Este es la entrevista censurada por Trump. Aquí puedes verla. Tiene mucho miedo  

Donald Trump intentó censurar una entrevista en la CBS con James Alarico, candidato demócrata al Senado por Texas, y le ha salido el tiro por la culata de una manera épica. La entrevista no se emitió en televisión, pero en YouTube tiene ya casi 5 millones de visualizaciones. Forbes lo tituló como la entrevista más vista de Stephen Colbert en meses. Eso es lo que pasa cuando un presidente actúa como un dictador que controla lo que la gente puede ver. Y el candidato que tanto le asusta a Trump es un tejano de 8ª generación, cristiano...
A la izquierda no le vendria mal dejar de ser tan soberbia y dejar de mirar por encima a gente que considera populacho porque no tienen sus niveles de estudios/cultura.
Cambian algo las formas pero no los objetivos. Ahí están las décadas de bloqueo económico a Cuba.
8 apellidos texanos?
Demos y repugs, misma basura, diferente basurero.
Stephen Colbert hosts Texas State Rep. James Talarico for an online-exclusive interview that touches on the issues raised in Talarico's campaign for the Democratic nomination for Senate including the separation of church and state, the dangers of consolidated corporate-owned media, and the fabricated culture wars pushed by Republicans in states like Texas. If you're curious why this interview with James Talarico was an online-exclusive, click here to watch Stephen Colbert explain: • Why CBS Didn't Broadca... .
