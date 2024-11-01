edición general
La familia de un joven de 21 años asesinado a tiros por la policía en Mar-a-Lago expresa su incredulidad: «Todos somos grandes seguidores de Trump». (Eng)

«Todos somos grandes seguidores de Trump. Todos», dijo Fields, de 19 años, pero añadió que su primo era «muy callado, nunca hablaba de nada». «Es un buen chico», dijo Fields al medio. «No me puedo creer que haya hecho algo así. Es alucinante».

Supercinexin #2 Supercinexin
Pues a disfrutar de lo votado.
sotillo #4 sotillo
#2 Mientras se maten entre ellos
Gadfly #8 Gadfly
#2 a cuento de que viene este comentario aquí?
Narmer #1 Narmer
Si iba a hacer lo que parece, definitivamente era un buen chico.
calde #3 calde
#1 Me creo 100% las declaraciones de los agentes, sin àpice de duda... ¬¬

Pero sí, de que el chaval era buena persona, no hay duda. Y de que su familia no era gente muy espabilada, también.
Apotropeo #7 Apotropeo
#1 sólo recordar que en los dos asesinatos más mediáticos del ICE, la versión oficial era que eran terroristas.
Sólo los vídeos pudieron mostrar la realidad.
#5 Horkid
No vamos a conocer la verdad nunca, los monstruos de Epstein son más que capaces de matar a cualquiera y culparle, Trump esta en bajas horas y pueden recurrir a cualquier barbaridad para ganar popularidad, o desviar la atención de los archivos de Epstein
strike5000 #6 strike5000
"El hombre de 21 años disparado y asesinado por agentes del Servicio Secreto tras presuntamente intentar entrar en la casa del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago en las primeras horas del domingo provenía de una familia de "fervientes seguidores de Trump", según un familiar.

El FBI confirmó que el sospechoso era Austin Tucker Martin, quien entró en las instalaciones por la puerta norte del complejo armado con una escopeta y un bidón de gas alrededor de la 1:30 a.m. del domingo."

¿Qué cojones se supone que deben hacer las FCSE en un caso como éste?
