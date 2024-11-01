edición general
Esto sí es ir marcha atrás: los datos sobre el desplome del uso del preservativo entre adolescentes que te van a dejar a cuadros

Un nuevo informa publicado por el Ministerio de Sanidad desvela datos preocupantes: crece el consumo de la píldora del día de después y el uso de métodos como la 'marcha atrás'.

silvano.jorge #4 silvano.jorge
Se ha abandonado la educación sexual por culpa del acoso que sufren los profesores por parte de grupos ultras y el aumento del alumnado escolarizado en colegios confesionales. Estas son algunas de las consecuencias.
#5 uvi
#4 Es que explicar que se tienen que poner un condon es adoctrinar e incitar a los adolescentes a follar.
siempre es mejor de tapadillo, lo del elefante en la habitación..los niños van a follar si o si, pero si no se habla no hay problema.
#3 j-light
Normal con el culto al "todo da igual".
wata #1 wata
Hay que fomentar los nacimientos, por lo que se ve.
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Marcha atras habria que dar en el tiempo para que no les hubiesen engendrado (a ellos...o a sus padres).

Por el lado positivo, terminara habiendo un boom de nacimientos.
Glidingdemon #6 Glidingdemon
Esto para los mierdas fascistas es la leche, así l@s español@s tendron millones de millones de patriotas como en la posguerra, mano de obra sin alfabetizar y dócil y barata, un win-win de manual. Arriva hespañia. Coño.
