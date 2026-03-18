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Feijóo acusa a Sánchez de ser un “perdedor” al que le están fallando los “superpoderes” y el presidente le reta a posicionarse en la guerra: “Lleva 18 días equivocándose”

Feijóo acusa a Sánchez de ser un “perdedor” al que le están fallando los “superpoderes” y el presidente le reta a posicionarse en la guerra: “Lleva 18 días equivocándose”

Mientras el PSOE se ha mostrado como la posición discordante con Trump en Europa, el PP ha tirado de equilibrismos a la hora de pronunciarse sobre el conflicto. Coincide en que es una “guerra ilegal”, pero se refiere a la operación como el mal menor frente al malísimo régimen de los ayatolás. “No se puede alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Lleva 18 días equivocándose. Rectifique. No porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad, ha aseverado Sánchez.

| etiquetas: feijóo , sánchez , guerra
8 1 0 K 103 politica
6 comentarios
8 1 0 K 103 politica
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Este tío es tonto en todo momento. Madre mía que nivel el que no es presidente por sus ovarios.
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japal #5 japal
#1 Cuanto mas habla, mas lo demuestra.
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#2 HangTheRich
Como la politica del PP es estar en contra de todo lo que haga el PSOE, pues pasan estas cosas
1 K 21
#4 Grahml
No es el mundotoday.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Hay que lamer el culo zanahorio según Feijoo.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Si tuviésemos al PP y a Vox en el gobierno, ni cotiza que tendríamos al ejército camino de Ormuz.
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menéame