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Eurovisión sobre una fosa común

Eurovisión sobre una fosa común

Hubo un tiempo en que Eurovisión podía contemplarse con esa mezcla de ironía, ternura y resaca sentimental con que se mira un artefacto viejo, algo ridículo y sin embargo entrañable, una feria anual del mal gusto continental que, precisamente porque nunca pretendió ser alta cultura, porque se alimentaba de lentejuelas, jurados dudosos, baladas de dermatología emocional y patrioterismo de confeti, conservaba una cierta inocencia de mercadillo.

| etiquetas: eurovisión
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
mmlv #2 mmlv
Ha pasado de ser una celebración festiva, bastante hortera y con cierto espíritu europeista a ser un festival de ensalzamiento del sionismo y sus crimenes
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#7 LunaTiko
#2 Genovisión
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#8 feresteak *
#7 Suena mejor "Genocisión", detalla mejor "genocidio" y "sionismo".

Como pierde el "visión" y cuesta enlazarlo con Eurovisión es mejor decir las dos palabras como respuesta a "¿Vas a verlo?":

"Eurovisión, Genocisión"
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maria1988 #10 maria1988
#2 Exacto. En los últimos años ha sido una herramienta de campaña sionista.
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#4 laruladelnorte
Quien objete que una cantante israelí no es el Gobierno israelí, o que un concurso televisivo no bombardea a nadie, o que no se puede pedir a cada escenario del continente que se convierta en tribunal internacional, está formulando en realidad una defensa bastante más brutal de la que cree, porque viene a decir que la cultura sirve precisamente para esto, para fabricar atmósferas de normalidad allí donde la política ha vuelto ya indecente la normalidad misma, para amortiguar con producción

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uyquefrio #1 uyquefrio
Como el viñarock :troll:
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#5 j-light
Yo...llámadme mala persona. Hay una forma de ver el mundo que, todo lo que toca, lo convierte en basura, primero, y muerte, después. De una forma u otra, siempre son unos pocos los que están detrás de todo esto.
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#9 ces *
#5 Lo de ser pocos no es relevante, lo seria si se juntan muchos. Seamos serios y reconozcamos que para bien o para mal el que esta detras de esto es el gobierno USA que ordena que no se retire a Israel la proteccion de priviligio que tiene en Europa, sobre todo en propaganda; a ver si no la lamida que da siempre el PP a Israel es por gusto; lo hacen porque les mandan. Mirad como ahora estan calladitos en prevision de daños a la espera de mejores momentos.
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Asimismov #3 Asimismov
No detendrá una bomba, no alimentará a una familia gazatí, no reconstruirá una escuela ni desenterrará a los muertos, pero ... será la cultura la que pare todas las bombas.
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eltxoa #6 eltxoa
y añádele las dobles varas de medir...
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#11 lectordigital
No debería haber más de 12 o 15 participantes en cada gala.
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menéame