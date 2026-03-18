Los expertos alertan a Trump tras su amenaza: "La OTAN no es un acto de generosidad estadounidense"

La reciente crisis geopolítica generada por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha puesto de nuevo en el centro del debate la relación entre Estados Unidos y la OTAN, y ha servido de escenario para que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestione abiertamente el valor de la alianza atlántica. En los últimos días, Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por rehusar participar en una operación para “reabrir” el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca