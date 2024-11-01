edición general
20 meneos
46 clics
La extrema derecha centra su odio en Santaolalla: Quiles alienta cánticos machistas de estudiantes y Negre le dice que se haga Onlyfans

La extrema derecha centra su odio en Santaolalla: Quiles alienta cánticos machistas de estudiantes y Negre le dice que se haga Onlyfans

En las últimas horas dos de los agitadores ultras, Javier Negre y Vito Quiles, han vuelto a sacar a pasear su clásico hedor machista

| etiquetas: vito quiles , javier negre , odio , sarah santaolalla
16 4 1 K 100 Ardilléame
8 comentarios
16 4 1 K 100 Ardilléame
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Lo de siempre. Los que mandan apuntan con el dedo y los mamporreros atacan.
5 K 86
#3 Leon_Bocanegra
Los derechusma dando asco a todas horas. Nada nuevo cara al sol.
5 K 76
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Para esta hasta Maíllo es un fascista
x.com/SarahPerezSanta/status/1992931521632915478?t=SWDdlBdY0jKsATkEJEs

Todo el que opine distinto es fascista
0 K 13
#1 gorgos *
En ocasiones veo fascistas en el gotelé
3 K 13
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
#1 fíjate bien, que igual es un espejo.
2 K 40
#6 fremen11 *
#1 Puedes montar un centro de peregrinaje, como en Velmez
1 K 23
#7 Somozano
La izquierda lleva un año proclamado que Mazón se follo durante horas a la periodista
Ya que, que se puede esperar si no de una periodista atractiva y un político con poder
Si son unas putas
No?
Peeeero eso no es machismo
Ah, y Juan Carlos I es un putero
A pesar que no hay constancia de vínculos con la prostitución pero todas esas mujeres que se acuestan con un señor casado ya sean vedettes, señoras bien o aristócratas alemanas son
PUTAS

Menos mal que está la izquierda para difundir amor y feminismo
1 K 4
#8 Leon_Bocanegra
#7 hombre, otra vez el turras maragato por aquí.
Tan jodida está la cosa que te han vuelto a contratar?
No es necesario que contestes, no me leo tus turras.
1 K 12

menéame