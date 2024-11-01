La familia de un joven de 21 años asesinado a tiros por la policía en Mar-a-Lago expresa su incredulidad: «Todos somos grandes seguidores de Trump». (Eng)

«Todos somos grandes seguidores de Trump. Todos», dijo Fields, de 19 años, pero añadió que su primo era «muy callado, nunca hablaba de nada». «Es un buen chico», dijo Fields al medio. «No me puedo creer que haya hecho algo así. Es alucinante».
| etiquetas: mar-a-lago , trump , intento de asesinato , seguidor , maga
Pero sí, de que el chaval era buena persona, no hay duda. Y de que su familia no era gente muy espabilada, también.
Sólo los vídeos pudieron mostrar la realidad.
El FBI confirmó que el sospechoso era Austin Tucker Martin, quien entró en las instalaciones por la puerta norte del complejo armado con una escopeta y un bidón de gas alrededor de la 1:30 a.m. del domingo."
¿Qué cojones se supone que deben hacer las FCSE en un caso como éste?