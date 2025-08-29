edición general
15 meneos
23 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

La expulsión de los inmigrantes que cometan delitos une a los votantes de todos los partidos: el 78% pide cambios legales

La mano dura con la inmigración va más allá de la derecha. Ocho de cada diez españoles están a favor de «reformar la Ley de Extranjería para permitir la expulsión» del país «de los inmigrantes que delincan». Esta idea de ampliar los supuestos actuales, que hizo suya el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, días antes de las vacaciones de verano, era hasta entonces una bandera exclusiva de Vox. Sin embargo, el Panel de Sigma Dos para EL MUNDO ha desvelado que la propuesta tiene mucho más eco entre los ciudadanos de lo que se sabía...

| etiquetas: expulsión , inmigrantes , delitos , votantes , partidos
13 2 8 K 53 actualidad
51 comentarios
13 2 8 K 53 actualidad
Comentarios destacados:              
#20 #17 Sin embargo, a mi me da asco el racismo a cualquier hora del día
Sinfonico #10 Sinfonico
#8 Esos son pobres, los delincuentes son a los que tú votas
12 K 146
Jaime131 #12 Jaime131
#10 Me descojono cuando alguno cree saber a quién voto. xD
2 K 21
Sinfonico #15 Sinfonico *
#12 Basta ver lo que tratas de defender para saber a quien votas. Defiendes racismo y eso significa que votas a racistas y delincuentes
6 K 44
Jaime131 #17 Jaime131
#15 Gracias. Me encantan las risas por la mañana. xD
1 K 22
Sinfonico #20 Sinfonico *
#17 Sin embargo, a mi me da asco el racismo a cualquier hora del día
6 K 64
Jaime131 #21 Jaime131
#20 Para, para, por favor, que voy a mearme de risa.
2 K 21
#32 burgerconqueso
#21 esta a un paso de decir que es culpa nuestra porque les hemos fallado xD xD xD
2 K 27
#30 Katos
#10 no, en la propia entradilla pone que son delincuentes e inmigrantes.

Que como sabrás no son categorías excluyentes.
1 K 17
Sinfonico #6 Sinfonico
#3 Te refieres a los del PP?
8 K 64
Jaime131 #8 Jaime131
#6 Ne refiero a los que mencionan en la noticia, y lo sabes.
1 K 22
oricha_1 #33 oricha_1 *
#2 #6 EL se refiere a los que entrar ilegalmente y luego comenten delitos.
A los del PP no los puedes echar del pais, puedes meterlos a la carcel por delitos. Si tu sugieres echar del pais a personas españolas estas haciendo lo mismo que los que queria el militar del general retirado del Ejército (Francisco Beca) que escribió en ese grupo: “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de ‘hijos de puta’”. Eres exactamente igual a ellos de extremista y dictador.

Mientras…  media   » ver todo el comentario
3 K 32
#46 ooshima
#33 los que entrar ilegalmente y luego comenten delitos

O legalmente. O incluso si tiene la nacionalidad y se le puede retirar la nacionalidad.

En definitiva, a todo delincuente expulsable.
0 K 6
Sinfonico #2 Sinfonico
Vaya truño racista y clasista
6 K 62
Jaime131 #3 Jaime131
#2 ¿Te parece mal expulsar a los delincuentes?
1 K 19
Pablosky #9 Pablosky *
#3 llámame loco, pero creo que lo suyo sería que pasasen por la cárcel si son condenados.

Además de que esta medida no se aplica igual a todo el mundo. Si se expulsa por un delito menor a una persona con casa y trabajo en vez de multarle es muchísimo peor que si se expulsa a un delincuente habitual sin casa y trabajo, al cual se la suda todo. A un despojo humano casi podríamos estar haciéndole un favor en ciertos casos si cambiamos unos meses de cárcel por un viaje en avión.

Una ley así mal aplicada no solo sería bastante inútil, sino que crearía terribles injusticias.
4 K 40
#47 ooshima *
#9 lo suyo sería que pasasen por la cárcel si son condenados

Sí, claro, ya. Pero para los delitos leves no vale la pena la movida. Lo único importante es que se vayan para siempre.

