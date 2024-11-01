·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
46
clics
La extrema derecha centra su odio en Santaolalla: Quiles alienta cánticos machistas de estudiantes y Negre le dice que se haga Onlyfans
En las últimas horas dos de los agitadores ultras, Javier Negre y Vito Quiles, han vuelto a sacar a pasear su clásico hedor machista
|
etiquetas
:
vito quiles
,
javier negre
,
odio
,
sarah santaolalla
16
4
1
K
100
Ardilléame
8 comentarios
16
4
1
K
100
Ardilléame
#4
Cometeunzullo
Lo de siempre. Los que mandan apuntan con el dedo y los mamporreros atacan.
5
K
86
#3
Leon_Bocanegra
Los derechusma dando asco a todas horas. Nada nuevo cara al sol.
5
K
76
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
Para esta hasta Maíllo es un fascista
x.com/SarahPerezSanta/status/1992931521632915478?t=SWDdlBdY0jKsATkEJEs
Todo el que opine distinto es fascista
0
K
13
#1
gorgos
*
En ocasiones veo fascistas en el gotelé
3
K
13
#5
mis_cojones_en_bata
#1
fíjate bien, que igual es un espejo.
2
K
40
#6
fremen11
*
#1
Puedes montar un centro de peregrinaje, como en Velmez
1
K
23
#7
Somozano
La izquierda lleva un año proclamado que Mazón se follo durante horas a la periodista
Ya que, que se puede esperar si no de una periodista atractiva y un político con poder
Si son unas putas
No?
Peeeero eso no es machismo
Ah, y Juan Carlos I es un putero
A pesar que no hay constancia de vínculos con la prostitución pero todas esas mujeres que se acuestan con un señor casado ya sean vedettes, señoras bien o aristócratas alemanas son
PUTAS
Menos mal que está la izquierda para difundir amor y feminismo
1
K
4
#8
Leon_Bocanegra
#7
hombre, otra vez el turras maragato por aquí.
Tan jodida está la cosa que te han vuelto a contratar?
No es necesario que contestes, no me leo tus turras.
1
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
