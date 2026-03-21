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Los extranjeros ya suponen más de la mitad de los detenidos a diario en España

Los extranjeros ya suponen más de la mitad de los detenidos a diario en España

Un documento interno de la Policía Nacional del 18 de marzo certifica que, por primera vez de forma documentada a escala nacional, más de la mitad de los detenidos en un día ordinario en España son extranjeros. Fuentes policiales lo califican de "día cualquiera".En Barcelona, los datos ya eran conocidos en el ámbito policial, pero cobran otra dimensión cuando se leen juntos: el 91% de los hurtos y el 83,5% de los robos con violencia en la ciudad los cometen personas extranjeras, según reconoció la propia Dirección General de la Policía

| etiquetas: delitos , españa , extranjeros , porcentaje
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 Luiskelele
91% xD

Y que alguno siga negando lo evidente… xD
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Esfingo #5 Esfingo
#3 Ya llegan, ya se les oye teclear la probreza y los 80 fueron peor.
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 disfruta lo votado.
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plutanasio #17 plutanasio
#3 pero aquí, en este mismo hilo te dicen que son los turistas los que vienen a delinquir, según sus mundos de yupi. La realidad es que a los turistas se les recomienda que se anden vigilantes y no enseñen oro o relojes como si esto fuese Medellín
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#11 Regreso *
Yo solo se que mi ciudad se ha convertido en un mierdero. Cuando tenía 18 años volvía por la noche borracho a casa solo y ahora mucho tiempo después me da respeto, una de cada dos veces que vuelvo a casa de madrugada me hacen un tanteo. Me importa una mierda que sean extranjeros, nacionales o alienígenas. Yo quiero mano dura y que haya consecuencias. En un mundo hipertecnificiado, saben perfectamente hasta los calzoncillos que llevo puestos, podrían pillar cualquier delito. Que sepáis que en Alemania, si alguien roza tu coche aparcando, llaman a la policia y se lo toman en serio, y aquí hay poco menos que apuñalar a alguien para que te detengan.
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Supercinexin #1 Supercinexin
Con casi 97.000.000 de turistas y visitantes extranjeros llegados a España en 2025, cifras oficiales, es esperable que de prácticamente cerca de cien millones de personas algunos sean delincuentes. Hablamos de más del.doble de la población de España entrando al país, no es poca cosa.
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Sawyer76 #2 Sawyer76
#1 Si si, son los turistas xD xD Y aquello de allí no son molinos, Sancho, sino gigantes.
Reconozco que has estado gracioso.
12 K 145
#9 lameth
#2 Ea. Tu verás eso, yo veo racismo y arbitrariedad en muchas detenciones.
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#14 z1018 *
#9 de donde sacas esa afirmación, te puedo aceptar que la policia identifique y cachee más a extranjeros, algo lógico si frecuentan sitios donde se producen muchos delitos, ¿pero que detengan más y exactamente qué alegan en el atestado policial que se envía al juzgado?
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#18 concentrado
#2 Un titular alternativo: los extranjeros ya suponen casi el 100% de las personas que limpian el culo a nuestros mayores
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yabumethod #19 yabumethod
#18 Traemos mano de obra esclava para condiciones precarias y luego nos sorprendemos de las consecuencias.
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Sawyer76 #21 Sawyer76
#18 Lo cual no justifica que tengamos que aguantar lo que demuestra esta noticia. ¿O para ti si que lo justifica?
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#8 NoseriusLose
#1 Precisamente la tipología de los delincuentes y delitos que nombran, no guardan especial relación con los turistas.
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#12 z1018
#1 no sé de dónde extraes que esos delincuentes extranjeros han entrado legalmente en el país como turistas (que son los que corresponde esa cifra de 97 millones de visitantes) y que en cambio no pertenecen al grupo que permanece ilegalmente en el país o son residentes legales. Mi experiencia es que son más bien del segundo y tercer grupo.
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Xergi #22 Xergi
#1 JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA

JODER!!!!!!, HIJOPUTA, VAS HACER QUE ME ATRAGANTE!!!!.

Alguno dice, jejejejeje, de los que pasan sin datos claro, ahora ya son turistas.....jijijijijiji.

Si lo de meterlos en hoteles estaba justificado. Jojojojojojojojoj
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Oghaio #23 Oghaio
#1 “fue un día normal, explica Marcos Ondarra para 'The Objective”:palm:
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#4 guillersk
Recordad que los datos son fascismo
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Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Sorpresón en las Gaunas!
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DnQuijoT #10 DnQuijoT
Yo repensaría y reescribiría. Algo me dice que el 99% de los detenidos en españa son pobres. Más del 50% no tienen ninguna ayuda del estado y/o residen en ciudades de más de 22.000 habitantes. Y así podemos seguir sesgando la estadística para artículos sensacionalistas o sesgado.
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#13 encurtido
#10 Es precisamente por eso se suele asociar inmigración con algunos aspectos negativos como en este caso, la delincuencia. En general, tienen un nivel socioeconómico más bajo que la población destino, y por tanto peores métricas en cualquier cosa: delincuencia, desempleo, ayudas sociales, educación, etc.

Nadie está diciendo que la inmigración tenga genes malignos, es que por la razón que sea, las características de los nuevos residentes son estas (como podrían ser otras o incluso al revés si por ejemplo hubiera otra política inmigratoria). Pero vamos que aquí se trata de contabilidad creativa para negar lo evidente.
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Kantinero #16 Kantinero
El turista normalmente tiene poder adquisitivo no necesita delinquir si por ello entendemos robar, veo al turista más bien como delito sexual o contra la salud pública, el inmigrante esta más necesitado y es más propenso al robo, sobre todo algunos que vienen a vivir del cuento, como vuelvo a ver por la mañana (y para el resto del día) en la cafetera de debajo de mi casa, ahora que ha acabado el ramadán
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Shuquel #20 Shuquel
Y en dinero, ¿Cuánto dinero han robado los extranjeros y cuánto los nacionales?
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CosmoKramer #15 CosmoKramer
Es una pena que está noticia sea cierta, pero muy a mí pesar no lo dudo
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menéame