Si se expulsa por un delito menor a una persona con casa y trabajo

¿Para qué quieres a un delincuente arraigado? Se le desarraiga y punto.
0 K 6
Waves #26 Waves
#3 El problema es que ningún país quiere delincuentes. ¿Dónde los expulsas? ¿A la finca de Abascal?
0 K 7
#50 ooshima
#26 Esto son excusas. Los problemas prácticos siempre se pueden resolver.
0 K 6
#35 Sigo_intentandolo
#2 espero que seas un troll porque si te crees las chorradas que dices eres de los que estás colaborando que en los resultados de la extrema derecha
0 K 7
Sinfonico #37 Sinfonico
#35 Me cuesta entender lo que tratas de decir, o a lo mejor te has confundido de comentario
0 K 10
#7 rekus *
1.783 entrevistas -> el 78% de españoles

No tenéis vergüenza.
3 K 50
#18 Katos
#7 y tu no tienes ni idea de como funcionan la s encuestas ni los estudios médicos ni na.
6 K 58
Top_Banana #23 Top_Banana
#18 Puedo hacer 5 "entrevistas" y decirte qué el 100% de los españoles está en contra. ¿Quieres que lo haga? No me cuesta nada.
2 K 17
#28 Katos
#23 prefiero miles de personas como en la encuesta de la noticia. Venga... Luego me dices. Con variación etaria y poblacional en barrios ricos pobres, y zona rural. En rango de 8 años, sexo.
1 K 17
Top_Banana #31 Top_Banana
#28 La acabo de hacer. El 100% de los entrevistados está en contra de esta medida.

Son 10.000€. Lo puedes pagar en cómodos plazos si es necesario.
1 K 30
#24 meneandotela
#18 si, según el cuando se hace por ejemplo la prueba de un medicamento, se coge a 8.142.000.000 de personas aproximadamente y se les da un medicamento, o se les hace una pregunta a ver lo que opinan.

Inmigrantes delincuentes? Fuera, a su país o al que sea pero no en este.

Inmigrantes que no delinque...no me importa que viva en España si se busca la vida de forma honrada.
0 K 6
#29 rekus *
#18 Realmente tengo bastante idea, es probable que tenga bastante más que tú.

Pero ese no es el punto: aunque no la tuviese, seguiríais sin tener vergüenza.
0 K 12
Sinfonico #19 Sinfonico
#7 Son noticias hechas para gente con poquitas luces que se queda en el titular y se lo come con patatas, osea, votantes de PP y Vox
Nada nuevo cara al sol.
3 K 43
Valdreu #40 Valdreu
#7 A ti la palabra muestra te suena a los tacos de queso que reparten en los supermecados ¿no?

www.netquest.com/blog/que-tamano-de-muestra-necesito

1783 entrevistas es más que suficiente para representar a españa si la muestra está correctamente realizada.
1 K 21
#41 rekus *
#40 Te has cubierto bien las espaldas con la última frase.

Metroscopia, GAD3, Sigma Dos, Target Point, TNS, Opina, Akra Delta. En una de estas trabajé de data Engineer durante 4 años. Sé de lo que hablo y en el Si la muestra está correctamente realizada ya das tú la clave.

Por ejemplo, es una práctica habitual llamar a una zona concreta y determinada de una ciudad concreta y determinada con excusas como la disponibilidad o el idioma.

Saludos.
0 K 12
Valdreu #45 Valdreu
#41 No entiendo tu comentario, ¿he dicho algo incorrecto?

Si sabes cómo funcionan el muestreo a qué viene criticar una encuesta por su tamaño si este es correcto, mi comentario no dice que yo crea que esa encuesta sea representativa o no, que sea sesgada o no, sólo que tu comentario es incorrecto, y si realmente sabes cómo funcionan las encuestas, entonces estás difundiendo información falsa a sabiendas.
0 K 10
#49 rekus *
#45 -> Es una práctica habitual llamar a una zona concreta y determinada de una ciudad concreta y determinada.

