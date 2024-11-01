EE UU quiere Ceuta y Melilla para Marruecos: un exasesor pide otra Marcha Verde

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#2
TikisMikiss
Esto ya salió por aquí, amigo:
www.meneame.net/story/ex-alto-cargo-pentagono-pide-trump-reconocer-ceu
Y como dice un caballero:
"ex alto cargo del Pentágono"
Hace más de 20 años, entre 2002 y 2004, fue asesor del personal de la oficina del Secretario de Defensa sobre temas de Irán e Irak. Ni siquiera fue asesor del Secretario de Defensa. Fue asesor del personal de la oficina
. en.wikipedia.org/wiki/Michael_Rubin_(historian)
Las pajas de Pedro J.
www.meneame.net/story/ex-alto-cargo-pentagono-pide-trump-reconocer-ceu
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#3
hormiga_cartonera
La razón empecinada en crear la narrativa. Atender cualquier tonto a las once con tal de crear alguna corriente contra el gobierno. Así sea provocando conflictos, donde nos los hay, contra nuestro país.
Se vota repetida, cansina y sensacionalista... y a otra cosa.
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28
#1
NPCMeneaMePersigue
La élite de España aplaude mientras se pasan los unos a los otros trozos de bebés descuartizados y violados como llevan haciendo SIGLOS
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menéame
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www.meneame.net/story/ex-alto-cargo-pentagono-pide-trump-reconocer-ceu
Y como dice un caballero:
"ex alto cargo del Pentágono"
Hace más de 20 años, entre 2002 y 2004, fue asesor del personal de la oficina del Secretario de Defensa sobre temas de Irán e Irak. Ni siquiera fue asesor del Secretario de Defensa. Fue asesor del personal de la oficina . en.wikipedia.org/wiki/Michael_Rubin_(historian)
Las pajas de Pedro J.
www.meneame.net/story/ex-alto-cargo-pentagono-pide-trump-reconocer-ceu
Se vota repetida, cansina y sensacionalista... y a otra cosa.