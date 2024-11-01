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EE UU quiere Ceuta y Melilla para Marruecos: un exasesor pide otra Marcha Verde

EE UU quiere Ceuta y Melilla para Marruecos: un exasesor pide otra Marcha Verde

Un exasesor del Pentágono pide a Trump reconocer ambas ciudades como «territorio marroquí ocupado» mientras la alianza entre Estados Unidos y Rabat se consolida

| etiquetas: estados unidos , españa
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3 comentarios
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TikisMikiss #2 TikisMikiss
Esto ya salió por aquí, amigo:

www.meneame.net/story/ex-alto-cargo-pentagono-pide-trump-reconocer-ceu

Y como dice un caballero:

"ex alto cargo del Pentágono"

Hace más de 20 años, entre 2002 y 2004, fue asesor del personal de la oficina del Secretario de Defensa sobre temas de Irán e Irak. Ni siquiera fue asesor del Secretario de Defensa. Fue asesor del personal de la oficina :roll: . en.wikipedia.org/wiki/Michael_Rubin_(historian)

Las pajas de Pedro J. xD
www.meneame.net/story/ex-alto-cargo-pentagono-pide-trump-reconocer-ceu
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hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera
La razón empecinada en crear la narrativa. Atender cualquier tonto a las once con tal de crear alguna corriente contra el gobierno. Así sea provocando conflictos, donde nos los hay, contra nuestro país.

Se vota repetida, cansina y sensacionalista... y a otra cosa.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La élite de España aplaude mientras se pasan los unos a los otros trozos de bebés descuartizados y violados como llevan haciendo SIGLOS
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menéame