Pues más claro no lo puedo explicar, lo siento. Si no lo entiendes el problema es tuyo, no mío.
0 K 12
#13 Juantxi *
No es novedad, está contemplado por el Código Penal y se aplica.
El problema viene cuando hay circunstancias especiales, por ejemplo el inmigrante ha nacido o ha llegado a España muy jovencito, aquí empezó a ir a la escuela y adquirió el conocimiento del idioma, e incluso no domina en idioma de sus padres, pero tiene esa nacionalidad, aunque el nunca haya estado en el país de su nacionalidad, que le resulta totalmente extraño en cuanto a idioma, costumbres y carece allí de amistades y modos de vida. En esos casos y otros similares no puede aplicarse la expulsión.
2 K 43
HAL9K #38 HAL9K *
#13 Si ha nacido en España no es un inmigrante.
1 K 21
#39 rogerillu
#38 nacer en España no te hace español, si tus padres no lo son.
0 K 11
HAL9K #48 HAL9K *
#39 No, no te hace español, pero tampoco te hace inmigrante. Será hijo de inmigrantes, pero él no lo es.
0 K 10
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Basura sensacionalista, bulo racista.
1 K 28
#51 ooshima
#4 ¿ya has reportado por bulo?
0 K 6
miliki28 #22 miliki28
La ley actual ya lo contempla, el problema es que los países con los que no hay acuerdos de repatriación como los países de África, empezando por Marruecos, se niegan a admitir a sus nacionales de forma forzosa.
1 K 26
Top_Banana #27 Top_Banana
Ahora que hagan una encuesta sobre quitar la nacionalidad y expulsar nacionalizados. Así ya terminan de demostrar el racismo que se gastan con estas "noticias".
2 K 19
pepel #1 pepel *
El 78% ¿están dispuestos a pagar billetes de avión?. O piensan devolverlos en patera.
0 K 18
#5 Katos
#1 mantener delincuentes reconocidos en tu país que no son de tu país vs no tenerlos en tu pais.

No des ideas que lo mismo el problema puede estar en el acceso al país y luego tenemos un disgusto.

A ver si se trata de delincuencia y no de inmigración.
7 K 71
oceanon3d #42 oceanon3d *
#5 A ver si se trata que eso ya se contempla en la ley desde hace desde hace años y te están es manipulado las derechas y sus panfletos.

La ley ya permite echar a inmigrantes que delinquen, pero depende de los jueces y la Policía Nacional

www.elconfidencial.com/espana/2024-01-12/ley-permite-echar-inmigrantes

A ver si estas comprando humo ...
1 K 16
Gry #11 Gry
#1 El precio de los billetes no es el problema, el problema que hay es cuando no quieren irse y su país no acepta deportaciones forzosas así que solo funciona con delitos que tengan penas de cárcel para tener algo con lo que amenazarlos si no se van.
0 K 15
#44 ooshima
#11 No funciona porque no se quiere.

Si no quiere irse, se le fuerza a irse. Si su país no le acepta, que se busque otro país que le acepte. Si no hay donde ir, se le mete en un campo de concentración del que podrá salir en cualquier momento hacia cualquier país que le acepte.
0 K 6
#16 Katos
#1 sensaciónalista, bulo y spam... Jajajaja. Ocultase la estadística, no vaya a ser que la gente está hasta los huevos.
5 K 50
#43 ooshima
#1 Hay que pagar y esa no es la pregunta.
1 K 17
HAL9K #36 HAL9K
El 78% de los encuestados toma decisiones basadas en la ignorancia.
0 K 10
zhensydow #14 zhensydow
La pena debe ser proporcional al delito.
0 K 10
#25 meneandotela
#14 cierto, pero si se trata de un delito (no delito leve), es que poco no ha hecho.
0 K 6
DrEvil #34 DrEvil
"Frente a ese 78% que responde que está a favor de reformar la ley para endurecerla, hay apenas un 14,7% que se muestra en contra. El restante 7,3% prefiere no pronunciarse."

Pues ya es raro que teniendo un apoyo tan grande no se haga nada al respecto. No?
Uno podría pensar que hay algún interés para que las cosas sigan así. Cada cual que saque sus propias conclusiones.
0 K 7

menéame