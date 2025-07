Este es el instituto en el que Ayuso realizó un “curso” que hizo pasar por “máster”

Fuentes del Instituto Séneca confirmaron a este periódico que la presidenta hizo un “curso en Comunicación y Protocolo” y no un “máster” como figura en sus portales oficiales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también habría mentido en su currículum académico. Según pudo conocer en exclusiva ElPlural.com, la lideresa regional no terminó su doctorado -aludió para ello una precariedad del sector periodístico y de la juventud en general que, en su caso, en aquel momento no era tal- y contabiliza un curso como máster.