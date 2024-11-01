Este agujero negro ha devorado una estrella titánica y nunca se había registrado una reacción así

Los astrónomos lo han clasificado como un evento de disrupción por marea, o TDE por sus siglas en inglés (Tidal Disruption Event). Se trata de uno de los sucesos más brutales en la vida de una galaxia: cuando una estrella se aventura demasiado cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, las fuerzas gravitatorias extremas la despedazan, desatando un torrente de energía que puede brillar más que toda la galaxia anfitriona por un instante fugaz. Durante décadas, los núcleos galácticos activos (AGN, por sus siglas en inglés) han fascinado