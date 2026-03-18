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Los expertos alertan a Trump tras su amenaza: "La OTAN no es un acto de generosidad estadounidense"

Los expertos alertan a Trump tras su amenaza: "La OTAN no es un acto de generosidad estadounidense"

La reciente crisis geopolítica generada por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha puesto de nuevo en el centro del debate la relación entre Estados Unidos y la OTAN, y ha servido de escenario para que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestione abiertamente el valor de la alianza atlántica. En los últimos días, Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por rehusar participar en una operación para “reabrir” el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca

| etiquetas: trump , otan guerra iran
9 0 0 K 81 politica
7 comentarios
9 0 0 K 81 politica
#2 MenéameApesta
La OTAN, qué es la OTAN? Una alianza contra Rusia al servicio de EEUU.
Antes aún era una alianza anticomunista, por lo que los oligarcas occidentales tenían interés en pertenecer a ella. Pero ahora solo es una herramienta de control y extorsión a sus colonias.
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#1 z1018
La OTAN es una organización defensiva que se creó ante la amenaza se la URSS y el Pacto de Varsovia.

Por tanto ni es una organización para invadir o atacar otros países ni está al servicio de los intereses supremacistas de Israel.

Hay poco que explicar.
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vvega #6 vvega
#1 La OTAN se funda en el 49 y el Pacto de Varsovia es del 55, después de que la OTAN rechazase la solicitud de unión de la URSS y ya con la Operación Gladio en marcha. Defensiva depende de para quién.
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fofito #7 fofito
#1 Pues parece que a tí si que hace falta que alguien te lo explique

Veo que #6 está en ello
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Joder, si es que aún encima casi todos los fregados en los que se ha metido la OTAN han sido por influencia o intereses yanquis. El carasalmón debería saberlo.
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#3 HangTheRich
Trump, si tan poco te gusta, salte de la OTAN.
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thror #5 thror
#3 Gracias a la OTAN, EEUU se ahorra cada año entre 200000 y 500000 millones de dolares. Si se sale de la OTAN, mantener la infraestructura necesaria para su proyeccion por todo el mundo le va a salir mucho mas caro que eso.
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menéame