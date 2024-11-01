Feijóo dice que Mazón ha tomado la “decisión correcta” y “les da una lección a los que no asumen nada, por muy grave que sea”

“Hace mucho más tiempo que se debería haber ido el señor Sánchez y se irá”, asegura el líder del PP, que tilda al president valenciano como “un compañero que ha reconocido equivocaciones, pero que también ha sufrido una cacería política y personal”
Espero la lección de Feijóo a esa "señorita"
Seas de derecha (con cabeza) o se izquierdas es un pensamiento muy perurbador ... pueden romper España en cuatro pedazos.
Casi rompen España escalando el conflicto en catalunya por rédito propio
Han creado miseria, trabajo precario, despilfarro, muertos, sobres
Nada nuevo
Ahora, el PP resulta que es federalista.
Te tienes que reír...
Concretamente, la lección de cómo demorar lo de asumir su responsabilidad durante más de un año.