Fallece una mujer en Marbella tras no poder acceder a un fármaco: el visado llegó cinco horas después de su muerte

Una mujer de 65 años falleció el pasado mes de abril en Marbella tras no poder acceder a un medicamento que debía tomarse tras haber sufrido un infarto de miocardio. No le proporcionaron un antiagregante porque el visado del fármaco no estaba aprobado. Tardaron tres días en dar la autorización para obtener el medicamento desde que se lo recetaron y llegó cinco horas después de que la paciente muriera (..). El visado médico en Andalucía es un procedimiento de autorización para ciertos medicamentos o productos sanitarios que deben ser revisados