » ver todo el comentario
1) Es irrelevante si algunos periodistas dicen que "ya tenían ese correo". Eso no impide el delito del FGE. Es como si me dijeras que no puedo acusar al Sr. B de haber robado en casa, porque antes ya ha pasado el Sr. A a robar.
1) Si das un voto de credibilidad a los testigos de los periodistas, tendrás que darlo a todos los testigos, incluso los que acusan al FGE. ¿ O esos testigos ya tal quizás si que mienten ?
2) Es "cualquier caso". El caso en cuestión… » ver todo el comentario
1 - Sería irrelevante, si se demuestra que "hubo más de un filtrado".... por ahora, no ha sido el caso, ni siquiera indiciariamente.
2 - Totalmente de acuerdo contigo, con lo cual, sean los que sean los testimonios desestimados, por "falsedad", como bien he dicho, conlleva entre 6 meses y 2 años de prisión. En tal caso, ante "testimonios" contradictorios, no cabe otra que "imputar" por falso testimonio a los susodichos, para poder preservar las… » ver todo el comentario
Me parece un claro indicio de que estaban ocultando algo. Tu no. A tí te parece normal
Sólo sirve para demostrar, que nada te vale, más que los pelos de tu propio culo... cualquier debate contigo.. es un desgaste innecesario.
¿ Que no ? Te crees que soy un hooligan político como tu. No proyectes, chiquillo.
Mira, te lo pondré en negrita para que te quede claro.
Estoy firmemente convenciendo de que el misterioso M.Rajoy era realmente Marino Rajoy.
Estoy firmemente convenciendo de que los discos duros destruidos a martillazos por el pp son un caso flagrante de destrucción de pruebas incriminatorias.
¿ Contento, pequeño hooligan ?
Es posible pensar que el psoe es corrupto sin que ello implique ser un hooligan del pp.
Que ridículo de personajes.
Y hay infinidad de indicios que lo han demostrado siempre... de hecho, si la justicia está politizada como lo está, no hubiera sido posible sin la colaboración necesaria del PSOE
Y si la sanidad o la educación públicas, están tan denostadas en este pais, no ha sido tampoco, sin la ayuda del PSOE.
Eso no quita,… » ver todo el comentario
Para tí, es prueba indiciaria más que suficiente, de lo ridículo que soy... verdad?
En fin... que si, que para tí, sólo VOX es la solución... o alguno de sus palmeros y por eso "soy yo el ridículo".
No. Es que te comportas como un hooligan del psoe. Que si no falas el nepe de Sánchez es que eres del pp o vox.
No soy del pp ni de vox. Desprecio al político en general. Se puede criticar al psoe sin ser de vox.
Ahora mismo gobierna el psoe y me cago en las corruptelas del psoe. Antes gobernaba el pp y me cagaba en las corruptelas del pp. Y pronto vendrá pendulazo, volverá a gobernar el pp y me volveré a cagar en las mas que probables futuras corruptelas del pp.
¿ Entiendes, pequeño hooligan ?
Yo sólo digo que... no vivimos en democracia, y eso es lo triste, independientemente de qué partido gobierne.
Mi tristeza, es la autocracia partidista en la que nos hemos instalado... mientras palmeros como tú, se contentan en llamar hooligans a otros.
Qué tendrá que ver, salvo tu proactiva postura en desdeñarme, pese que según tú,… » ver todo el comentario
Dais pena ...tu España da miedo. Ojala la gente os cale bien y perdáis las elecciones. Como niños de cinco años en moral.
Y ahora esperar que no empurren a los periodistas (amordazar) y la UE nos ponga en una lista negra.
#2 no sólo eso. Es que además este tipo es el presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
confilegal.com/actualidad/jesus-arteaga-quintana/
Un fiscal progresista?
Exprópiese!!!!
confilegal.com/20231027-jesus-arteaga-nuevo-presidente-de-la-upf-la-ad
La UPF celebró los pasados 20 y 21 de octubre (2023) su congreso anual. Se celebró en la isla de Fuerteventura (Canarias), bajo el lema “Reflexión progresista”.
Pues otro personaje famosos de este caso, el señor Manuel Marchena, también… » ver todo el comentario
Mas claro el agua.
Esos son los que te gustan a ti ... los verdaderos presuntos.
¿Que secreto ha sido revelado?¿Cuando fue revelado?¿Porque se estima que fue revelado en esa fecha si la información se ha contrastado que ya circulaba por las redacciones antes?
¿Es una buena noticia sentenciar culpable a alguien sin pruebas? Si han podido hacerlo con el fiscal ¿Que oportunidad tendrás tú el día que tengas un encontronazo con el poder? ¿Que mensaje crees que envía?¿Crees que esto que ha ocurrido no va ha tener consecuencias?
… » ver todo el comentario
Como si son 20 contra 1 ... desde la instrucción de Hurtado esto fue un presunto delito de prevaricación de libro.
Y lo sabéis perfectamente ...otro cosa que que a muchos que se les llena la boca de la palabra constitución les importe un huevo.
Repite conmigo: LAWFARE .... GOLPE DE ESTADO.
