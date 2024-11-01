Un exconsejero del Pentágono agita la polémica: insta a Marruecos a lanzar una «Marcha Verde» sobre Ceuta y Melilla

Michael Rubin, investigador y exconsejero del Pentágono, ha publicado un artículo en el American Enterprise Institute donde insta directamente a Marruecos a poner fin a lo que denomina la «ocupación española en África» mediante una nueva Marcha Verde.Sostiene que Marruecos debería reagrupar fuerzas y «enviar excavadoras a la frontera» para entrar desarmados en las ciudades autónomas e izar la bandera marroquí