Este agujero negro ha devorado una estrella titánica y nunca se había registrado una reacción así

Los astrónomos lo han clasificado como un evento de disrupción por marea, o TDE por sus siglas en inglés (Tidal Disruption Event). Se trata de uno de los sucesos más brutales en la vida de una galaxia: cuando una estrella se aventura demasiado cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, las fuerzas gravitatorias extremas la despedazan, desatando un torrente de energía que puede brillar más que toda la galaxia anfitriona por un instante fugaz. Durante décadas, los núcleos galácticos activos (AGN, por sus siglas en inglés) han fascinado

#1 Toni_Ivars
Cuando veo esto, me acuerdo los comentarios que sugieren que atravesar un agujero negro puede llevarte a otro punto del universo, y me producen ternurita... y un poco de dolor por empatía física. xD
pipe1976 #3 pipe1976
#1 no está dentro de lo posible que salgas por un agujero blanco? Diría que en teoría no es descartable. En uno masivo se evitarían fuerzas de marea que pasarían en uno pequeño. No sería descartable creo, de lo poco que pude entender de este tema específico
mikeoptiko #4 mikeoptiko
#3 dudo tremendamente que existan los agujeros blancos. Serían los objetos más luminosos del universo y no los hemos detectado
pipe1976 #5 pipe1976 *
#4 bueno. La explicación que oi al gran Santaolalla (youtuber) es algo compleja al respecto. Básicamente, que por su naturaleza "atemporal", estarían en el mismo sitio que los agujeros negros, pero no observables en nuestro "tiempo"
#2 MPR
#1 Si la vida y la muerte se pueden considerar parte del universo, se podría decir que sí, que te llevan a otra parte del universo

:-D
