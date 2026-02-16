edición general
Hillary Clinton: "Bajo el mandato de mi esposo y Obama se deportó a más personas"

Hillary Clinton: "Bajo el mandato de mi esposo y Obama se deportó a más personas"  

Durante un panel sobre las divisiones dentro de Occidente en la Conferencia de Seguridad de Munich, Hillary Clinton afirmó que la migración en los países occidentales “ha ido demasiado lejos”, la calificó como un factor disruptivo y desestabilizador, y pidió corregir la situación de manera humanitaria mediante fronteras más fuertes y seguras.

Tkachenko
Ésta es la buena, sabes o que? ¬¬
guillersk
#1 por supuesto es mujer
Tkachenko
#2 arrimando el ascua a tu sardina fachorra
drstrangelove
Son todos iguales, sólo que algunos lo disimulan mejor.
azathothruna
#3 Eso llevo diciendo desde 2016
angelitoMagno
Si, esto ya se ha comentado alguna vez. La diferencia es que durante los mandatos de Clinton y Obama se deportó a delincuentes, personas con antecedentes penales confirmados.

Con Trump hay grupos paramilitares buscando a cualquiera para deportarles, sin más. Creo que es bastante diferente.

Ah, y por cierto. Dadle tiempo a Trump, que aún le queda más de media legislatura.
Tkachenko
#5 en la entradilla. El discurso no difiere excesivamente, no te parece?

Durante un panel sobre las divisiones dentro de Occidente en la Conferencia de Seguridad de Munich, Hillary Clinton afirmó que la migración en los países occidentales “ha ido demasiado lejos”, la calificó como un factor disruptivo y desestabilizador
Torrezzno
#5 dudo mucho que eso sea así. De los que deportaran abría de todo. No me creo que todos esos cientos de miles fuesen todos delincuentes.
Saville
Abortos y banderitas  media
Kleshk
Pero, ¿En total? Porque si hablamos de mandatos, fueron 8 de Bill + 8 de Obama, son 16 años

Sería lo normal que se hubieran deportado más gente en 16 años que éste de Trump
eldet
Ya, si el problema no es que deporten, es que lo hagan sin comprobación, con violencia y sin rectificar cuando cometen errores. Aparte de que van por ahí matando a gente y no los envían a donde hay más ilegales, si no a donde hay mas sentimiento anti trump.
