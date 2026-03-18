Feijóo acusa a Sánchez de ser un “perdedor” al que le están fallando los “superpoderes” y el presidente le reta a posicionarse en la guerra: “Lleva 18 días equivocándose”

Mientras el PSOE se ha mostrado como la posición discordante con Trump en Europa, el PP ha tirado de equilibrismos a la hora de pronunciarse sobre el conflicto. Coincide en que es una “guerra ilegal”, pero se refiere a la operación como el mal menor frente al malísimo régimen de los ayatolás. “No se puede alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Lleva 18 días equivocándose. Rectifique. No porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad, ha aseverado Sánchez.