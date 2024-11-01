edición general
13 meneos
108 clics
Este es la entrevista censurada por Trump. Aquí puedes verla. Tiene mucho miedo

Este es la entrevista censurada por Trump. Aquí puedes verla. Tiene mucho miedo  

Donald Trump intentó censurar una entrevista en la CBS con James Alarico, candidato demócrata al Senado por Texas, y le ha salido el tiro por la culata de una manera épica. La entrevista no se emitió en televisión, pero en YouTube tiene ya casi 5 millones de visualizaciones. Forbes lo tituló como la entrevista más vista de Stephen Colbert en meses. Eso es lo que pasa cuando un presidente actúa como un dictador que controla lo que la gente puede ver. Y el candidato que tanto le asusta a Trump es un tejano de 8ª generación, cristiano...

| etiquetas: trump , ee.uu , james alarico
12 1 2 K 122 politica
12 comentarios
12 1 2 K 122 politica
Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Este pavo me toca los huevos porque siempre es ultrasensacionalista y aunque toque temas interesantes me da repelús ver sus vídeos. Vídeos, por cierto, en los que sale más su careto haciendo muecas, que otra cosa. No creo que el camino para que los comunicadores de izquierda lleguen a más gente sea imitar las técnicas derecharras burdas y sensacionalistas.
5 K 68
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos
#6 #7 ¿Síntesis? ¿Eso se come?
0 K 11
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
#6 Precisamente las tecnicas de la derecha se muestran extremandamente eficaces para llegar al, y perdon por la expresion, populacho.

A la izquierda no le vendria mal dejar de ser tan soberbia y dejar de mirar por encima a gente que considera populacho porque no tienen sus niveles de estudios/cultura.
0 K 17
woody_alien #7 woody_alien
No quiere que lo veas, muy preocupante y asustante ... la cara de besugo del yutuber. No puedo con el cebollo este que tarda 20 minutos en explicar cosas para las que bastan 2.  media
3 K 40
BastardWolf #9 BastardWolf
#7 las caras, alguien deberia decirle algo de esas caras
0 K 12
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#7 Hasta donde tengo entendido los videos en YT necesitan ser largos para estar bien monetizados.
0 K 17
carakola #4 carakola
Menuda pantomima de bipartidismo. Hace unos días los demócratas presumían de haber expulsado más inmigrantes que Trump: www.meneame.net/story/hillary-clinton-bajo-mandato-esposo-obama-deport
Cambian algo las formas pero no los objetivos. Ahí están las décadas de bloqueo económico a Cuba.
1 K 36
Ultron #3 Ultron
"Y el candidato que tanto le asusta a Trump es un tejano de 8ª generación, cristiano..."

8 apellidos texanos? :-D
1 K 23
#5 Maikimaik
#3 James Alarico, lo que me da esperanzas de encontrar algún día a un Chindasvinto.
0 K 9
azathothruna #1 azathothruna
El zanahorio no aprendio nada de wikileaks, y ahora dudo que use personalmente twitter
0 K 16
azathothruna #8 azathothruna
Por eso digo:
Demos y repugs, misma basura, diferente basurero.
0 K 16
#2 grisgoblin
youtu.be/oiTJ7Pz_59A?si=81gE2fCUL--PKkE2

Stephen Colbert hosts Texas State Rep. James Talarico for an online-exclusive interview that touches on the issues raised in Talarico's campaign for the Democratic nomination for Senate including the separation of church and state, the dangers of consolidated corporate-owned media, and the fabricated culture wars pushed by Republicans in states like Texas. If you're curious why this interview with James Talarico was an online-exclusive, click here to watch Stephen Colbert explain: • Why CBS Didn't Broadca... .

#Colbert #Comedy #JamesTalarico #Texas #Politics #StephenColbert #TheLateShow
0 K 8

menéame