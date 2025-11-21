edición general
Fallece una mujer en Marbella tras no poder acceder a un fármaco: el visado llegó cinco horas después de su muerte

Una mujer de 65 años falleció el pasado mes de abril en Marbella tras no poder acceder a un medicamento que debía tomarse tras haber sufrido un infarto de miocardio. No le proporcionaron un antiagregante porque el visado del fármaco no estaba aprobado. Tardaron tres días en dar la autorización para obtener el medicamento desde que se lo recetaron y llegó cinco horas después de que la paciente muriera (..). El visado médico en Andalucía es un procedimiento de autorización para ciertos medicamentos o productos sanitarios que deben ser revisados

etiquetas: sanidad , permisos , andalucia
lonnegan #2 lonnegan *
El visado de determinados medicamentos es necesario, no solo en Andalucía, en toda España. Que tarden 3 dias en darlo me parece gravísimo. Viernes Santo le dan de alta y lunes santo se muere y le visan 5 horas tarde. Es inaceptable que en festivos estas cosas cierren.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 En todas las provincias hay medicamento y otros productos, que tienen que pasar por el inspector medico y dar su conformidad, eso pasa hasta con los pañales para adultos
strike5000 #1 strike5000
En ISFAS, la "mutua" de las Fuerzas Armadas, las recetas son en talonario de papel, y el visado (yo estoy con un tratamiento de Ozempic para la diabetes tipo 2) te lo hacen manualmente en la oficina. Máximo te visan tres recetas por visita, y al ser dosis mensuales cada tres meses tienes que pedir permiso en el trabajo para los nuevos visados.

Dicen que ahora nos van a pasar a la receta electrónica, a ver que pasa...
#3 omega7767
que tristeza

pobre mujer y familia
