Los extranjeros ya suponen más de la mitad de los detenidos a diario en España

Un documento interno de la Policía Nacional del 18 de marzo certifica que, por primera vez de forma documentada a escala nacional, más de la mitad de los detenidos en un día ordinario en España son extranjeros. Fuentes policiales lo califican de "día cualquiera".En Barcelona, los datos ya eran conocidos en el ámbito policial, pero cobran otra dimensión cuando se leen juntos: el 91% de los hurtos y el 83,5% de los robos con violencia en la ciudad los cometen personas extranjeras, según reconoció la propia Dirección General de la Policía
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Y que alguno siga negando lo evidente…
Reconozco que has estado gracioso.
JODER!!!!!!, HIJOPUTA, VAS HACER QUE ME ATRAGANTE!!!!.
Alguno dice, jejejejeje, de los que pasan sin datos claro, ahora ya son turistas.....jijijijijiji.
Si lo de meterlos en hoteles estaba justificado. Jojojojojojojojoj
Nadie está diciendo que la inmigración tenga genes malignos, es que por la razón que sea, las características de los nuevos residentes son estas (como podrían ser otras o incluso al revés si por ejemplo hubiera otra política inmigratoria). Pero vamos que aquí se trata de contabilidad creativa para negar lo evidente.