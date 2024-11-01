edición general
Eurofighter Tranche 4: así son los nuevos aviones de combate del Ejército español que vuelan a más de 2.000 km/h

El Ejército del Aire ha comenzado su implementación de los cazas Eurofighter Tranche 4, que sustituirán a los veteranos EF-18 Hornet en la Base Aérea de Gando. La principal es que cada avión está propulsado por dos potentes motores Eurojet EJ200 capaces de proporcionar una velocidad máxima superior a Mach 2, más de 2469 km/h. Se ha optimizado su diseño aerodinámico que le permiten realizar maniobras de combate complejas. AESA ESCAN MK1, un radar de matriz activa de barrido electrónico de AESA.

| etiquetas: eurofighter , teanche 4 , gando
3 comentarios
Antipalancas21
Ahora hay que formar buenos pilotos para esos aparatos.
ChatGPT
Pa’vivienda social no hay.
Cehona
Que raro que los de javizone hablen bien del gobierno.
