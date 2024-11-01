Las estatuas de la Isla de Pascua realmente "caminaban" y la física lo respalda (ENG)

Descubrieron que la gente de Rapa Nui probablemente usaba cuerdas y “caminaba” con las estatuas gigantes en un movimiento de zigzag a lo largo de caminos cuidadosamente diseñados...Poniendo a prueba su teoría, el equipo construyó una réplica de moai de 4,35 toneladas con su distintivo diseño inclinado hacia adelante. Con tan solo 18 personas, el equipo logró transportar el moai 100 metros en tan solo 40 minutos.