Europa va a claudicar y las marcas podrán seguir vendiendo coches de gasolina después de 2035. "Debemos mostrar flexibilidad"

Vicepresidente de Estrategia Industrial de la Comisión Europea admite la posibilidad de usar biocombustibles además de los prolongadores de autonomía. Se espera que la UE revise el objetivo de 2035, en respuesta a las peticiones de los fabricantes de automóviles, que afirman que el cambio total a los vehículos eléctricos no es viable. Los eléctricos con prolongador de autonomía, así como los biocarburantes y carburantes sintéticos formarían parte de las posibilidades para seguir vendiendo coches nuevos con motores gasolina o diésel.