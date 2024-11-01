edición general
8 meneos
23 clics
Europa va a claudicar y las marcas podrán seguir vendiendo coches de gasolina después de 2035. "Debemos mostrar flexibilidad"

Europa va a claudicar y las marcas podrán seguir vendiendo coches de gasolina después de 2035. "Debemos mostrar flexibilidad"

Vicepresidente de Estrategia Industrial de la Comisión Europea admite la posibilidad de usar biocombustibles además de los prolongadores de autonomía. Se espera que la UE revise el objetivo de 2035, en respuesta a las peticiones de los fabricantes de automóviles, que afirman que el cambio total a los vehículos eléctricos no es viable. Los eléctricos con prolongador de autonomía, así como los biocarburantes y carburantes sintéticos formarían parte de las posibilidades para seguir vendiendo coches nuevos con motores gasolina o diésel.

| etiquetas: europa , coches , 2035 , eléctricos , gasolina , combustión
7 1 0 K 80 actualidad
16 comentarios
7 1 0 K 80 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 Jacusse
O si no, los chinos harán todos los coches, añadieron.
4 K 52
#15 perej
#6 lo raro de narices, será comprar un coche de combustión dentro de 10 años.
La realidad hará esta medida inútil, a no ser que los regalen.
0 K 11
Veelicus #9 Veelicus
Lo que no entiendo es como se compran coches de gasolina si a partir de 2029 en las ciudades de mas de 50.000 hbaitantes va a haber zonas a las que no podra entrar
1 K 23
#11 CrudaVerdad
Añadieron: Lo que sucede es que los ejecutivos de esas empresas son dinosaurios fosilizados puestos a dedo muy seguramente para pagar favores políticos o ubicar en algún sitio al primo tonto pero que toca porque es familia.

¿Investigar? Eso es para empellones. Los ejecutivos de aquí son expertos en sobres, comprar políticos y berrear muchísimo, usan el truco de que va haber mucho desempleo, que eso generará disgusto social, habrá revolución y cabezas rodando de políticos mientras el pueblo vitorea las decapitaciones.
1 K 22
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ya hemos pasado a la fase de:
El cambio climático es irreversible y hay que tirar palante con todo
0 K 20
#13 Pixmac
No veo mucho futuro a los biocombustibles. Para que tuvieran un precio asequible deberían tener un mercado muy grande pero si los coches eléctricos tuvieran buena parte del mercado el precio de los biocombustibles sería de 2€/litro o más. A ese precio la mayoría de los compradores se pasarían al coche eléctrico.
0 K 20
#8 audrey2012 *
La flexibilidad es darles de margen diez años para adaptarse. De nada.
1 K 18
Gry #16 Gry
Creo que se olvidan de que los chinos también saben construir motores de combustión.
0 K 16
#10 Pepepistolas
Ya el titular me parece disparatado: claudicar?. Acaso es mejor destruir la industria europea y dejar via libre a los chinos? Eso si es claudicar.
1 K 14
#2 Pitchford
Habrá que ver que potencia y tamaño de tanque se permite como prolongadores de autonomía, porque si son muy grandes puede ocurrir como con los híbridos enchufables actuales..
0 K 13
frankiegth #3 frankiegth *
#0. Confundiendo la flexibilidad con la genuflexión. Solo espero que el propio mercado, el propio consumidor que sufre los insoportables veranos y torrenciales inviernos los corrija en sus errores climáticos de bulto.  media
0 K 13
curaca #7 curaca
#3 el consumidor comprará lo que mejor le venga. En el caso de los coches se mirará el precio, el consumo, las prestaciones, la facilidad para repostar, el diseño, la garantía... Si los eléctricos ofrecen mejores condiciones reales que uno de combustión, el consumidor elegirá los primeros.
2 K 30
colipan #4 colipan
Europa es una puta mierda servil
0 K 11
#5 yarkyark
#4 No como el resto de países que ni siquiera tienen medidas anticontaminacion
1 K 20
#12 Tailgunner
Si se permiten de nuevo l9s de combustión los chinos y Tesla se tendrán que zampar sus eléctricos, me parece buena estrategia
0 K 7
#14 Pixmac
#12 O los chinos podrían inundar el mercado también con sus coches de combustión y así darles salida, que en China no parece que vayan a tener mucha venta en 2035.
0 K 20

menéame