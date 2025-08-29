La expulsión de los inmigrantes que cometan delitos une a los votantes de todos los partidos: el 78% pide cambios legales

La mano dura con la inmigración va más allá de la derecha. Ocho de cada diez españoles están a favor de «reformar la Ley de Extranjería para permitir la expulsión» del país «de los inmigrantes que delincan». Esta idea de ampliar los supuestos actuales, que hizo suya el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, días antes de las vacaciones de verano, era hasta entonces una bandera exclusiva de Vox. Sin embargo, el Panel de Sigma Dos para EL MUNDO ha desvelado que la propuesta tiene mucho más eco entre los ciudadanos de lo que se sabía...