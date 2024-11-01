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La reacción de Óscar Puente a las palabras de Ayuso sobre su pareja: "Viene a reconocer que es muy corrupto"

La reacción de Óscar Puente a las palabras de Ayuso sobre su pareja: "Viene a reconocer que es muy corrupto"  

"Viene a reconocer que es muy corrupto, pero no socialista", dice Puente a unas declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho en una entrevista en OKDiario

| etiquetas: óscar puente , ayuso , gonzález amador , corrupto
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1 comentarios
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penanegra #1 penanegra
Muy fino... Me encanta... Le ha quitado el chiste Al Waoming... :troll:
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menéame