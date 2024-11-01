Un exconsejero del Pentágono agita la polémica: insta a Marruecos a lanzar una «Marcha Verde» sobre Ceuta y Melilla

Michael Rubin, investigador y exconsejero del Pentágono, ha publicado un artículo en el American Enterprise Institute donde insta directamente a Marruecos a poner fin a lo que denomina la «ocupación española en África» mediante una nueva Marcha Verde.Sostiene que Marruecos debería reagrupar fuerzas y «enviar excavadoras a la frontera» para entrar desarmados en las ciudades autónomas e izar la bandera marroquí
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Al día siguiente el uno se iría a la CPAC y el otro daría una rueda de prensa diciendo que hay que ser superamigos de USA.
Y no perderían ni un miserable voto porque todo el que vota a esos dos ni tiene cerebro ni tiene el más mínimo cariño a España, sólo tiene dentro odio hacia "la izquierda". No sabe por qué, no sabría trazar el origen de dicho odio, como un culé tampoco sabe el día en que empezó a amar al Banrça y odiar al Real Madrid, ni un merengue al revés. Simplemente odian y ya.
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#14 Y sabiéndolo
Quien deja de comer carne en Cuaresma aqui? Pues los de mantilla, toros y moñecos de madera.