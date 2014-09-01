·
231
meneos
255
clics
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos
El portavoz de UNRWA, Jonathan Fowler, califica la demolición de un "ataque sin precedentes" y recalca que debería ser "una señal de alarma".
|
etiquetas
:
excavadoras
,
israelíes
,
destrucción
,
complejo
,
onu
,
refugiados
,
palestinos
114
117
1
K
382
actualidad
22 comentarios
114
117
1
K
382
actualidad
#1
jonolulu
Hijos de puta
17
K
193
#2
Don_Pixote
#1
ni las putas son tan malas personas
2
K
30
#4
Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
14
K
159
#6
nemeame
#4
No, que la furcia alemana se enfada y deja de respirar
6
K
83
#14
davhcf
#4
Hay una iniciativa ciudadana para pedir eso mismo
citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005_es
1
K
20
#18
GranTipo
#4
en vez de eso les podemos dar Groenlandia
0
K
10
#20
Javi_Pina
#18
mejor Kansas
0
K
11
#21
tommyx
#20
Alaska
0
K
8
#3
Urasandi
Deberíamos "
quitar la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita
" o confiscar embajadas y propiedades israelíes.
8
K
97
#7
soberao
*
Y esto no es en Gaza, es en Jerusalén oriental. Luego mucha gente decía que Trump era un "pacifista" en el primer mandato cuando fue él, el que movió la embajada de EE.UU a Jerusalén saltándose los acuerdos previos y dando vía libre a que el estado genocida de Israel hiciera lo que vieran conveniente para sus intereses.
Es una sede de las Naciones Unidas que han expropiado por su cara:
"Quiero recalcar que este complejo es una sede de las Naciones Unidas", añadió Fowler
…
» ver todo el comentario
4
K
57
#10
detectordefalacias
*
Solo recordar, como siempre, que tienes la aplicación no thanks para evitar consumir de aquello que financia a Israel y la lista del boikot.
www.rescop.org/wp-content/uploads/2014/09/Listado-productos-ampliado.p
A parte puedes hacer muchas cosas más, pero las que pongo son las más fáciles porque basta con que no hagas... no le hagas gasto.
Edito para añadir que también puedes firmar para presionar a Europa a que corte lazos con los sionazis.
citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005_es
2
K
31
#13
ahoraquelodices
Es una señal de alarma más… en un mar de alarmas.
2
K
22
#16
xabi_sides
#13
Venía a decir esto. Si cada gesto del estado genocida es una señal de alarma, nada es una señal de alarma ya.
1
K
14
#8
ali_oli_94
Y van a seguir así y nosotros quietos, sin hacer nada. Es una vergüenza
1
K
21
#12
zorreame
"sin precedentes", dice.
1
K
20
#15
JanSolo
Hay que parar este genocidio ya.
0
K
11
#17
sillycon
No sé cuántas señales más de alarma necesitamos, que nos de Netanyahu calambrazos en en los g*evos?
0
K
10
#22
xiobit
Una falta menos para la estatua dorada de Trump.
0
K
10
#11
sieteymedio
"Oye, que hay un alto el fuego. No lo visteis en el telediario?
Dejad ya de dar la murga con noticias de Israel, muertos, disparos y excavadoras."
Joder,menudo invento lo del alto el fuego. Se les tenía que haber ocurrido antes a los putos israelíes.
0
K
10
#9
Furiano.46
Cuanta maldad....
0
K
10
#5
pirat
Exterminio en directo, pero que no nos quiten la uber pitsa.
0
K
9
#19
jmav
Libre comercio entre Trump en Netanyahu.
0
K
6
