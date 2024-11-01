'Polònia' parodia un Torrente de izquierdas que elogia a los menas y es feminista: “El brazo progre de la ley”

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Meneanauta
Brutal. Me encanta
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#2
Aguarrás
*
El woke será tonto e ingenuo... Lo prefiero a un
hijoputa
facha, como el original.
Y qué coño, las risas a babor y estribor lo merecen.
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Y qué coño, las risas a babor y estribor lo merecen.