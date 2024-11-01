edición general
Feijóo dice que Mazón ha tomado la “decisión correcta” y “les da una lección a los que no asumen nada, por muy grave que sea”

Feijóo dice que Mazón ha tomado la "decisión correcta" y "les da una lección a los que no asumen nada, por muy grave que sea"

“Hace mucho más tiempo que se debería haber ido el señor Sánchez y se irá”, asegura el líder del PP, que tilda al president valenciano como “un compañero que ha reconocido equivocaciones, pero que también ha sufrido una cacería política y personal”

rob #4
En Madrid hay una "señorita"que tiene 7291 no asumidas.
Espero la lección de Feijóo a esa "señorita"
9 K 93
#5 Mosquitón
#4 Me lo has quitado de la boca, pero estaba pensando también en los incendios de este verano y alguna cosilla más...
4 K 39
rob #8
#5 Si empezamos a enumerar todo lo que no han asumido, no nos da la vida.
3 K 37
JackNorte #2 JackNorte *
Miente tanto que hasta se cree sus propias mentiras es como Pinocho clavandose su propia nariz.
9 K 93
#14 Mosquitón
#2 ¿La retocada o la otra?
2 K 21
lonnegan #7 lonnegan
Es cierto que debia dimitir. HACE UN AÑO. Y dimitir de verdad, no esta fantochada. Que caradura de cemento armado tienen
4 K 46
#19 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 La fantochada era dimitir o dejar de ser Presidente del PPCV, que se decía hace 1 día o 2. Ahora si que dimite. Otra cosa es que los que quisieran que dimitiera era porque querían que hubiera elecciones.
Narmer #3
Narmer #3 Narmer
Pensaba que era de El mundo today. En serio.
4 K 40
GanaderiaCuantica #18 GanaderiaCuantica
#3 yo también. He mirado la fuente por eso. Tienen cara de cemento…
johel #6
johel #6 johel *
Feijoo pon la tv para informarte, que no se te ve bien informado sobre lo que estan diciendo ""los tuyos"" en valencia...
3 K 30
#11 Albarkas
Alberto vuelta a las gafas. Antes de operarte pensábamos que solamente eras tonto. Ahora además de tonto estás ciego.
pepel #17
pepel #17 pepel *
Está hablando de sí mismo. Alguien le ha puesto un espejo delante, y no se ha dado cuenta.
1 K 29
oceanon3d #15 oceanon3d
¿Os imagináis a este pelele secuestrado por la necesidad de Abascal frente al gobierno del país?

Seas de derecha (con cabeza) o se izquierdas es un pensamiento muy perurbador ... pueden romper España en cuatro pedazos.
3 K 29
#20 omega7767
#15 ya hemos tenido a PP en el poder antes.

Casi rompen España escalando el conflicto en catalunya por rédito propio

Han creado miseria, trabajo precario, despilfarro, muertos, sobres

Nada nuevo
2 K 28
oceanon3d #21 oceanon3d *
#20 Pues suma a eso la necesidad de VOX para gobernar... El Puchi fugado lo debe de estar deseando: 90% de catalanes pro indepes otra vez.
1 K 18
#22 omega7767
#21 nos van a meter caza y tauromaquia hasta en las campanas de las uvas :-D
0 K 11
#9 TOTEMICO
Feijóo es un impresentable miserable desde el minuto uno y por eso de él se espera todo eso, miseria moral, oportunismo a destiempo, mentiras a capón y barro. Ahora hasta ensalza al sinvergüenza de Mazón por un gesto necesario desde hace un año y tras toda la pantomima de aplausos y respaldos del narcoamigo del narco. Sánchez se irá porque ni es eterno ni cuenta con una mayoría que le asegure el gobierno pero con Feijóo solo nos caerá la desgracia de un tontonabo que hará rico a los suyos y peor país al resto. En mi pueblo se dice "indongo" al que es doblemente tonto pero para un indongo miserable acuñaremos el término "feijóo"
rob #12
rob #12 rob
Feijóo no asume nada desde que Fraga le metió el puño por el culo.
Ahora, el PP resulta que es federalista.
Te tienes que reír...
1 K 23
duende #16 duende
El hombre cree haber salido del fregado y sólo está en la mitad de la mierda. Su futuro candidato a presidente necesitará la aprobación de VOX, y yo me pregunto ¿a quien aprobará VOX para enfrentarse posteriormente en las urnas?, ¿al mejor candidato?.
1 K 20
Vaya dardo a Juanma Moreno...
Vaya dardo a Juanma Moreno...
1 K 19
Pero que cara más dura...
Pero que cara más dura...
0 K 14
Malinke #25 Malinke
¿Nadie va a preguntar por las declaraciones de Feijóo en que dijo que estaba informado que Feijóo le iba informando de todo y después no había tales llamadas?
0 K 11
GILIPOLLA.
GILIPOLLA.
Nylo #24
Nylo #24 Nylo
“les da una lección a los que no asumen nada, por muy grave que sea”

Concretamente, la lección de cómo demorar lo de asumir su responsabilidad durante más de un año.


