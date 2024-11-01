edición general
Las estatuas de la Isla de Pascua realmente "caminaban" y la física lo respalda (ENG)

Descubrieron que la gente de Rapa Nui probablemente usaba cuerdas y “caminaba” con las estatuas gigantes en un movimiento de zigzag a lo largo de caminos cuidadosamente diseñados...Poniendo a prueba su teoría, el equipo construyó una réplica de moai de 4,35 toneladas con su distintivo diseño inclinado hacia adelante. Con tan solo 18 personas, el equipo logró transportar el moai 100 metros en tan solo 40 minutos.

5 comentarios
Malinke #1 Malinke
Mooola.
Ripio #2 Ripio
#1 Lo he visto en un docu.
Y es realmente fácil.
Casi parece una danza por el bamboleo que llevan.
woody_alien #3 woody_alien
Esto lo he visto hacer a los transportistas cuando tenían que mover bultos de gran tamaño y no había transpalé o toro.
#4 Robe7064 *
El mito es que caminaban, pero los arqueólogos insistían en que las deslizaban de espaldas sobre "caminos" de troncos, como en una cinta transportadora estática de esas que usan en algunas fábricas (seguramente tiene un mejor nombre) o incluso que las movían en canales en algún tipo de balsas. Quizás nunca se habían tomado la molestia de intentar moverlos así, al estilo de un refrigerador.

Por cierto, es impresionante, sobre todo al pensar en el moái Paro que encargó una viuda alrededor de 1830 y está roto, era demasiado alto y no se sostuvo en pie.
Asimismov #5 Asimismov
Las botellas de gases comprimido bailan tango.
