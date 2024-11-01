Europa va a claudicar y las marcas podrán seguir vendiendo coches de gasolina después de 2035. "Debemos mostrar flexibilidad"

Vicepresidente de Estrategia Industrial de la Comisión Europea admite la posibilidad de usar biocombustibles además de los prolongadores de autonomía. Se espera que la UE revise el objetivo de 2035, en respuesta a las peticiones de los fabricantes de automóviles, que afirman que el cambio total a los vehículos eléctricos no es viable. Los eléctricos con prolongador de autonomía, así como los biocarburantes y carburantes sintéticos formarían parte de las posibilidades para seguir vendiendo coches nuevos con motores gasolina o diésel.
La realidad hará esta medida inútil, a no ser que los regalen.
¿Investigar? Eso es para empellones. Los ejecutivos de aquí son expertos en sobres, comprar políticos y berrear muchísimo, usan el truco de que va haber mucho desempleo, que eso generará disgusto social, habrá revolución y cabezas rodando de políticos mientras el pueblo vitorea las decapitaciones.
El cambio climático es irreversible y hay que tirar palante con todo