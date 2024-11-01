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'Polònia' parodia un Torrente de izquierdas que elogia a los menas y es feminista: “El brazo progre de la ley”

'Polònia' parodia un Torrente de izquierdas que elogia a los menas y es feminista: “El brazo progre de la ley”

El programa satírico de TV3 imagina cómo sería el personaje de Santiago Segura en 'Torrente' si fuera de izquierdas, y lanza un dardo a Ábalos

| etiquetas: torrente , polonia , woke
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2 comentarios
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Meneanauta #1 Meneanauta
Brutal. Me encanta
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Aguarrás #2 Aguarrás *
El woke será tonto e ingenuo... Lo prefiero a un hijoputa facha, como el original.
Y qué coño, las risas a babor y estribor lo merecen. :-> xD
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menéame