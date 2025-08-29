La expulsión de los inmigrantes que cometan delitos une a los votantes de todos los partidos: el 78% pide cambios legales

La mano dura con la inmigración va más allá de la derecha. Ocho de cada diez españoles están a favor de «reformar la Ley de Extranjería para permitir la expulsión» del país «de los inmigrantes que delincan». Esta idea de ampliar los supuestos actuales, que hizo suya el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, días antes de las vacaciones de verano, era hasta entonces una bandera exclusiva de Vox. Sin embargo, el Panel de Sigma Dos para EL MUNDO ha desvelado que la propuesta tiene mucho más eco entre los ciudadanos de lo que se sabía...
Que como sabrás no son categorías excluyentes.
A los del PP no los puedes echar del pais, puedes meterlos a la carcel por delitos. Si tu sugieres echar del pais a personas españolas estas haciendo lo mismo que los que queria el militar del general retirado del Ejército (Francisco Beca) que escribió en ese grupo: “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de ‘hijos de puta’”. Eres exactamente igual a ellos de extremista y dictador.
Mientras… » ver todo el comentario
O legalmente. O incluso si tiene la nacionalidad y se le puede retirar la nacionalidad.
En definitiva, a todo delincuente expulsable.
Además de que esta medida no se aplica igual a todo el mundo. Si se expulsa por un delito menor a una persona con casa y trabajo en vez de multarle es muchísimo peor que si se expulsa a un delincuente habitual sin casa y trabajo, al cual se la suda todo. A un despojo humano casi podríamos estar haciéndole un favor en ciertos casos si cambiamos unos meses de cárcel por un viaje en avión.
Una ley así mal aplicada no solo sería bastante inútil, sino que crearía terribles injusticias.
Sí, claro, ya. Pero para los delitos leves no vale la pena la movida. Lo único importante es que se vayan para siempre.
Si se expulsa por un delito menor a una persona con casa y trabajo
¿Para qué quieres a un delincuente arraigado? Se le desarraiga y punto.
No tenéis vergüenza.
Son 10.000€. Lo puedes pagar en cómodos plazos si es necesario.
Inmigrantes delincuentes? Fuera, a su país o al que sea pero no en este.
Inmigrantes que no delinque...no me importa que viva en España si se busca la vida de forma honrada.
Pero ese no es el punto: aunque no la tuviese, seguiríais sin tener vergüenza.
Nada nuevo cara al sol.
www.netquest.com/blog/que-tamano-de-muestra-necesito
1783 entrevistas es más que suficiente para representar a españa si la muestra está correctamente realizada.
Metroscopia, GAD3, Sigma Dos, Target Point, TNS, Opina, Akra Delta. En una de estas trabajé de data Engineer durante 4 años. Sé de lo que hablo y en el Si la muestra está correctamente realizada ya das tú la clave.
Por ejemplo, es una práctica habitual llamar a una zona concreta y determinada de una ciudad concreta y determinada con excusas como la disponibilidad o el idioma.
Saludos.
Si sabes cómo funcionan el muestreo a qué viene criticar una encuesta por su tamaño si este es correcto, mi comentario no dice que yo crea que esa encuesta sea representativa o no, que sea sesgada o no, sólo que tu comentario es incorrecto, y si realmente sabes cómo funcionan las encuestas, entonces estás difundiendo información falsa a sabiendas.
Pues más claro no lo puedo explicar, lo siento. Si no lo entiendes el problema es tuyo, no mío.
El problema viene cuando hay circunstancias especiales, por ejemplo el inmigrante ha nacido o ha llegado a España muy jovencito, aquí empezó a ir a la escuela y adquirió el conocimiento del idioma, e incluso no domina en idioma de sus padres, pero tiene esa nacionalidad, aunque el nunca haya estado en el país de su nacionalidad, que le resulta totalmente extraño en cuanto a idioma, costumbres y carece allí de amistades y modos de vida. En esos casos y otros similares no puede aplicarse la expulsión.
No des ideas que lo mismo el problema puede estar en el acceso al país y luego tenemos un disgusto.
A ver si se trata de delincuencia y no de inmigración.
La ley ya permite echar a inmigrantes que delinquen, pero depende de los jueces y la Policía Nacional
www.elconfidencial.com/espana/2024-01-12/ley-permite-echar-inmigrantes
A ver si estas comprando humo ...
Si no quiere irse, se le fuerza a irse. Si su país no le acepta, que se busque otro país que le acepte. Si no hay donde ir, se le mete en un campo de concentración del que podrá salir en cualquier momento hacia cualquier país que le acepte.
Pues ya es raro que teniendo un apoyo tan grande no se haga nada al respecto. No?
Uno podría pensar que hay algún interés para que las cosas sigan así. Cada cual que saque sus propias conclusiones.