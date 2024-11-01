Este es la entrevista censurada por Trump. Aquí puedes verla. Tiene mucho miedo  

Donald Trump intentó censurar una entrevista en la CBS con James Alarico, candidato demócrata al Senado por Texas, y le ha salido el tiro por la culata de una manera épica. La entrevista no se emitió en televisión, pero en YouTube tiene ya casi 5 millones de visualizaciones. Forbes lo tituló como la entrevista más vista de Stephen Colbert en meses. Eso es lo que pasa cuando un presidente actúa como un dictador que controla lo que la gente puede ver. Y el candidato que tanto le asusta a Trump es un tejano de 8ª generación, cristiano...