Hillary Clinton: "Bajo el mandato de mi esposo y Obama se deportó a más personas"  

Durante un panel sobre las divisiones dentro de Occidente en la Conferencia de Seguridad de Munich, Hillary Clinton afirmó que la migración en los países occidentales “ha ido demasiado lejos”, la calificó como un factor disruptivo y desestabilizador, y pidió corregir la situación de manera humanitaria mediante fronteras más fuertes y seguras.
| etiquetas: clinton , obama , eeuu , trump , migrantes , deportación
Con Trump hay grupos paramilitares buscando a cualquiera para deportarles, sin más. Creo que es bastante diferente.
Ah, y por cierto. Dadle tiempo a Trump, que aún le queda más de media legislatura.
Durante un panel sobre las divisiones dentro de Occidente en la Conferencia de Seguridad de Munich, Hillary Clinton afirmó que la migración en los países occidentales “ha ido demasiado lejos”, la calificó como un factor disruptivo y desestabilizador
Sería lo normal que se hubieran deportado más gente en 16 años que éste de Trump