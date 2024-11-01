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Europa prepara un plan de contingencia para la posible retirada de Estados Unidos de la OTAN [EN]
Dado que Alemania ha sido durante mucho tiempo defensora de un enfoque de independencia, según un informe del Wall Street Journal.
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#1
MiguelDeUnamano
Plan de contingencia... Lo que habría que preparar es una fiesta.
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#10
MAVERISCH
*
He escuchado que quizás la razón real de que Estados Unidos se vaya de la OTAN es para que Israel pueda atacar tranquilamente a Turquía.
Me encantaría que al día siguiente de irse Estados Unidos entrara China. Y hasta Rusia si quiere.
#1
#2
creo que no sois conscientes de lo que podría pasar en los días sucesivos de la retirada de Estados Unidos de la OTAN. Es una situación muy peligrosa.
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#2
Waves
Lo que hay que preparar es la fiesta de celebración.
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#4
frankiegth
*
#2
. Con la fiesta de los Ewoks al final de "El retorno del Jedi" me vale.
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#3
Cuñado
Hagan sus apuestas ¿cuál será el primer país de la OTAN atacado por Usrael cuando EE. UU. se marche? ¿Dinamarca o Turquía?
3
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#6
frankiegth
*
#3
. No estarán solas aplicando el artículo 5.
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#7
ombresaco
#3
si Usrael es (USA+Israel), Turquía. Israel no se va a meter tan lejos.
Si Usrael es (USA ó Israel), podría ser cualquiera, quizás Dinamarca, aunque sea para aparentar MAGA y no MIGA
0
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#5
ixo
*
Lo que hay que preparar es el cierre inmediato de todas las bases militares en suelo europeo al día siguiente de confirmarse la noticia. Si las tropas americanas no están para defender, directamente sobran.
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#9
Ovlak
#5
Técnicamente no existe ninguna base de propiedad o soberanía estadounidense en territorio de la UE. Lo que hay son acuerdos bilaterales que permiten el uso de bases europeas, pero no son bases americanas como vulgarmente se llaman. El hecho de que se retiren sus tropas no implica, necesariamente, el cierre de las bases, como no lo implicó cuando se retiraron, por poner un ejemplo, de Torrejón.
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K
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#11
Tunguska08Chelyabinsk13
Veremos si no es una pantomima, para darle más poder a los USA. Como que monten la guerra en Ucrania, dejen de poner dinero, y sea la UE la que pague su parte. Si lo que van a hacer es seguir igual, pero pagando más la UE, es una tomadura de pelo. Si la OTAN ya no vale, que se vaya a tomar por culo los USA, y entonces ya financias lo que sea, pero no antes.
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#12
sorrillo
Lo que hay que preparar es un plan de contingencia por si no se va, yo propongo crear una nueva organización donde estén todos los de la OTAN pero sin dejar entrar a EEUU, podría llamarse TACO (Transnational Association for Combat and Operations).
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#8
ombresaco
porque sigue Canadá, si no, quizás un cambio de nombre
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#13
lestat
Si. Paz con Rusia y desescalada. Negociación a tres bandas para el fin de la guerra de Ucrania. Reanudación de las relaciones comerciales. Fin de ataques terroristas que provocaron la guerra. Nord Stream 33 1/3 .... Si pinta terrorífico ara los bolsillos de algunos...
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menéame
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Me encantaría que al día siguiente de irse Estados Unidos entrara China. Y hasta Rusia si quiere.
#1 #2 creo que no sois conscientes de lo que podría pasar en los días sucesivos de la retirada de Estados Unidos de la OTAN. Es una situación muy peligrosa.
Si Usrael es (USA ó Israel), podría ser cualquiera, quizás Dinamarca, aunque sea para aparentar MAGA y no MIGA