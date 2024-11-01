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Un exconsejero del Pentágono agita la polémica: insta a Marruecos a lanzar una «Marcha Verde» sobre Ceuta y Melilla

Un exconsejero del Pentágono agita la polémica: insta a Marruecos a lanzar una «Marcha Verde» sobre Ceuta y Melilla

Michael Rubin, investigador y exconsejero del Pentágono, ha publicado un artículo en el American Enterprise Institute donde insta directamente a Marruecos a poner fin a lo que denomina la «ocupación española en África» mediante una nueva Marcha Verde.Sostiene que Marruecos debería reagrupar fuerzas y «enviar excavadoras a la frontera» para entrar desarmados en las ciudades autónomas e izar la bandera marroquí

| etiquetas: pentágono , marcha verde , ceuta
10 2 6 K 79 politica
21 comentarios
10 2 6 K 79 politica
Comentarios destacados:      
#1 Nasser
El amigo americano. :troll:
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kukusu #3 kukusu
#1 si, esos "aliados" que decía Feijoo que había que escoger
8 K 130
thror #12 thror
#1 ¿A que no adivinas que religion profesa?
0 K 10
josde #19 josde
#12 La mamón.
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josde #17 josde
#1 El Hp yanqui, nada nuevo en esos "aliados".
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#2 IsraelEstadoGenocida
Me ecnataría ver a Fakejoo y Abascal defendiendo estas declaraciones
6 K 118
#13 omega7767
#2 irian al frente de la marcha marroquí con pancartas anti-sanchez
2 K 41
Supercinexin #15 Supercinexin
#2 No hace falta: saldrían sin ningún tipo de vergüenza a decir que la culpa de todo la tiene el Dictador Sánchez, traidor a Europa y a España, y que debe ser desalojado del poder por entregar las plazas africanas a Marruecos.

Al día siguiente el uno se iría a la CPAC y el otro daría una rueda de prensa diciendo que hay que ser superamigos de USA.

Y no perderían ni un miserable voto porque todo el que vota a esos dos ni tiene cerebro ni tiene el más mínimo cariño a España, sólo tiene dentro odio hacia "la izquierda". No sabe por qué, no sabría trazar el origen de dicho odio, como un culé tampoco sabe el día en que empezó a amar al Banrça y odiar al Real Madrid, ni un merengue al revés. Simplemente odian y ya.
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
El niñato de las pataletas tiene una nueva pataleta. Mejor que el niñato devuelva el territorio que los delincuentes robaron a México.
3 K 63
#8 chavi
Vaya, justo lo que deben hacer los Mexicanos en California... :troll:
2 K 50
Supercinexin #16 Supercinexin
#8 Imagínate las ametralladoras cómo irían si a los mexicanos se les ocurriese hacer una marcha sobre USA. Sólo imagínalo. Y ellos, a diferencia de los marroquíes, sí pueden hablar de tierras robadas.
1 K 34
#4 Mesopotámico
Hay que llenar las ciudades autónomas de granjas de cerdos
1 K 15
SMaSeR #6 SMaSeR
#4 Y eso para que?, en el matadero de Zuera hay musulmanes trabajando.
2 K 27
#7 Nasser *
#4 Eso es muy bueno, pero los cerdos están en Washington.
1 K 32
obmultimedia #14 obmultimedia
#4 si supieses la de marroquis que comen cerdo sin decirlo.
1 K 26
devilinside #18 devilinside *
#14 Y sabiéndolo
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devilinside #20 devilinside
#14 Y diciéndolo en confianza. Cuando mi cría era pequeña, celebraba los cumpleaños con los chavales del barrio, entre los que había musulmanes (marroquíes y banglas, sobre todo). Yo hacía unas bandejas de croquetas, unas de jamón y otras halal (de bacalao o de queso) y alguna madre se iba directa a por las de jamón. Yo, ingenuo de mí, les decía que esas no, que eran de cerdo, y las tías decían que les daba igual, que estaban mejores que las otras
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obmultimedia #21 obmultimedia
#20 Pues eso, solo cumplen con lo que dice el coran los mas devotos y radicales.
Quien deja de comer carne en Cuaresma aqui? Pues los de mantilla, toros y moñecos de madera.
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
Un tonto diciendo tonterías.
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menéame