Los extranjeros ya suponen más de la mitad de los detenidos a diario en España

Un documento interno de la Policía Nacional del 18 de marzo certifica que, por primera vez de forma documentada a escala nacional, más de la mitad de los detenidos en un día ordinario en España son extranjeros. Fuentes policiales lo califican de "día cualquiera".En Barcelona, los datos ya eran conocidos en el ámbito policial, pero cobran otra dimensión cuando se leen juntos: el 91% de los hurtos y el 83,5% de los robos con violencia en la ciudad los cometen personas extranjeras, según reconoció la propia Dirección General de la Policía